Comment prendre soin de sa peau pendant le mois sacré

Crédit photo, Getty Images

Author, Par Harpal Bobby

Role, BBC Asie

il y a 55 minutes

Le Ramadan est un mois de sacrifice physique et de repentir spirituel, au cours duquel les musulmans dévots s'abstiennent de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil.

Il symbolise le dévouement, la réflexion et la discipline.

Le jeûne permet de comprendre l'angoisse et la souffrance endurées par les millions de personnes qui vivent dans la famine et la pauvreté à travers le monde.

Cependant, le manque d'eau, un sommeil perturbé et une mauvaise alimentation peuvent avoir des répercussions sur le corps et la peau.

Le docteur Muneeb Shah, dermatologue sur TikTok, encourage les gens à prendre davantage soin de leur peau pendant le mois sacré.

"Quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'amis sud-asiatiques ou musulmans, ni d'amis qui jeûnaient", explique-t-il à BBC Asian Network.

"L'un des avantages des médias sociaux est que, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez trouver des personnes qui partagent ces expériences.

Crédit photo, DR MUNEEB SHAH Légende image, Le Dr Muneeb Shah a plus de 17 millions d'adeptes sur TikTok.

Depuis qu'il a posté son premier TikTok en 2020, le Dr Shah compte aujourd'hui plus de 17 millions d'adeptes et est le dermatologue le plus suivi sur la plateforme.

Il souhaite démystifier les mythes qui entourent les soins de la peau et mettre en évidence l'impact positif que ce mois peut avoir sur certaines personnes.

"De nombreuses affections cutanées, comme le psoriasis et l'acné, sont des maladies inflammatoires, et certaines études montrent que des affections comme le psoriasis diminuent pendant le ramadan chez les personnes qui jeûnent", explique-t-il.

Quels sont donc les meilleurs conseils du Dr Shah pour prendre soin de votre peau pendant le ramadan ?

S'hydrater, s'hydrater, s'hydrater

Pendant le jeûne, la peau peut facilement perdre de l'humidité et manquer d'hydratation, c'est pourquoi le Dr Shah - qui jeûne également - conseille d'utiliser des produits plus hydratants.

"Prier cinq fois par jour et se laver le visage après la prière peut être très asséchant pour certaines personnes", explique-t-il.

"Il faut veiller à s'hydrater après s'être lavé le visage, car c'est très important, sinon cela peut irriter la barrière cutanée.

Maintenir un régime alimentaire équilibré

Le Dr Shah explique que "certaines personnes diront que leur peau se détériore pendant le ramadan parce qu'elles modifient considérablement leur régime alimentaire, c'est-à-dire ce qu'elles font lorsqu'elles rompent le jeûne".

Le fait de manger beaucoup au coucher et au lever du soleil et de se priver de groupes d'aliments nutritifs en raison du temps limité dont on dispose pour manger peut avoir un impact négatif sur la peau.

Le Dr Shah encourage les gens à rompre leur jeûne avec des aliments qu'ils apprécient, mais estime que la modération est essentielle.

"Les aliments frits n'ont pas de lien avec l'acné, mais tout ce qui est consommé en excès peut affecter la peau.

"J'ai tendance à manger beaucoup d'aliments frits lorsque je romps le jeûne. Je ne pense pas que cela affecte ma peau, mais d'autres personnes remarqueront que cela affecte leur peau.

Rester simple

Pendant le ramadan, le régime alimentaire et les habitudes de sommeil changent considérablement, de sorte que beaucoup peuvent modifier ou mettre à jour leur routine quotidienne de soins de la peau.

Mais le Dr Shah affirme que vous pouvez toujours utiliser vos produits habituels pendant le jeûne.

"On pense souvent à tort que l'on ne peut pas utiliser ses produits de soin traditionnels pendant le jeûne", explique-t-il.

"Je pense que vous pouvez toujours utiliser vos crèmes hydratantes classiques et vos crèmes solaires lorsque vous jeûnez.

Sa routine simple en trois étapes comprend le nettoyage, l'hydratation et l'ajout d'une crème solaire pour la journée. Pour la nuit, il recommande de nettoyer, d'appliquer un rétinol et d'hydrater à nouveau la peau.

Crédit photo, FARAH FERRERO Légende image, Farah pense également qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur les produits de soins de la peau que l'on peut utiliser pendant le ramadan.

À l'instar du Dr Shah, la créatrice de contenu Farah Ferrero utilise également sa plateforme de médias sociaux pour informer ses followers sur les soins de la peau pendant le Ramadan.

Cette jeune femme de 29 ans, originaire de Leicester, pense qu'il y a beaucoup d'informations erronées en ligne sur les produits de soin de la peau à utiliser ou à ne pas utiliser pendant le mois sacré.

"Certaines personnes évitent d'utiliser des produits contenant de l'alcool pendant le ramadan", explique-t-elle.

"Les lotions toniques contiennent de l'alcool, mais en tant que musulmane, je n'en consomme pas et cela ne m'intoxique pas.

Farah recommande également un double nettoyage pendant le ramadan.

"Le double nettoyage consiste à se démaquiller d'abord avec un nettoyant à base d'huile ou une eau micellaire, puis à se nettoyer à nouveau pour pénétrer plus profondément dans les pores."

Elle estime que la transparence est essentielle pendant le ramadan et partage son parcours en matière de soins de la peau avec ses adeptes.

"Parfois, lorsque je me sens paresseuse, j'utilise une lingette et je reçois des commentaires négatifs sur les médias sociaux parce que ce n'est pas vraiment bon pour la peau", dit-elle.