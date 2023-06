"Ma peau noire indique que je ne suis pas à ma place"

Crédit photo, KHAWLA KSIKSI Légende image, "J'appartiens à la Tunisie même si elle est si violente à mon égard."

Author, Sandrine Lungumbu

Role, BBC World Service

il y a 38 minutes

Les femmes noires tunisiennes affirment qu'elles sont de plus en plus souvent victimes de racisme après les déclarations du président du pays critiquant les migrants subsahariens.

"En Tunisie, les gens remettent toujours en question le fait que je sois tunisienne", déclare l'activiste Khawla Ksiksi.

En février, le président Kais Saied a ordonné des "mesures urgentes" contre les migrants subsahariens, les accusant d'un "complot criminel" visant à modifier la démographie et l'identité culturelle du pays.

Il a ajouté que l'immigration provenait d'une "volonté de faire de la Tunisie un pays africain parmi d'autres et non un membre du monde arabe et islamique".

Selon Human Rights Watch, les violences à l'encontre des migrants noirs africains se sont multipliées depuis lors, et les Nations unies ont appelé à mettre un terme à la discrimination raciste.

Khawla, qui est une citoyenne tunisienne noire, affirme qu'elle se sent invisible.

"Parfois, je parle en arabe et ils me répondent en français parce qu'ils ne veulent pas que je fasse partie de la Tunisie", explique-t-elle à la BBC.

L'arabe est la langue officielle de la Tunisie, mais Khawla dit qu'elle est souvent rejetée lorsqu'elle parle cette langue, parce que les autres ne veulent pas reconnaître un quelconque lien de parenté avec elle.

Bien que le français soit associé aux privilèges et à l'éducation, c'est aussi la langue des "étrangers", et lorsque les gens l'utilisent pour lui répondre, ils indiquent clairement qu'ils ne pensent pas qu'elle est tunisienne.

"Ils nous considèrent comme des malpropres"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Tunis pour soutenir les migrants noirs africains et les Tunisiens noirs à la suite des remarques du président.

Khawla veut combattre l'idée fausse selon laquelle les Tunisiens noirs n'existent pas.

Les Noirs représentent entre 10 et 15 % de la population tunisienne, selon les chiffres officiels.

"J'ai le sentiment d'appartenir à la Tunisie, même si elle est si violente à mon égard [et à l'égard des personnes qui me ressemblent]", déclare Khawla, cofondatrice du collectif Voices of Black Tunisian Women (Voix des femmes noires tunisiennes).

"Ils ne nous traitent pas comme des Tunisiens et se présentent eux-mêmes comme non Africains."

"C'est la politique que nous avons adoptée après la colonisation parce que nous voulons être blancs. Nous voulons appartenir à l'Europe, alors nous avons ce complexe d'être en Afrique et c'est pourquoi nous avons une énorme crise d'identité en Tunisie".

La Tunisie a obtenu son indépendance de la France en 1956.

Selon Khawla, les politiques mises en œuvre après cette date ont renforcé l'idée que l'Afrique n'était pas civilisée.

"Ils représentent l'Afrique comme tout ce qui est poussiéreux, sale, et l'Europe comme un paradis", explique la jeune femme de 31 ans.

Elle estime que des décennies de colonialisme ont façonné les systèmes économiques, sociaux et politiques de la Tunisie d'aujourd'hui.

"Nous avons obtenu l'indépendance sur le papier, mais les politiques coloniales sont toujours là", dit-elle.

"Ils ont effacé les tribus, les traditions et les religions et ont dit que nous étions maintenant une République.

Entre-temps, le manque de représentation des Noirs dans les lieux de pouvoir social et politique renforce l'idée qu'il n'y a pas de citoyens tunisiens noirs, dit-elle.

"La couleur de ma peau indique que je ne suis pas à ma place et les Noirs de Tunisie doivent prouver qu'ils sont Tunisiens. Ils doivent prouver qu'ils sont assez nombreux", ajoute Khawla.

Elle explique qu'elle a dû lutter contre les attentes élevées placées en elle en tant que femme noire.

"J'étais la seule personne noire à l'école, à l'université, dans mon quartier et même dans la sphère militante", dit-elle.

"Il y a beaucoup de responsabilités, car on a l'impression de devoir tirer vers le haut toutes les autres femmes noires et de représenter toutes les femmes noires.

"À l'école, je devais toujours avoir les meilleures notes parce que tous les professeurs pensaient que je trichais, car dans leur esprit, les Noirs ne sont pas très intelligents.

Bien que Khawla reconnaisse ses privilèges, elle affirme qu'"être l'exception" est souvent très isolant.

"C'est un privilège parce que j'ai eu accès à des ressources financières et que j'ai pu parler des langues. Mais le fait d'être toujours la seule personne noire dans la pièce fait que l'on se sent exclu et seul.

"J'ai toujours l'impression que tout est blanc et que je suis le point noir", ajoute-t-elle.

