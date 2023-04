Comment les téléphones portables ont changé notre cerveau

Author, Amanda Ruggeri

Role, BBC

il y a une heure

Le premier appel de téléphone portable a été passé il y a 50 ans.

Depuis, ces appareils sont devenus un outil essentiel pour nous aider à mener notre vie. Mais modifient-ils aussi le fonctionnement de notre cerveau ?

Comme beaucoup d'entre nous, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone portable. Et, comme beaucoup d'entre nous, j'en suis parfaitement conscient et je me sens souvent coupable.

Parfois, je le laisse à l'autre bout de la maison ou je l'éteins pour l'utiliser moins souvent. Cependant, plus tôt que je ne voudrais l'admettre, je me retrouve à marcher dans le couloir pour faire quelque chose que je dois faire et que je ne peux faire, ou faire plus efficacement, que sur mon téléphone.

Payer une facture ? Organiser un rendez-vous au café avec un ami ? Envoyer des messages à des membres de la famille qui habitent loin ? Vérifier la météo, noter une idée d'article, prendre une photo ou une vidéo, créer un livre de photos, écouter un podcast, charger des indications routières à l'aide du GPS, faire un calcul rapide, voire allumer une lampe de poche ? Téléphone, téléphone, téléphone.

Selon un rapport récent, les adultes américains consultent leur téléphone portable 344 fois par jour en moyenne, soit une fois toutes les quatre minutes, et passent près de trois heures par jour sur leur appareil.

Le problème pour beaucoup d'entre nous est qu'une brève tâche liée au téléphone conduit à une vérification rapide de notre courrier électronique ou des médias sociaux, et que nous sommes soudain aspirés par un défilement sans fin (glisser verticalement sur un écran tactile pour visualiser le contenu).

C'est un cercle vicieux. Plus nos téléphones sont utiles, plus nous les utilisons. Plus nous les utilisons, plus nous créons des voies neuronales qui nous poussent à prendre notre téléphone pour effectuer n'importe quelle tâche, et plus nous ressentons le besoin de le consulter même lorsque ce n'est pas nécessaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses tâches quotidiennes sont effectuées à l'aide de téléphones mobiles.

Si l'on fait abstraction des aspects spécifiques de notre monde hyperconnecté, tels que les médias sociaux et leurs filtres de beauté de plus en plus hyperréalistes, quels sont les effets de la dépendance à l'égard de ces appareils sur notre cerveau ?

Les inconvénients du téléphone portable

Il n'est pas surprenant que la recherche peine à suivre l'évolution de notre dépendance sociale à l'égard des téléphones portables, qui s'accroît rapidement d'année en année.

Ce que nous savons, c'est que la simple distraction que représente le fait de consulter son téléphone peut avoir des conséquences négatives. Ce n'est pas très surprenant : en général, nous savons que le multitâche nuit à la mémoire et aux performances.

L'un des exemples les plus dangereux est l'utilisation d'un téléphone portable au volant. Une étude a montré que le simple fait de parler au téléphone, sans envoyer de SMS, suffisait à ralentir la réaction des conducteurs sur la route.

Il en va de même pour les tâches quotidiennes qui comportent moins de risques. Le simple fait d'entendre une notification "ding" a rendu les participants d'une étude beaucoup moins performants dans une tâche, presque aussi mal que les participants qui parlaient ou envoyaient des SMS au téléphone pendant la tâche.

Il semble que la simple proximité d'un téléphone contribue à "sonner" notre cerveau, qui peut inconsciemment s'efforcer d'inhiber le désir de consulter ces appareils ou de surveiller constamment l'environnement pour voir si nous devrions le faire (par exemple, en attendant une notification).

Quoi qu'il en soit, cette attention détournée peut rendre toute autre chose plus difficile.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une tâche rapide sur un téléphone portable peut souvent entraîner un défilement fastidieux et augmenter notre charge de travail mental.

La seule "solution", selon les chercheurs, consiste à placer l'appareil dans une pièce complètement différente.

Voilà (en partie) la mauvaise nouvelle.

Les avantages

Toutefois, les chercheurs ont récemment découvert que la dépendance à l'égard de nos téléphones portables pouvait également présenter certains avantages.

Par exemple, il est communément admis que l'utilisation d'un téléphone réduit la capacité de mémorisation. Mais ce n'est peut-être pas si simple.

Dans une étude récente, des volontaires ont vu un écran avec des cercles numérotés qu'ils devaient faire glisser d'un côté ou de l'autre. Plus le numéro du cercle était élevé, plus le volontaire était payé pour le déplacer du bon côté.

Pour la moitié des essais, les participants étaient autorisés à écrire sur l'écran quels cercles devaient aller dans quelle direction. Pour l'autre moitié, ils devaient se fier uniquement à leur mémoire.

Comme on pouvait s'y attendre, l'accès à des rappels numériques a contribué aux performances des participants. Ce qui était inattendu, c'est que lorsqu'ils utilisaient les rappels, ils se souvenaient mieux non seulement des cercles (de grande valeur) que les participants avaient notés, mais aussi des cercles (de faible valeur) qu'ils n'avaient pas notés.

Les chercheurs pensent qu'en confiant les informations les plus importantes (de grande valeur) à un appareil, les participants ont libéré leur mémoire pour stocker les informations de moindre valeur.

Cependant, lorsqu'ils n'ont plus eu accès aux rappels, les souvenirs qu'ils avaient créés à propos des cercles de faible valeur ont persisté, mais ils n'ont pas pu se rappeler les cercles de plus grande valeur.

Il faudra des années de recherche avant de connaître exactement l'impact de notre dépendance au téléphone portable sur notre volonté et notre cognition à long terme.

En attendant, il existe un autre moyen d'essayer d'atténuer ses effets néfastes. Il s'agit de la façon dont nous concevons notre cerveau.

Comme l'a écrit David Robson dans son livre "The Expectancy Effect", des recherches récentes remettent en question le principe selon lequel si nous exerçons notre volonté d'une certaine manière (par exemple, en résistant à regarder notre téléphone), nous "épuisons" nos réserves globales et nous avons plus de mal à nous concentrer sur d'autres tâches.

C'est peut-être vrai. Mais Robson affirme que cela dépend en grande partie de nos croyances.

Les personnes qui pensent que leur cerveau a des ressources "limitées" (c'est-à-dire que résister à une tentation rend plus difficile de résister à la suivante) sont plus susceptibles d'obtenir ce résultat dans les tests.

En revanche, ceux qui pensent que leur cerveau dispose de ressources illimitées et que plus nous résistons à la tentation, plus nous renforçons notre capacité à continuer à résister à la tentation, concluent que le fait de développer une fatigue mentale en exerçant un contrôle de soi sur une tâche n'affecte pas négativement leurs performances sur la tâche suivante.

Plus fascinant encore, le fait d'avoir une vision limitée ou non du cerveau peut être largement culturel, et les pays occidentaux tels que les États-Unis sont plus susceptibles de considérer l'esprit comme limité que d'autres cultures, telles que l'Inde.