Crédit photo, Getty Images Légende image, Les ballonnements sont une augmentation visible de la taille de l'abdomen. Le ventre est plein, ce qui provoque une gêne.

20 janvier 2023

C'est assez courant : sensation d'avoir un ballon dans le ventre, avec l'impression d'avoir l'estomac plein mais sans avoir forcément beaucoup mangé.

Les ballonnements sont une augmentation visible de la taille de l'abdomen. Le ventre se sent plein et cela crée une gêne.

Outre le changement physique évident, il peut s'accompagner de douleurs, d'inconfort ou de gargouillis au niveau du ventre.

De nombreuses causes peuvent être à l'origine de cette plainte courante. Certaines sont simples à gérer et peuvent être abordées en apportant quelques changements alimentaires. D'autres sont plus complexes et peuvent aller de problèmes dans notre système immunitaire à l'indication d'un type de cancer.

Voici quelques raisons, les signes à surveiller et les habitudes à changer pour les éviter.

De l'air ? Non, merci.

La raison la plus courante des ballonnements est la présence de trop de gaz dans l'intestin. Le NHS précise que cela peut être causé par certains aliments et boissons ou par l'ingestion d'air.

La deuxième cause la plus fréquente de ballonnements est la constipation, qui peut passer inaperçue car il ne s'agit pas seulement d'une diminution des selles.

Selon la Johns Hopkins Medecine, si vous devez faire un effort pour commencer ou terminer une selle, si vos selles ressemblent à des pierres ou des cailloux, ou si vous n'avez pas de sensation de vide lorsque vous allez à la selle, vous êtes constipé. Tous ces facteurs peuvent contribuer aux douleurs abdominales et aux ballonnements. En effet, plus vous tardez à aller aux selles, plus les bactéries ont de chances de fermenter et donc de créer davantage de gaz et de ballonnements.

Un excès de bactéries ou un manque de mouvement

Une autre raison des ballonnements est le SIBO, ou prolifération de bactéries dans l'intestin grêle. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une prolifération de bactéries qui se produit lorsque les bactéries intestinales du côlon débordent dans l'intestin grêle.

La prolifération de ces bactéries peut également submerger d'autres bactéries qui sont responsables de l'équilibre du système et de l'absorption des gaz.

SIBO, syndrome du côlon irritable, hormones... Les causes des ballonnements abdominaux sont nombreuses.

Selon la clinique Mayo, le SIBO peut survenir à la suite d'une complication d'une chirurgie abdominale ou de certains problèmes structurels de notre système digestif, comme des adhérences intestinales ou une diverticulite, des poches bombées qui font saillie dans l'intestin grêle.

Le syndrome du côlon irritable, une affection très courante du système digestif, peut rendre les personnes qui en souffrent extrêmement sensibles aux gaz et leur faire ressentir des douleurs, des crampes d'estomac, des diarrhées et des constipations, ainsi que des ballonnements abdominaux.

La cause exacte du syndrome du côlon irritable est inconnue, mais le NHS indique qu'il est lié à des facteurs aussi variés que le passage trop rapide ou trop lent des aliments dans l'intestin, une sensibilité excessive des nerfs de l'intestin, le stress et les antécédents familiaux.

Une autre raison des ballonnements est la gastroparésie, une affection qui affecte les muscles de l'estomac et entraîne une modification de leur motilité, c'est-à-dire du mouvement normal spontané. La motilité peut ralentir ou cesser de fonctionner et l'estomac met alors plus de temps à se vider.

La cause de la gastroparésie est inconnue, mais la clinique Mayo indique qu'après une intervention chirurgicale, les complications du diabète ou la prise de certains médicaments contre la dépression, l'hypertension artérielle ou les allergies peuvent entraîner une vidange gastrique lente et des symptômes similaires.

Intolérances et hormones

Parfois, une intolérance alimentaire peut être à l'origine des ballonnements. Ce n'est pas seulement parce que nous avons bu une boisson gazeuse, mais aussi parce que les aliments en question sont plus difficiles à digérer.

Parmi les suspects habituels à l'origine des ballonnements figurent souvent les aliments contenant du lactose, du fructose, des glucides tels que le blé ou les légumineuses.

Selon le NHS, il peut également s'agir d'un symptôme de la maladie cœliaque, une affection dans laquelle le système immunitaire attaque ses propres tissus en cas d'ingestion de gluten, une protéine présente principalement dans trois types de céréales (blé, orge et seigle).

Cela endommage l'intestin grêle, le rend incapable d'absorber les nutriments et provoque divers symptômes, notamment des diarrhées, des douleurs abdominales et des ballonnements.

Les ballonnements causés par les hormones responsables du cycle menstruel sont aussi courants que les gaz. Selon la Cleveland Clinic, jusqu'à trois femmes sur quatre souffrent de ballonnements avant et pendant leurs règles. Il y a aussi les fluctuations hormonales qui se produisent pendant la périménopause, cette période de transition entre les dernières règles et la ménopause.

Les hormones féminines peuvent provoquer des ballonnements pour de nombreuses raisons. Par exemple, les œstrogènes provoquent une rétention d'eau, les œstrogènes et la progestérone peuvent accélérer ou ralentir la motilité des muscles de l'estomac et, par conséquent, provoquer des gaz, sans oublier l'augmentation du volume de l'utérus juste avant les menstruations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains changements dans notre alimentation, comme manger plus de légumes et de fruits, peuvent aider à réduire les ballonnements.

Parfois, des ballonnements qui ne disparaissent pas peuvent être le signe de quelque chose de plus grave, comme des problèmes au niveau des ovaires et de l'utérus, voire un cancer de l'ovaire. Il est donc important de passer régulièrement des examens pelviens.

Si vous ne savez pas encore pourquoi vous vous sentez ballonné, il est important de faire d'abord de petits changements pour éliminer les causes. Le National Health Service britannique recommande de faire régulièrement de l'exercice pour améliorer la digestion et de masser l'estomac de droite à gauche pour libérer l'air emprisonné si des gaz sont en cause.

Si vous vous sentez constipé, manger des aliments riches en fibres comme les fruits et les légumes et boire beaucoup d'eau peut vous aider.

Les choses à éviter sont les boissons gazeuses, l'alcool ou la caféine, que l'on trouve dans le café ou le thé, les aliments gras, ainsi que les aliments transformés, très sucrés ou épicés et les aliments plus flatulents, comme le chou, les haricots ou les lentilles.

Sur la façon de s'alimenter, ils conseillent également de ne pas faire de gros repas, mais des repas plus petits et plus fréquents, de mâcher la bouche fermée pour éviter d'avaler de l'air, de ne pas faire de gros repas avant d'aller se coucher et de ne pas s'avachir pendant les repas.

Si vous pensez avoir une intolérance alimentaire, essayez d'éliminer progressivement les aliments que vous suspectez et vérifiez comment vous vous sentez après chaque repas.

Quand consulter un médecin

Les ballonnements disparaissent généralement d'eux-mêmes ou grâce à quelques changements simples. Et s'il ne s'agit que de ce seul symptôme, bien qu'il soit gênant, il ne représente pas nécessairement une affection sous-jacente grave.

Mais si elle survient en même temps que d'autres symptômes ou ne s'améliore pas avec quelques changements simples, il faut consulter un médecin.