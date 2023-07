Comment manger "africain" hors d'Afrique

Comment manger africain quand on se retrouve à des milliers de kilomètres de Yaoundé, Dakar, Kinshasa où Libreville ? Les expériences sont nombreuses et les témoignages aussi.

Une fois en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada, de nombreux africains sont confrontés à la dure réalité de la cuisine occidentale. Adieu les petits plats et autres recettes qui ont bercé l’enfance des uns et des autres.

« Il fallait que je me désigne comme ambassadeur pour vendre éventuellement la nourriture de mon pays aux gens d’ici puis à ceux qui n’avaient pas assez de temps, ni la connaissance pour faire certains plats. Et si la cuisine africaine te rattrape dans le temps, tu peux même tomber malade parce que si pendant au moins un an tu manges pas un plat de Thiéboudienne du fait que tu es en voyage il y a problème » fait remarquer le cuisinier.

« Ce qu’ils apprécient c’est la saveur, le goût, en d’autres termes l’authenticité de la cuisine africaine y compris le côté sans gluten de nos mets car il y a de nombreuses personnes aujourd’hui qui ne mangent plus cela donc elle est un peu bio. En ce sens que les produits utilisés dans la cuisine sont importés et naturels. » se réjouit le promoteur.

A des kilomètres du Canada, les expériences sont pratiquement les mêmes pour les ressortissants du continent. Charles, né au Cameroun et vivant dans le canton du Vallet dans la ville de Sion en Suisse, fait savoir qu'il est bien plus facile de trouver la cuisine originaire de l’Afrique de l’Est que celle venue de son pays natal.

De Montréal à la Suisse en passant par la Belgique, la cuisine africaine connaît un grand succès. Il faut toutefois s’armer d’un peu d’ingéniosité pour avoir ces produits et surtout satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et variée.