La superpuissance qui a survécu à 6 siècles et se voulait universelle (et les raisons de son effondrement humiliant)

Crédit photo, NURPHOTO Légende image, Des partisans du groupe anti-turc Aube dorée, qui est désormais interdit en Grèce, lors d'un rassemblement à Athènes commémorant la conquête d'Istanbul par les Ottomans, le 29 mai 2017.

Le 1er novembre 1922, la Grande Assemblée nationale turque abolit la fonction de sultan, portant un coup fatal à l'Empire ottoman déjà moribond, l'une des plus grandes superpuissances connues de l'humanité.

Ce jour-là, environ 600 ans d'histoire ont pris fin et la République de Turquie telle que nous la connaissons aujourd'hui est née.

La dynastie ottomane - la famille régnante de l'empire depuis sa fondation en 1299 jusqu'à sa dissolution - s'est étendue sur trois continents, régnant sur ce qui est aujourd'hui la Bulgarie, l'Égypte, la Grèce, la Hongrie, la Jordanie, le Liban, Israël, les territoires palestiniens, la Macédoine, la Roumanie, la Syrie, certaines parties de l'Arabie saoudite et la côte nord-africaine.

De nombreux autres pays comme l'Albanie, Chypre, l'Irak, la Serbie, le Qatar et le Yémen étaient également partiellement ou totalement ottomans.

Mais dans beaucoup de ces nations, l'héritage impérial est si controversé qu'elles préfèrent l'oublier, tandis que d'autres, notamment en Turquie, s'en souviennent avec nostalgie et comme d'un âge d'or de fierté.

La dynastie Osmanli (ou Maison d'Osman) a commencé par une opportunité qu'Osman Ier, qui était le chef de l'Empire seldjoukide, n'a pas manquée. Réalisant la faiblesse de son empire et du voisin Byzance, Osman décide en 1299 de fonder son émirat en Anatolie, le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Turquie.

Il devient ainsi le fondateur et le premier sultan d'un État turc qui commencera à s'étendre peu après pour couvrir plus de 5 millions de kilomètres carrés.

Les descendants d'Osman, dont le nom est parfois orthographié Ottman ou Othman, d'où le terme "ottoman", ont dirigé cette puissante nation pendant six siècles.

La chute de Constantinople

Cependant, Olivier Bouquet, professeur d'histoire ottomane et du Moyen-Orient à l'université Paris Diderot, souligne que seul un "État turc" a été fondé en 1299 ; l'Empire commencera à prendre forme avec la chute de Constantinople en 1453.

En entrant symboliquement dans Constantinople, monté sur un cheval blanc, le sultan Mahmud II a mis fin à mille ans d'Empire byzantin et a ensuite ordonné le meurtre d'une grande partie de la population locale, contraignant les autres à l'exil.

Il a ensuite repeuplé la ville en faisant venir des personnes d'autres parties du territoire ottoman.

Mahmud II a également changé le nom de Constantinople en Istanbul, la "ville de l'Islam", et a entrepris de la reconstruire.

La ville est ainsi devenue non seulement la capitale politique et militaire de l'empire, mais aussi, en raison de sa position au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, un important centre de commerce mondial.

La force économique de l'empire était en grande partie due à la politique de Mahmud II qui consistait à augmenter le nombre de marchands et d'artisans dans son État.

Il a encouragé de nombreux marchands à s'installer à Istanbul et à y créer des entreprises. Les souverains ultérieurs ont poursuivi cette politique.

La recette du succès

Outre le fait que le pouvoir ultime n'était transféré qu'à une seule personne, évitant ainsi les rivalités, Bouquet explique que l'empire a été couronné de succès pour plusieurs autres raisons, l'une des principales étant son caractère d'État fiscal-militaire.

Légende image, Le chef turc Osman (1258-1324), considéré comme le fondateur de l'Empire ottoman.

"C'était un État dans lequel l'extraction des ressources de la richesse fiscale était liée à la conquête militaire, qui visait à acquérir de nouvelles richesses et à faire rentrer plus d'impôts au niveau central", explique-t-il à BBC Mundo.

Une autre force motrice de l'empire, selon l'historien, était sa puissance militaire.

Les attaques de l'armée ottomane étaient rapides et s'appuyaient sur des forces spécialisées, comme le célèbre corps d'élite des janissaires, qui gardaient le sultan, et les sepoys, une troupe de cavalerie d'élite redoutée qui, en temps de paix, était chargée de collecter les impôts.

La bureaucratie très centralisée de l'empire, qui lui permettait d'organiser la distribution de ses richesses, le fait qu'il était inspiré et uni par l'Islam, et que toute la société avait le même souverain comme point de référence, ont également joué un rôle important.

