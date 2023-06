Les 10 principaux bienfaits du curcuma pour la santé

Plus qu'un simple ingrédient des currys, cette épice orange vif possède plusieurs propriétés bénéfiques pour la santé. Jo Lewin, nutritionniste agréée, examine ses principaux avantages et explique pourquoi le curcuma peut être bon pour vous.

Qu'est-ce que le curcuma ?

Les bienfaits du curcuma pour la santé peuvent être les suivants :

8. Il peut améliorer notre humeur et libérer des substances chimiques cérébrales bénéfiques, telles que la sérotonine et la dopamine.

Profil nutritionnel du curcuma

Quels sont les principaux bienfaits du curcuma pour la santé ?

L'intérêt des composés protecteurs comme la curcumine est qu'ils aident l'organisme à lutter contre les effets néfastes de l'oxydation des cellules. Avec le temps, ce processus peut conduire à une inflammation chronique et, par conséquent, à des affections liées à l'âge telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer.

L'intégration d'aliments antioxydants protecteurs dans notre régime alimentaire permet à notre organisme de mieux faire face au vieillissement et à l'inflammation qui y est associée. Cela permet également de lutter contre l'inflammation et les douleurs musculaires induites par l'exercice physique.

La turmérone est un autre ingrédient actif du curcuma. Bien que l'on sache peu de choses sur la turmérone, des études suggèrent qu'elle pourrait être utile pour traiter des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer, car elle aide à déclencher la réparation cellulaire et peut potentiellement contribuer à la récupération des fonctions cérébrales.

Toutefois, ces études ne portent généralement que sur des modèles animaux et cellulaires, et comme les composants actifs du curcuma sont souvent mal absorbés par l'homme, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir déterminer les effets bénéfiques de la turmérone.

La curcumine semble également entraîner un certain nombre de modifications cellulaires susceptibles de contribuer à la lutte contre le cancer. Active à différents stades du développement du cancer, des études suggèrent que la curcumine peut contribuer à limiter la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs, à réduire la propagation du cancer et à contribuer à la mort des cellules cancéreuses.

Une fois de plus, c'est la curcumine qui peut aider l'épice à améliorer notre humeur et à atténuer certains symptômes de la dépression. Une étude portant sur ses effets antidépresseurs a révélé que la curcumine était aussi efficace que le Prozac.

Des études animales suggèrent que la curcumine augmente les niveaux d'une hormone cérébrale appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF). Cette hormone favorise la vie des cellules nerveuses et joue un rôle important dans la mémoire et l'apprentissage.

La curcumine peut contribuer à ralentir le processus de vieillissement en activant certaines protéines et en protégeant les cellules contre les dommages. Elle peut donc retarder la progression des affections liées à l'âge et atténuer les symptômes qui y sont associés.

Le curcuma est-il sans danger pour tous ?

Il reste encore beaucoup à apprendre sur les effets et les interactions du curcuma. Jusqu'à présent, la plupart des preuves ont été tirées d'études sur des animaux et des éprouvettes, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets du curcuma sur la santé humaine.

Dans l'ensemble, le curcuma est-il bon pour la santé ?

Le curcuma a bien mérité son statut de "superaliment". Cette épice dorée protégerait nos cellules des inflammations et des dommages, ralentirait le processus de vieillissement, atténuerait les symptômes de l'arthrite et réduirait même la propagation des cellules cancéreuses.

De plus, on pense qu'elle contribue à stimuler l'humeur, la mémoire et les fonctions cérébrales, certaines études suggérant qu'elle pourrait être utile pour traiter des maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer.