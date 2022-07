Comment les banquiers de Londres ont aidé les méga-riches et les criminels à cacher leur richesse

Olivier Bullough

Série "How to Steal a Trillion", BBC Radio 4

Banque d'Angleterre et la Bourse de Londres dans la City de Londres.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle a attiré l'attention du monde sur une chose sur laquelle j'écris depuis près d'une décennie : le rôle de la Grande-Bretagne dans le blanchiment d'argent du Kremlin.

C'est un énorme problème. Il a aidé à financer la création d'une autocratie agressive qui tue maintenant des milliers de personnes et chasse des millions de personnes de chez elles.

Mais ce n'est qu'une partie d'un plus grand problème.

Non seulement l'argent russe est blanchi, mais l'argent du monde entier est saisi, en quantités fabuleuses.Chaque année, un billion de dollars est volé dans les pays en développement du monde (un million de millions de dollars !), et une quantité importante passe par Londres ou ses paradis fiscaux satellites.

C'est du " blanchiment offshore ".

Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?

Cela peut sembler déroutant mais, au fond, c'est une idée simple. Il a été inventé dans la City de Londres, l'équivalent de New York à Wall Street.

Et c'est peut-être la contribution la plus importante du Royaume-Uni à l'histoire récente. Sans offshore, le monde serait un endroit très différent.

Pour éviter de répéter les erreurs

En 1944, les Alliés, bientôt vainqueurs, planifient l'après-guerre.I

ls voulaient construire un meilleur système financier mondial que celui qui s'était terminé par la dépression des années 1930 et la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale.

Sa création a pris le nom du petit complexe américain où il a été négocié : Bretton Woods.

Des délégués de 44 pays se sont réunis à l'hôtel isolé Mount Washington à Bretton Woods, New Hampshire, États-Unis.

"Ce système a établi des règles qui ont rendu difficile le transfert de fonds à travers les frontières", explique Vanessa Ogle, historienne à l'Université de Californie à Berkeley."

Toute sortie ou entrée importante de fonds pourrait avoir un impact déstabilisateur - quelque chose qui s'était produit entre les guerres - donc elle était destinée à aider les pays à empêcher les flux monétaires indésirables excessifs et à leur permettre de stabiliser leurs devises et de protéger leurs économies".

Les financiers britanniques ont accepté la nécessité d'un système financier moins ouvert et plus protecteur, pour donner au monde une chance de se reconstruire, même si cela signifiait un rôle moindre pour la City de Londres.

10 ans plus tard...

La Ville, cependant, n'a pas oublié l'époque où elle était le cœur battant d'un vaste empire.

Dans la seconde moitié des années 1950, les banquiers ont commencé à s'inquiéter.

Un financier de premier plan a déclaré que c'était "comme conduire une voiture puissante à 20 kilomètres à l'heure" .

La City, le secteur financier de Londres.

"Les choses s'amélioraient. L'économie allemande montrait des signes de forte reprise et de croissance", a déclaré Ogle.

"Impatients des mesures qui ont été initialement prises, les banquiers ont délibérément tenté de créer des dispositifs juridiques qui leur permettraient de traiter de manière plus illimitée qui ne violait peut-être pas les règles de Bretton Woods, mais leur esprit."

Un petit banc

L'une des banques de la City était la Midland. Elle était petite et voulait grandir, mais les règles empêchaient les banques de se faire concurrence pour les clients.

J'avais besoin de plus d'argent.

En 1955, le Midland eut une idée géniale qui reposait sur le fait qu'il y avait une autre banque non loin de là avec le problème inverse.

Le Narodny de Moscou était basé dans la ville mais appartenait à l'Union soviétique et son coffre-fort était plein de dollars.

"Ils craignaient l'expropriation et la saisie des fonds s'ils étaient placés aux États-Unis, compte tenu de l'antagonisme croissant de la guerre froide, c'est pourquoi les fonds se sont retrouvés à Londres", explique Ogle.

Donc, il y avait une banque qui avait trop peu d'argent et une autre qui en avait trop… si seulement elles pouvaient contourner la réglementation !

Un sans-abri à l'extérieur de la Midland Bank en 1955.