"C'était une société multiconfessionnelle et en théorie, il n'y avait pas de conversion forcée (à l'islam), mais en fait, il y en avait. Il y a eu une politique d'islamisation de certains territoires", explique M. Bouquet.

Les Ottomans étaient également connus pour leur pragmatisme : ils prenaient les meilleures idées des autres cultures et les faisaient leurs.

Suleiman le Magnifique

L'un des sultans les plus célèbres de l'empire était Suleiman le Magnifique, qui a régné de 1520 à 1566 et dont l'État s'étendait aux Balkans et à la Hongrie, jusqu'aux portes de la ville romaine de Vienne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Suleiman le Magnifique.

Si l'Occident se souvient de lui comme du "Magnifique" et l'Orient comme du "Législateur", Suleiman avait d'autres titres aussi exagérés qu'étonnants.

Il s'agit notamment de "l'adjoint d'Allah sur terre", du "Seigneur des seigneurs de ce monde", du "Possesseur de la nuque des hommes" et du "Refuge de tous les peuples du monde", parmi bien d'autres qui dénotent son importance.

L'un de ses noms les plus controversés est celui d'"empereur d'Orient et d'Occident", considéré par les historiens comme un défi direct à l'autorité de Rome qui, à l'époque, était supplantée par les Ottomans.

Bien que l'empire ait atteint plus tard son extension territoriale maximale, la période de Suleiman le Magnifique est considérée en Occident comme un âge d'or pour les Ottomans, au cours duquel un certain nombre de campagnes militaires ont été menées avec succès.

L'empire qui se voulait universel

Le nom "Empereur d'Orient et d'Occident" montre également que l'Empire ottoman se voyait et se considérait comme le seul, sans aucun autre comme lui ou semblable.

"Aux yeux des sultans ottomans, il n'y avait pas d'autre empereur que le sultan ottoman", explique l'historien Olivier Bouquet.

Crédit photo, HERITAGE IMAGES Légende image, Le sultan Mahmud II quittant la mosquée Bayezid, Constantinople, 1837.

Selon lui, l'idée d'un empire universel vient de l'héritage byzantin et islamique.

"Ils voulaient conquérir tous les territoires où vivaient des hommes et des femmes", dit-il. " Tous les pays situés en dehors des " territoires de l'islam " (Dar al-Islam) avaient vocation à être conquis.

C'est l'une des raisons de la longue durée de l'Empire ottoman : son armée n'avait aucune limite dans la conquête de territoires, qui s'est poursuivie pendant des siècles.

"Et l'empire commence à s'affaiblir dès que les conquêtes deviennent plus difficiles ou s'arrêtent", ajoute Bouquet.

Le début de la fin

Un premier événement qui a affaibli la superpuissance qu'était devenu l'État ottoman a été sa défaite à la bataille de Lépante en 1571, au cours de laquelle il a affronté la Sainte Ligue, une coalition militaire d'États catholiques dirigée par la monarchie espagnole et un groupe de territoires situés dans l'actuelle Italie.

Ce fut l'une des batailles les plus sanglantes que l'humanité ait connues depuis l'Antiquité et elle mit fin à l'expansion militaire ottomane en Méditerranée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La défaite de la bataille de Lépante en 1571 a porté un coup fatal à l'Empire ottoman.

C'est là que la fortune de l'empire s'est arrêtée et qu'un long et progressif déclin a commencé dans les siècles qui ont suivi.

Plusieurs erreurs de calcul, associées à l'instabilité politique et économique d'Istanbul au début du XXe siècle, ont finalement entraîné la chute d'un empire dont le lustre était déjà terni.

La première d'entre elles est la première guerre balkanique (1912-1913), dans laquelle elle est opposée à la Ligue balkanique (Bulgarie, Grèce, Monténégro et Serbie) qui, soutenue par la Russie, cherche à chasser les Ottomans de leurs terres.

Militairement inférieur, l'Empire ottoman perd la guerre et avec elle tous ses territoires en Europe, à l'exception de Constantinople et de ses environs.

Les historiens se souviennent de cette défaite comme d'un épisode "humiliant" pour les Ottomans et d'un autre tournant.

Le coup fatal

Les territoires ottomans restants connaissent des difficultés économiques, en raison du développement d'autres routes commerciales, de la rivalité commerciale croissante avec l'Amérique et l'Asie et de la hausse du chômage.

Ils ont également dû faire face aux ambitions expansionnistes de puissances européennes telles que la Grande-Bretagne et la France.

