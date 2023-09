Pourquoi les dirigeants du G20 se réunissent-ils à Delhi ?

il y a une heure

Des présidents et des premiers ministres du monde entier se réunissent pour le sommet annuel des dirigeants du G20 dans la capitale indienne, Delhi, les 9 et 10 septembre.

Qu'est-ce que le G20 ?

À eux seuls, les pays du G20 représentent 85 % de la production économique mondiale et 75 % du commerce mondial. Ils regroupent les deux tiers de la population mondiale.

Les membres sont l'Union européenne et 19 pays : l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Espagne est toujours invitée.

Un groupe plus restreint de pays membres du G20 se réunit sous le nom de G7.

Certains pays membres du G20 (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont formé un groupe distinct appelé Brics.

Ce groupe est appelé à s'élargir, six autres nations ayant été invitées à le rejoindre lors de son récent sommet : L'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

De quoi discute le G20 ?

Ces dernières années, les questions abordées par les dirigeants du G20 se sont élargies, passant de l'économie à des sujets tels que le changement climatique, l'énergie durable, l'annulation de la dette internationale et la taxation des sociétés multinationales.

Chaque année, un État membre différent du G20 prend la présidence et fixe l'ordre du jour des réunions.

L'Indonésie a assuré la présidence en 2022 et le sommet des dirigeants s'est tenu à Bali.

En tant que présidente de 2023, l'Inde souhaite que l'événement de Delhi se concentre sur le développement durable, ainsi que sur des mesures visant à répartir la croissance économique plus équitablement entre les pays développés et les pays en développement.

Selon la Maison Blanche, le président américain Joe Biden s'entretiendra avec les dirigeants individuels de la lutte contre le changement climatique, de la guerre menée par la Russie en Ukraine et des efforts déployés par les organisations internationales telles que la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté.

En revanche, le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine ne participerait pas au sommet, et il a été largement rapporté que le président chinois Xi Jinping ne s'y rendrait pas non plus.