Quelqu'un dans le Midland s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'acheter les dollars ; il pouvait simplement les emprunter, évitant les restrictions britanniques sur l'achat de devises étrangères.

Avec ces dollars, il pouvait acheter des livres sterling, prêter à un rendement.

Le Narodny de Moscou, quant à lui, a non seulement mis son argent hors de portée de l'Oncle Sam, mais il a réalisé un profit.

Les détails sont incroyablement complexes mais, en substance, tout était très simple : l'accord a permis à la Narodny Bank de gagner de l'argent en contournant les restrictions américaines et à la Midland Bank de gagner de l'argent en contournant les restrictions britanniques.

Tout aurait pu en rester là...

Une entreprise colossale

En 1956, l'Égypte nationalise le canal de Suez, jusque-là contrôlé par les Britanniques et les Français.

Londres et Paris ont envoyé des troupes, les États-Unis s'y sont opposés et tout s'est terminé en farce honteuse.

Le puissant Empire britannique était tombé très bas.

Mais des cendres de la catastrophe est née une opportunité commerciale vraiment colossale.

"La Banque d'Angleterre et le Trésor ont tenté de contracter l'utilisation internationale de la livre sterling, ce qui a rendu le dollar plus attractif car il échappait à ces contrôles", explique Catherine Shank, historienne à l'université d'Oxford.

Les banques municipales comptaient auparavant sur la livre sterling pour financer le commerce. L'accès à cette monnaie étant de plus en plus restreint, ils ont cherché une nouvelle source de financement.

Vous vous souvenez de cette petite farce de la Midland Bank ?

Lorsque les banques d'affaires ont emboîté le pas et ont commencé à emprunter des dollars pour financer leurs activités quotidiennes, tout a changé.

"Ces dollars avaient une sorte de statut extraterritorial car ils n'étaient pas soumis aux réglementations de la Federal Reserve Bank. Cela a donné aux banquiers de la City le moyen de faire avec les choses empêchées par le système de Bretton Woods et les réglementations nationales actuelles".

La Ville avait inventé l'un des outils financiers les plus importants du XXe siècle.

Euro$ en mer

Ils l'appelaient l'Eurodollar, qui était et n'était pas un dollar, selon ce qui était le plus rentable à l'époque.

Les banquiers sont devenus des pirates au chapeau melon naviguant sur un océan d'argent liquide, profitant de leur capacité à ignorer les règles que tout le monde avait suivies.

Crédit photo, Getty Images

Mais qu'allaient-ils appeler ce vide juridique qu'ils avaient créé ?Ils ont emprunté un terme au droit maritime pour décrire ce qui se passe lorsque vous êtes en haute mer, là où les lois terrestres ne s'appliquent pas : "offshore".

"C'est très vite devenu un marché interbancaire offshore, déconnecté de tout organisme de régulation national", explique Schenk.

Personne au sein du gouvernement britannique ne semblait avoir réalisé ce qui se passait.

Mais les dirigeants de la Banque d'Angleterre le savaient et ils l'aimaient. Enfin, après son voyage tortueux d'après-guerre, le puissant moteur de la City de Londres commençait à s'emballer.

Les banques étrangères se sont empressées d'ouvrir des succursales à Londres pour profiter des bénéfices disponibles sur un marché non réglementé.Au cours des deux décennies suivantes, l'argent qui a transité par la City a balayé toutes les restrictions du système de Bretton Woods, et les tentatives de contrôler les flux de capitaux pour protéger la stabilité et défendre le niveau de vie sont devenues pittoresques.

Un paradis

C'est ainsi que le premier outil crucial nécessaire au blanchiment d'argent a été lancé, ce marché offshore, qui a libéré la richesse des regards extérieurs.

Sans l'aide de la Ville pour échapper au contrôle du gouvernement, le blanchiment d'argent ne serait pas ce qu'il est, puisque l'argent criminel ne peut pas être déplacé si l'argent ne peut pas l'être.

Mais Londres n'était pas l'endroit idéal pour cacher l'argent, principalement en raison du grand ennemi de toutes les fortunes : les impôts.

Si les financiers britanniques voulaient vraiment aider leurs clients, il leur fallait plus qu'une échappatoire ; ils avaient besoin d'endroits où ce butin serait en paix.

