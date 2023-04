Un sous-marin de contrebande de cocaïne lève le voile sur la crise de la drogue en Europe

Légende image, La police espagnole a permis à Nick Beake, de la BBC, de rencontrer le "narco-sub".

Author, Nick Beake

Role, BBC News Europe, Correspondant

il y a 57 minutes

Je suis sur le point de monter dans le premier "narco-sub" connu pour avoir transporté de la cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe.

Il mesure 20 mètres de long, est construit en fibre de verre et, fait remarquable, est de fabrication artisanale.

Après avoir grimpé sur le bateau, je soulève la plaque d'égout et je descends dans la coque où trois hommes ont survécu pendant 27 longs jours et nuits, alors qu'ils traversaient l'océan Atlantique juste sous la surface des vagues déferlantes.

L'endroit est exigu, claustrophobe et incroyablement primitif.

La lumière du soleil tente de s'infiltrer par de légères fissures dans les murs. Il y a un volant, quelques cadrans de base et une clé rouillée encore coincée dans le contact.

On comprend pourquoi un futur skipper a jeté un coup d'œil au bateau et a conclu qu'il s'agissait d'un piège mortel.

Légende image, Trois hommes et 150 millions de dollars de cocaïne ont traversé l'Atlantique à bord d'un minuscule submersible.

La chaleur et le bruit auraient été intenses alors que le moteur situé à l'arrière du sous-marin brûlait les 20 000 litres de carburant stockés à bord.

L'équipage, composé de deux cousins équatoriens et d'un ancien boxeur espagnol, est parti de la forêt tropicale brésilienne et a d'abord longé le fleuve Amazone.

Ils avaient des barres énergétiques, des boîtes de sardines et des sacs en plastique qu'ils utilisaient comme toilettes.

C'est à peu près tout ce qu'ils avaient. À part, bien sûr, trois tonnes de cocaïne d'une valeur de plus de 150 millions de dollars.

Mais il ne s'agissait pas d'une mission lucrative et secrète proprement accomplie.

Le voyage du sous-marin à la fin de l'année 2019 avait été suivi par les forces de l'ordre, notamment par l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA).

Après avoir sabordé leur navire près des côtes de Galice, suite à des problèmes, les hommes ont été arrêtés et emprisonnés.

Légende image, Le sous-marin de fabrication artisanale se trouve aujourd'hui dans un parking du centre de l'Espagne.

Cette pièce d'histoire de la lutte contre le trafic international de stupéfiants est aujourd'hui un trophée sur le parking de l'académie de police espagnole d'Ávila.

Mais il ne s'agit pas d'une relique pourrie d'une bataille révolue : c'est le symbole d'un phénomène qui prend secrètement de l'ampleur.

Le mois dernier, un autre sous-marin a été découvert au large des côtes espagnoles, toujours dans la région de Galice.

"Depuis plus de 20 ans, les trafiquants utilisent des sous-marins pour atteindre l'Afrique et l'Europe, mais ces deux sous-marins sont les premiers que nous saisissons", explique Antonio Martinez Duarte, commissaire en chef de la brigade des stupéfiants de la police nationale espagnole.

"Ils sont très difficiles à détecter", reconnaît-il.

"Depuis plus de 20 ans, les trafiquants utilisent des sous-marins... Ils sont très difficiles à détecter" Antonio Martinez Duarte, commissaire en chef de la brigade des stupéfiants

En fait, on pense que des centaines de sous-marins artisanaux ont été lancés en direction de l'Europe, qui est le plus grand marché de cocaïne après les États-Unis, et qui connaît une croissance rapide après un ralentissement dû à la pandémie de Covid.

On dit même qu'au milieu de l'Atlantique, autour des îles Canaries et des Açores, se trouve un cimetière de sous-marins à cocaïne, délibérément coulés après que leur cargaison a été déchargée avec succès.

Chaque mission secrète aurait été un immense triomphe pour les équipes de mécaniciens qui construisaient tranquillement leurs navires dans les profondeurs de la jungle sud-américaine, principalement en Guyane et au Suriname.

Aujourd'hui, en Espagne, dans le cadre de la guerre mondiale contre le trafic, c'est la police qui claironne une grande victoire dans son quartier général de Madrid.

"Il s'agit d'une opération très importante", déclare le commissaire principal Duarte. "C'est la première fois en Europe que nous trouvons une tonne et demie de pâte de cocaïne base".

