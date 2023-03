Pourquoi des activistes sont-ils enrôlés de force comme auxiliaires de l'armée au Burkina Faso ?

Tout est parti d'une annonce du président Traoré lui-même à Kaya. Il déclare avoir engagé un responsable d'une organisation de la société civile dans les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) : « Nous lui avons fait comprendre et nous l’avons engagé immédiatement pour être VDP et il en sera ainsi. »

Deux jours plus tard, deux autres responsables sont engagés à Ouagadougou après une conférence de presse où ils réclament la dissolution du gouvernement.

Menaces sur les libertés ?

Le Dr Daouda Diallo du comité de lutte contre l'impunité et la stigmatisation des communautés est clair : « Le principe de l’enrôlement est clair dans la loi qui stipule que c’est sur la base du volontariat et du bénévolat que les gens intègrent les principes des VDP. »

Les autorités disent travailler pour l'union autour des forces de sécurité : « Tous ceux qui ne sont pas capables d’aller défendre la patrie, ils doivent avoir l’amabilité de laisser ceux qui ont le courage, les hommes et les femmes qui ont la volonté de le faire, d’aller combattre » a déclaré le Président de la transition Ibrahim Traoré.

Le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso est marqué par une insécurité grandissante, avec des attaques de groupes armés et des violences intercommunautaires qui se multiplient.

Face à cette situation, les autorités burkinabè cherchent à renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité pour faire face à la menace.

Pour le Dr Daouda Diallo, « Il faut dire très clairement que ce pays, pour le sauver, ce n’est ni dans le forcing, ni dans la négation de la liberté d’opinion et d’expression, ni dans le seul volet militaire. »

Crédit photo, OLYMPIA DE MAISMONT/AFP via Getty Images

Qui sont les VDP ?

C'est au lendemain d'une embuscade contre un convoi minier de la compagnie canadienne SEMAFO qui a fait 38 morts le 6 novembre 2019, que le gouvernement du Président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé « une mobilisation générale des fils et filles de la Nation » via le « recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. »

En janvier 2020, l'Assemblée nationale burkinabè a adopté la loi des Volontaires pour la défense de la patrie qui permet à des volontaires, armés et formés, de contribuer à la défense et à la protection des personnes et des biens de leur village ou de leur secteur de résidence.