Heureusement, ils n'ont pas eu à chercher bien loin pour les trouver.

A proximité, dans la Manche, se trouvait Jersey, une île qui, pendant près de mille ans, avait été plus ou moins britannique : elle est gouvernée par le monarque britannique, mais elle ne fait pas partie du Royaume-Uni ; utilise la livre sterling, mais fixe ses propres impôts.

C'était potentiellement une combinaison très rentable."Jusqu'à la fin des années 1950, il y avait une clause dans la constitution qui limitait les paiements d'intérêts et limitait généralement l'utilisation de l'île comme paradis fiscal aux personnes qui y vivaient réellement", explique John Christensen, qui était un haut responsable de l'administration de Jersey. et est devenu plus tard un éminent militant contre les paradis fiscaux.

Les profits pourraient être énormes, si l'île acceptait d'être un peu moins exigeante. Et il en fut ainsi : les politiciens de Jersey supprimèrent les obstacles gênants.

Le déplacement de l'argent dans Jersey rendait la traçabilité beaucoup plus difficile. (Château de Gorey à Jersey)

Les banquiers contournaient déjà les restrictions américaines en échangeant des dollars via la City de Londres.

Le transfert de leur argent via les comptes bancaires opaques et rentables de Jersey leur a permis de contourner les restrictions britanniques.

Mieux encore, cette décision a réduit de plus de moitié les impôts qu'ils devaient payer sur leurs gains.

"Dans les années 1970, l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni était supérieur à 50 % et à Jersey, il était de 20 %."

De plus, Jersey était géographiquement parfait car ils pouvaient organiser une réunion depuis Londres à Jersey, voler pendant la journée, puis rentrer chez eux la nuit.

"Petit à petit, Jersey est devenu un satellite très proche de la City de Londres ", explique Christensen.Des banques d'Amérique du Nord et d'Europe continentale ont également ouvert des succursales sur l'île.Et Jersey n'était que le début.

Plus de paradis

Au fur et à mesure que de plus en plus de colonies britanniques devenaient indépendantes, la vaste étendue de l'Empire occupait de moins en moins de place sur la carte.

Les autres - les Bermudes, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, Gibraltar, Anguilla - étaient des endroits trop pauvres ou éloignés pour devenir indépendants.

Mais ils avaient une ressource naturelle à exploiter : leur lien avec le Royaume-Uni .

Tout comme à Jersey, ses politiciens ont heureusement créé des échappatoires pour contourner les restrictions que d'autres pays imposent à l'argent.

Ils sont également devenus des paradis fiscaux, offrant des impôts bas et la confidentialité aux clients réticents à un examen minutieux.

Pourquoi précisément les juridictions britanniques l'ont-elles fait ?

"L'un des avantages était les doctrines partagées de la common law au sein de l'Empire britannique, ce qui a rendu les négociations beaucoup plus faciles", a déclaré Ogle.

"Et il y avait des Britanniques locaux dans ces territoires, donc si par exemple un avocat américain voulait créer une entreprise d'enregistrement de société aux îles Caïmans, en raison de l'absence d'impôts, il pourrait cibler un petit groupe de fonctionnaires et ainsi capturer le leadership local. en leur promettant de faire partie du business des paradis fiscaux".

Mais quelle part de l'argent qui est arrivé était destinée à éviter les impôts, et quelle part était le résultat de quelque chose de plus sombre, comme le trafic d'êtres humains, la drogue, les armes, la corruption ou le vol ?

"Ils sont arrivés avec des valises d'argent"

Il n'y a pas beaucoup de données, surtout avant les années 1980, sur ce que les ultra-riches de tous bords se cachaient au paradis, mais de temps en temps, une porte s'ouvre et un aperçu à l'intérieur est révélé.

"À quelques reprises dans les années 1960 et 1970, après des crises majeures, des liens avec le crime organisé, en particulier le blanchiment d'argent, ont été révélés.

"Mais ce sont des cas rares où, après coup, il y a une enquête et il devient clair que cela a toujours fait partie de ce qui a fait prospérer les juridictions offshore", explique Ogle.

