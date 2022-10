Le chef militaire tchadien prête serment pour un mandat de deux ans de transition

"De même, des élections seront organisées, dans la transparence et la sérénité, pour permettre aux tchadiennes et tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l’ordre constitutionnel", poursuit-il.

Pourquoi l’opposition et la société civile ont contesté le schéma du dialogue national

"Le dialogue était censé refonder l’Etat tchadien, voire la réforme de l’armée, parce que l’armée en fait, elle est clanique, et là il nous fallait une armée nationale. On pensait que c’était une occasion pour la réformer. Cela n’a pas eu lieu parce que le sujet, bien qu’étant abordé, n’a pas été discuté au fond", affirme Ibedou Nour.

Quelques recommandations du dialogue

Malgré les réserves de la société civile et de l’opposition, le dialogue national a bien tenu sa feuille de route à terme. Les travaux bouclés ce samedi à Ndjamena ont apporté un certain nombre de réponses aux principales questions posées.

"Conformément au principe d’égalité des citoyens devant la loi, et dans un esprit de réconciliation nationale et d’inclusion, tout tchadien en général et les dirigeants de la Transition en particulier sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi", peut-on lire dans les conclusions du dialogue.