"On m'a demandé de me prostituer"

Crédit photo, HOUDA MZIOUDET Légende image, "Certains de mes amis non noirs ont été choqués lorsque je leur ai dit que je suis noire."

Comme Khawla, Houda Mzioudet estime que le problème réside dans le fait que la société tunisienne s'est construite sur une "nation homogène qui efface les différences raciales", ce qui rend très difficile de parler d'expériences vécues.

"Ce qui est beaucoup plus violent en Tunisie, ce n'est pas le racisme lui-même, mais le déni du racisme, où l'on nie sa propre expérience horrible du racisme", déclare la chercheure universitaire et conférencière.

En réponse aux déclarations du président, certaines femmes noires tunisiennes, dont Houda, ont participé au mouvement "Carrying my papers just in case" sur Facebook.

Elles ont porté leur passeport et leur carte d'identité de manière visible sur leurs vêtements pour montrer qu'elles sont tunisiennes mais aussi en solidarité avec les migrants.

Houda est née à Tunis dans l'un des plus anciens hôpitaux du pays, non loin d'un ancien marché aux esclaves.

Elle a grandi dans le sud du pays, où elle a été témoin d'une "forme d'esclavage et d'apartheid de facto" dans les années 1980, qui a façonné son identité raciale.

"Dans le monde islamique, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les esclaves travaillaient dans les maisons de leurs maîtres, contrairement à l'esclavage dans les Amériques, qui était essentiellement un esclavage de campagne", explique-t-elle.

"J'ai vu une domestique tunisienne noire dans la maison de mon ancien camarade de classe, dont la riche famille possédait des esclaves dans le passé, et qui vivait dans leur maison et travaillait pour eux en échange de nourriture et d'un abri."

Malgré l'abolition de l'esclavage, Houda explique que la même dynamique s'est maintenue entre les Tunisiens noirs et leurs anciens propriétaires.

L'esclavage domestique s'est poursuivi, même si les Noirs n'étaient plus considérés comme des esclaves, mais comme des serviteurs - c'est pourquoi le mot arabe tunisien désignant une personne noire est "wessif", qui signifie serviteur.

Houda, 46 ans, explique que, bien qu'elle soit issue d'un milieu très rare et privilégié, d'une famille noire très instruite, elle a été confrontée à la discrimination.

"Au lycée, on se moquait de moi et on me harcelait pour que je fasse le travail que les femmes noires devraient faire, c'est-à-dire danser, chanter ou me prostituer", raconte-t-elle.

"Ayant grandi dans un environnement où les femmes noires ont toujours été considérées comme des objets et sexualisées, il m'a été très difficile de m'émanciper de cette image.

"Ma vie en tant que femme noire tunisienne n'a jamais été facile. J'ai dû lutter non seulement contre la discrimination raciale, mais aussi contre la misogynie."

Pour Houda, les déclarations du président sont un contrecoup du Printemps arabe et de ce qu'il a représenté pour les Tunisiens noirs.

L'introduction de la démocratie après une dictature de plusieurs décennies a permis aux Tunisiens noirs d'être visibles dans la société.

"En 2011, les Tunisiens noirs ont connu leur propre réveil racial et leur propre révolution, exigeant d'être traités de manière équitable et sur un pied d'égalité avec leurs homologues non noirs", explique-t-elle.

"Pour la première fois, j'ai pu dire ouvertement que j'étais une femme noire.

"Certains de mes amis non noirs ont été choqués lorsque j'ai révélé que j'étais noire. Ils m'ont dit : "Wow, nous ne savions pas que tu étais noire jusqu'à ce que tu nous le dises".

Crédit photo, Reuters Légende image, La Tunisie est devenue le premier pays de la région arabe à interdire la discrimination raciale en 2018.

En 2018, la Tunisie a adopté une loi historique pour criminaliser la discrimination raciale, en particulier le racisme anti-noir contre les Tunisiens noirs et les migrants africains noirs. Elle est devenue le premier pays de la région arabe à faire de la discrimination spécifiquement fondée sur des motifs raciaux une infraction pénale.

Mais les deux femmes insistent sur le fait qu'en dépit de ces lois, le gouvernement a laissé prospérer la discrimination et l'inégalité auxquelles sont confrontés les Tunisiens noirs.

"L'État tunisien a lamentablement laissé tomber les Tunisiens noirs, car nous avons souffert d'un racisme sanctionné par l'État", déclare Houda.

En février, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Tunis pour soutenir les migrants noirs africains et les Tunisiens noirs.

Pour Houda, une lueur d'espoir réside dans la jeune génération et dans l'éducation de tous à l'histoire complète du pays.

"J'ai pleuré en voyant l'une des plus grandes marches dans le centre de Tunis, composée essentiellement de Tunisiens non noirs qui disaient que les vies des Noirs comptaient", dit-elle.