En outre, les tensions entre les différents groupes religieux et ethniques ont augmenté. Les Arméniens, les Kurdes et les Grecs, entre autres peuples, se sentent de plus en plus opprimés par les Turcs.

Avec tous ces problèmes, Istanbul se lance dans une nouvelle guerre contre une puissante alliance dirigée par la France, l'Empire britannique, les États-Unis et la Russie.

La victoire des Alliés au Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a été l'un des éléments déclencheurs de la désintégration de l'Empire ottoman, dont les jours étaient déjà comptés.

Cet événement a été suivi, comme prévu, par le mandat français en Syrie et les mandats britanniques en Irak et en Palestine, tous sous la supervision de la Société des Nations (le prédécesseur de l'ONU).

Les Ottomans ignoraient qu'en 1917, au plus fort de la guerre, la France et la Grande-Bretagne avaient déjà secrètement convenu de diviser leurs territoires par le traité Sykes-Picot.

Légende image, Le Moyen-Orient en 1920, en vert les territoires sous mandat britannique et en jaune les territoires sous mandat français

La même année est également signée la déclaration Balfour, un document dans lequel le gouvernement britannique promet au peuple juif un "foyer" dans la région de la Palestine, qui fait également partie de l'empire.

L'État naissant : la Turquie

Officiellement, l'empire a cessé d'exister le 1er novembre 1922, lorsque la fonction de sultan a été abolie et que la République de Turquie est proclamée.

Après avoir mené une révolution républicaine, Mustafa Kemal Atatürk, considéré comme le "père de la Turquie moderne", est devenu son premier président.

Le dernier sultan de l'Empire ottoman, Mahmud VI, craint d'être assassiné par des révolutionnaires et doit être évacué d'Istanbul par des gardes britanniques.

Il finit par s'exiler dans l'Italie de Benito Mussolini, dans la station balnéaire de San Remo, là même où le partage de son empire avait été décidé.

Il y meurt quatre ans plus tard, si pauvre que les autorités italiennes confisquent son cercueil jusqu'à ce que les dettes envers les marchands locaux soient payées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mustafa Kemal Atatürk a dirigé la Turquie pendant 15 ans à partir de sa création.

Entre-temps, la république naissante a laissé de côté ses aspirations impériales et s'est appuyée sur le kémalisme, une idéologie mise en œuvre par Atatürk, qui prône le républicanisme, le populisme, le nationalisme, la laïcité, l'étatisme et le réformisme.

De nombreux historiens affirment que la laïcité de la Turquie moderne est un "grand" héritage de l'Empire ottoman.

Néo-Ottomanisme

D'autre part, le califat ottoman est resté brièvement une institution en Turquie, bien qu'avec une autorité considérablement réduite, jusqu'à ce qu'il soit également aboli le 3 mars 1924.

Aujourd'hui, l'idée que la défaite des Ottomans lors de la Première Guerre mondiale a mis fin à leur empire est contestée par certains qui affirment que sa chute est la faute de l'Occident.

"L'idée de la responsabilité occidentale (dans la chute de l'empire) est reprise depuis plusieurs années par le régime d'Ankara et l'actuel président de la République turque (Recep Tayyip Erdogan)", explique l'historien Olivier Bouquet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Recep Tayyip Erdogan.

Et ces dernières années, le sentiment de nostalgie que certains en Turquie éprouvent pour l'époque ottomane a alimenté la résurgence de ce que l'on appelle le néo-ottomanisme.

Il s'agit d'une idéologie politique islamiste et impérialiste qui, dans son sens le plus large, préconise d'honorer le passé ottoman de la Turquie et d'accroître l'influence turque dans les régions autrefois sous domination ottomane.

Pendant de nombreuses décennies, les dirigeants de la Turquie moderne se sont efforcés de prendre leurs distances par rapport à l'héritage impérial et à l'islam, afin de projeter un visage plus "occidental" et "laïc".

Mais depuis son accession au pouvoir, Erdogan ne cache pas sa nostalgie du passé ottoman de son pays et de son héritage islamique.

En témoigne la transformation controversée, en 2020, de Sainte-Sophie - dont Atatürk avait fait l'un des musées les plus emblématiques d'Istanbul - en mosquée.

De même, Erdogan a manifesté à plusieurs reprises son admiration pour Selim Ier, un sultan qui a mené l'une des plus grandes expansions de l'Empire ottoman.

Après avoir remporté un référendum constitutionnel en 2017, qui a considérablement étendu ses pouvoirs, il a fait sa première apparition publique sur la tombe de l'ancien sultan ottoman.

Et, plus récemment, il a décidé de donner son nom à l'un des ponts construits sur le célèbre détroit d'Istanbul, le Bosphore.