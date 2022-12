Pelé, une icône sportive qui a rendu le football beau

Crédit photo, Getty Images

il y a une heure

Bobby Charlton a dit que le football avait peut-être été "inventé pour lui".

La plupart des commentateurs le considèrent comme le meilleur représentant du beau jeu.

L'habileté et la vitesse électrisante de Pelé étaient associées à une précision mortelle devant le but.

Héros national dans son Brésil natal, il est devenu une icône sportive mondiale.

Et, en dehors du terrain, il a fait campagne sans relâche pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies de la société.

Une jeune star

Edson Arantes do Nascimento est né le 23 octobre 1940 à Tres Coracoes, une ville du sud-est du Brésil.

Son certificat de naissance indique qu'il est né le 21 octobre, mais Pelé a insisté sur le fait que c'était incorrect : "Au Brésil, nous ne sommes pas si pointilleux sur l'exactitude".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé jouant pour le Brésil en 1960.

Il a été nommé d'après l'inventeur Thomas Alva Edison, car, selon Pelé, l'électricité est arrivée chez lui juste avant lui.

Plus tard, ses parents ont supprimé le "i" de son nom.

Il a grandi dans une relative pauvreté dans la ville de Bauru, et a contribué au revenu familial en travaillant à temps partiel dans des cafés locaux.

Son père lui a appris à jouer au football, mais la famille n'avait pas les moyens d'acheter un ballon. Le jeune Pelé tapait donc souvent dans la rue avec une chaussette rembourée.

Tout simplement "Pelé"

C'est à l'école qu'il a été surnommé Pelé par ses amis, bien que ni lui ni aucun d'entre eux n'aient la moindre idée de ce que cela signifie.

Il n'a jamais beaucoup aimé ce surnom, estimant qu'il ressemblait trop à un "langage de bébé" en portugais.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé était d'une précision redoutable devant le but.

Il a commencé à jouer pour un certain nombre d'équipes amateurs locales lorsqu'il était adolescent.

Le football en salle commençait tout juste à devenir populaire dans la région, et le jeune Pelé a apprécié le changement de surface de jeu.

"J'y ai pris goût comme un poisson dans l'eau", dira-t-il plus tard. "C'est beaucoup plus rapide que le football sur gazon - il faut réfléchir très vite".

Il a également mené les juniors du Bauru Athletic Club à trois championnats d'État chez les jeunes, s'imposant comme un talent brillant.

En 1956, son entraîneur, Waldemar de Brito, l'emmène dans la ville portuaire de Santos pour faire un essai avec le Santos FC, une équipe professionnelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé en action pour le Santos FC.

De Brito est déjà convaincu des capacités de son protégé, se vantant aux directeurs de Santos que Pelé serait le meilleur footballeur du monde.

Pelé fait honneur à sa réputation et impressionne Santos qui lui offre un contrat en juin 1956. Il n'a que 15 ans.

Meilleur buteur

Un an plus tard, il est sélectionné dans l'équipe senior de Santos et marque le premier de ses nombreux buts en carrière lors de son premier match.

Il gagne rapidement une place de titulaire dans l'équipe et devient, dès sa première année, le meilleur buteur du championnat.

Dix mois seulement après avoir signé en tant que professionnel, Pelé est appelé par l'équipe nationale du Brésil.

Crédit photo, KEYSTONE Légende image, Pelé était encore un adolescent lorsqu'il a été sélectionné pour la première fois pour jouer pour le Brésil.

Il fait ses débuts internationaux contre l'Argentine au Maracana, où le Brésil s'incline 2-1.

Le but a été marqué par Pelé, alors âgé de 16 ans, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à marquer dans un match international.

Ses espoirs de jouer pour le Brésil lors de la Coupe du monde 1958 semblent avoir été anéantis lorsqu'il se blesse au genou.

Mais ses coéquipiers font pression sur les dirigeants pour qu'ils le sélectionnent et il fait ses débuts en Coupe du monde contre l'URSS.

Le triplé

Inévitablement, il devient le plus jeune joueur à marquer un but en Coupe du monde, en mettant un but au Pays de Galles en quart de finale.

En demi-finale, le Brésil mène 2-1 contre la France lorsque Pelé réalise un triplé en deuxième mi-temps pour mettre fin au match.

Il semblait ne pas pouvoir se tromper puisqu'il a marqué deux buts contre la Suède en finale, où le Brésil s'est imposé 5-2.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé saute plus haut que le gardien suédois lors de la finale de la Coupe du monde 1958.

De retour au Brésil, Pelé aide Santos à remporter le championnat de Sao Paulo en 1958, et il termine la saison comme meilleur buteur.

En 1962, il y a eu une victoire célèbre contre les champions européens de Benfica.

Le triplé de Pelé à Lisbonne a coulé l'équipe portugaise et a gagné le respect de leur gardien de but Costa Pereira.

"Je suis arrivé en espérant pouvoir arrêter un grand homme", a-t-il confessé.

"Mais je suis reparti convaincu d'avoir été défait par quelqu'un qui n'était pas né sur la même planète que le reste d'entre nous".

Un trésor national

La Coupe du monde de 1962 sera toutefois décevante, car une blessure survenue lors d'un premier match mettra Pelé sur la touche pour le reste du tournoi.

Cela n'empêche pas une ruée de clubs riches, dont Manchester United et le Real Madrid, d'essayer de faire signer celui qui est déjà considéré comme le plus grand footballeur du monde.

Alarmé à l'idée de voir sa star partir à l'étranger, le gouvernement brésilien le déclare "trésor national" pour empêcher son transfert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé est tenu en l'air après son 1 000e but professionnel en 1969.