En fait, les policiers affirment qu'il s'agit du plus grand laboratoire de transformation de pâte de coca brute en cocaïne qu'ils aient trouvé sur le continent. Mais ce n'est pas seulement la taille de la cargaison qui est importante.

"Cette opération confirme également les liens entre les criminels colombiens et mexicains qui ont rejoint les gangs espagnols travaillant en Espagne", déclare le commissaire principal Duarte.

Visiblement fiers de leur travail, les policiers ont transporté le contenu du laboratoire dans une salle de conférence de presse pour le montrer aux journalistes locaux.

L'odeur nauséabonde de la pâte de coca brute - semblable à celle du vinaigre - plane dans l'air.

Le processus de fabrication de la drogue a été reproduit, avec des barils de produits chimiques, un four à micro-ondes, une presse hydraulique et des balances - reflétant le parcours de la pâte au produit final.

Sur une table au fond de la pièce se trouvent des dizaines de paquets bruns, chacun de la taille d'une brique de maison, portant le logo de Superman - le symbole choisi par les trafiquants qui ont sans doute ressenti un sentiment d'invincibilité.

Légende image, Les briques de cocaïne étaient estampillées du logo de Superman.

Un officier se penche et murmure que les importateurs paient 27 à 32 000 euros (environ 20 965 113 F CFA) pour chaque colis. Ils doublent ensuite au moins leur mise lorsqu'ils vendent la drogue dans la rue.

La seule limite à leurs profits est de savoir dans quelle mesure ils diluent leur drogue avec des agents de coupe, allant de l'anesthésie (qui imite les sensations physiques associées à la cocaïne, comme l'engourdissement de la bouche) à des options moins chères comme la caféine et le glucose. Mais il existe aussi d'autres options, notamment les vermifuges, normalement utilisés par les vétérinaires.

Ce laboratoire démantelé dans la ville de Pontevedra, dans la région de Galice, était capable de produire 200 kilos par jour avec une pureté de 95 %, selon la police.

Avec les sous-marins, le laboratoire est un aperçu d'un monde de la drogue en pleine expansion.

L'agence des Nations unies pour la lutte contre la drogue indique que la production de cocaïne a augmenté d'un tiers entre 2020 et 2021, ce qui constitue un record et la plus forte augmentation d'une année sur l'autre depuis 2016.

Le port d'Anvers, en Belgique, est l'un des endroits où l'on constate directement l'augmentation de l'offre de drogue.

En 2022, ils ont saisi un record de 110 tonnes de cocaïne, une quantité telle qu'ils n'avaient pas assez d'incinérateurs pour la détruire assez rapidement.

Selon certaines estimations, seuls 10 % de la cocaïne arrivant au port sont interceptés, le reste étant acheminé vers les Pays-Bas pour être distribué aux quatre coins de l'Europe, y compris au Royaume-Uni.

Le chef des douanes du port m'a dit qu'avec ce tsunami de coke, ils ne gagneront jamais la bataille.

Et ce combat a débouché sur des meurtres dans les rues d'Anvers. En janvier, une fillette de 11 ans a été tuée lors d'une fusillade entre gangs liée au trafic de cocaïne dans la ville.

Le ministre belge de la justice, Vincent Van Quickenborne, vit dans une maison sécurisée depuis un an, après que la police a découvert un complot présumé de criminels néerlandais visant à l'enlever. Une voiture contenant des armes à feu a été découverte devant sa maison.

Pour Michel Claise, l'un des principaux juges d'instruction belges, l'industrie de la cocaïne est devenue incontrôlable.

"Les narcotrafiquants font fortune", déclare-t-il lorsque nous nous rencontrons près de l'énorme Palais de justice de la capitale, Bruxelles.

Selon M. Claise, grâce à leur richesse et à leur influence, les gangs éclipsent désormais ceux qui cherchent à rendre la justice.

"Avec le blanchiment d'argent et la corruption - qui n'a plus de limites en termes de sommes pouvant être offertes aux dockers, aux policiers et à d'autres personnes - comment voulez-vous que nous ayons un quelconque contrôle sur les organisations criminelles ?

"C'est fini", conclut-il.

La crise de la cocaïne en Belgique est la crise de la cocaïne en Europe, et les Nations unies avertissent maintenant que les gangs internationaux rivaux travaillent ensemble comme jamais auparavant.

Elles affirment qu'après leur succès sur ce continent, elles s'étendront bientôt à l'Asie et à l'Afrique dans leur quête de richesses illimitées.