La Coupe du monde 1966 est une énorme déception pour Pelé et le Brésil. Pelé devient une cible et subit de nombreuses fautes, notamment lors des matchs contre le Portugal et la Bulgarie.

Le Brésil ne dépasse pas le premier tour, et les blessures de Pelé dues aux tacles qu'il a subis ne lui permettent pas de jouer à son meilleur niveau.

De retour au pays, Santos est en déclin et Pelé commence à apporter moins de contribution à son équipe.

La meilleure équipe

En 1969, Pelé a presque 30 ans et hésite à s'engager à jouer pour le Brésil lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique.

Il avait également dû subir une enquête de la dictature militaire de son pays qui le soupçonnait de sympathies de gauche.

Finalement, il a marqué quatre buts dans ce qui devait être sa dernière apparition en Coupe du monde, au sein d'une équipe brésilienne considérée comme la meilleure équipe de l'histoire.

Crédit photo, POPPERFOTO/GERRY Légende image, Gordon Banks dément Pelé avec le "sauvetage du siècle".

Le moment le plus célèbre est survenu lors du match de groupe contre l'Angleterre. Son coup de tête semble destiné au but, mais Gordon Banks réalise "l'arrêt du siècle".

Malgré cela, la victoire 4-1 du Brésil sur l'Italie en finale lui assure le trophée Jules Rimet à perpétuité pour l'avoir remporté trois fois. Pelé, bien sûr, avait marqué.

Son dernier match avec le Brésil a lieu le 18 juillet 1971 contre la Yougoslavie à Rio, et il se retire du football de club brésilien en 1974.

Deux ans plus tard, il signe avec le New York Cosmos. Même s'il n'est plus au mieux de sa forme, son nom suffit à faire connaître le football aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé brandit la Coupe du monde en 1970. La victoire du Brésil lui vaut de recevoir le trophée Jules Rimet à perpétuité.

L'ambassadeur

En 1977, Santos, l'ancien club de Pelé, affronte le Cosmos dans un match à guichets fermés pour marquer sa retraite. Il a joué une mi-temps avec chaque équipe.

Déjà l'un des sportifs les mieux payés au monde, Pelé est resté une machine à gagner de l'argent après sa retraite.

Il s'est essayé à la comédie, apparaissant aux côtés de Sylvester Stallone et Michael Caine dans le film Escape to Victory (1981).

Il a conclu un certain nombre d'accords de parrainage et d'avenants, son nom ayant toujours une résonance énorme dans le monde entier.

En 1992, il a été nommé ambassadeur des Nations unies pour l'écologie et l'environnement, puis ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco.

Cinq ans plus tard, il est fait chevalier commandeur honoraire de l'Empire britannique lors d'une cérémonie au palais de Buckingham.

Après avoir été nommé ministre des sports par le président brésilien Fernando Henrique Cardoso en 1995, Pelé a joué un rôle de premier plan dans les tentatives visant à mettre fin à la corruption dans le football brésilien. La loi de Pelé, adoptée en 1998, a permis de moderniser la gouvernance du sport dans le pays.

Mais il a quitté son poste à l'Unesco après avoir été lui-même accusé de corruption, bien qu'aucune preuve n'ait été trouvée.

Crédit photo, ULLSTEIN BILD Légende image, Pelé dans le film "Escape to Victory" (1981).

Il a joué un rôle majeur dans le succès de la candidature de Rio de Janeiro aux Jeux olympiques de 2016, en participant à la séance de clôture des Jeux de Londres 2012 pour la passation des pouvoirs à Rio.

En 2005, il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de l'événement Sports Personality of the Year de la BBC.

Pelé a épousé Rosemeri dos Reis Cholbi en 1966, et le couple a eu deux filles et un fils. Ils ont divorcé en 1982, après que Pelé ait été lié à la mannequin et star de cinéma Xuxa.

Il s'est marié en secondes noces avec une chanteuse, Assiria Lemos Seixas. Le couple a eu des jumeaux mais s'est ensuite séparé.

En 2016, il a épousé Marcia Cibele Aoki, une femme d'affaires nippo-brésilienne, qu'il a rencontrée pour la première fois en 1980.

Certains ont affirmé que d'autres enfants étaient nés de leurs liaisons, mais la star a fermement refusé de les reconnaître.

Ces dernières années, la star a souvent eu des problèmes de santé. En septembre 2021, on lui a enlevé une tumeur au côlon et il a suivi une chimiothérapie pendant plus d'un an avant sa mort.

Mais il a relevé ces défis avec une bonne humeur typique. Dans un post Instagram avant d'entrer à l'hôpital pour la dernière fois en novembre 2022, la star a plaisanté en disant qu'il se présentait pour sa "visite mensuelle".

Il a également remercié les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar, où un bâtiment a été illuminé avec les mots : "Bon rétablissement, Pelé".

Une marque mondiale

Le nom de Pelé est immédiatement reconnu par ceux qui ne s'intéressent pas au football ou ne le connaissent pas.

Il a même plaisanté un jour en disant qu'il n'y avait que trois marques véritablement internationales : Jésus, Coca-Cola et Pelé.

Il était l'une de ces rares personnalités qui ont transcendé leur sport pour devenir connues dans le monde entier.

Plus tard dans sa vie, il s'est battu pour surmonter les effets d'une opération de la hanche : il apparaît dans un fauteuil roulant et est souvent incapable de marcher.

Mais à son apogée, ses qualités athlétiques ont fait le bonheur de millions de personnes et son talent inné lui a valu le respect de ses coéquipiers et de ses adversaires.

Le grand attaquant hongrois Ferenc Puskas refusait même de classer Pelé comme un simple joueur. "Pelé était au-dessus de cela", disait-il.

Mais c'est Nelson Mandela qui a probablement le mieux résumé ce qui faisait de Pelé une telle star.