"Il est extrêmement difficile d'être précis car le secret et l'anonymat sont les principaux atouts que vendent ces juridictions."

"Toutes sortes d'argent ont afflué à Jersey", se souvient Christensen.

"Il y avait des gens qui volaient dans des avions privés avec des valises littéralement pleines d'argent liquide."

Crédit photo, Getty Images

Et Christiansen l'a vu de ses propres yeux.

"J'ai travaillé dans un grand cabinet comptable au sein du département de gestion de fiducie, et quand j'ai commencé à regarder quels clients j'avais sur ma liste particulière, j'ai trouvé toutes sortes d'activités.

"Il n'y avait pas seulement l'évasion fiscale, mais aussi l'évasion des créanciers, le financement illégal des partis, le financement illégal avec d'autres activités, et une énorme quantité d'argent circulant à Jersey provenait de certains régimes très despotiques.

"Ils sont venus du monde entier, ont déposé de l'argent à Jersey et ont mis en place des structures offshore impliquant des fiducies et des sociétés légales.

"Mais comment Jersey et les autres paradis se sont-ils mêlés aux services financiers au Royaume-Uni ?

Secret impénétrable

En termes de blanchiment d'argent, on parle d'" échelonnement " - en utilisant une destination après l'autre pour rendre extrêmement difficile la pénétration du secret, explique Christensen.

"Londres est le sommet de l'échelle. Il n'était donc pas inhabituel pour, disons, un kleptocrate d'avoir cinq ou six échelons sur cette échelle, qui mène à Londres.

"Donc, si les autorités londoniennes voulaient savoir quelle est la source de cette richesse, elles devraient se renseigner à Jersey, où elles découvriraient qu'il y a une fiducie, et personne ne révélerait qui est le bénéficiaire, parce que les bénéficiaires ne sont révélés nulle part dans aucun pays.

"Et puis vous découvrez que la fiducie possède de nombreuses entreprises dans les îles Vierges britanniques ou ailleurs."

Les entreprises auxquelles Christensen fait référence sont les soi-disant " sociétés écrans ", également connues sous le nom de sociétés fantômes ou fictives.

Mais qui sont-elles ?

La 3ème partie de la machine à laver

"C'est une entreprise sans but commercial", explique Graham Barrow, spécialiste du monde trouble des entreprises papetières."

C'est un conteneur d'actifs -pas toujours illégitimes-, qui n'a pas d'employés, pas de bureaux, et ne vend rien, mais peut être utilisé de plusieurs façons et n'a pas d'autre raison d'exister que d'exister.

"Pourquoi précisément les Britanniques sont-ils si utiles pour le blanchiment d'argent ?

"Le Royaume-Uni est presque universellement considéré comme une juridiction à faible risque en termes de criminalité.

"Si de nombreuses entreprises et de nombreux comptes bancaires pour ces entreprises sont établis dans différentes juridictions flexibles, l'argent peut être transféré par leur intermédiaire.

Et, s'il s'agit d'entreprises britanniques dirigées par des dirigeants britanniques, tout semble légitime pour le prochain pays de destination.

"Ces entreprises sont faciles à créer : vous pouvez payer 12 £ à partir d'un ordinateur n'importe où dans le monde, dire que vous êtes Dark Vador et vivre sur la Lune, et créer une entreprise avec ces informations".

"Vous aurez une entité qui peut être un conduit pour des centaines de millions de dollars sans vraiment dire qui vous êtes, en vous cachant derrière les autres, car il n'y a aucun système pour vérifier ce que vous dites."

La falsification délibérée d'informations sur l'entreprise est illégale, mais il s'agit d'un crime à faible risque.

Ceux qui veulent cacher leur butin et le déplacer à leur guise n'ont pas été gênés par l'utilisation de structures d'entreprise britanniques pour déguiser leur identité."

Vous seriez étonné du nombre de cas qu'il y a à Companies House où la société A appartient à la société B, qui appartient à la société A... vous pouvez devenir fou en enquêtant !", s'exclame Barrow.

Companies House - le registre britannique des entreprises - est quotidiennement confronté à un flot de nouvelles inscriptions et n'a pas les pouvoirs ou les ressources nécessaires pour vérifier les informations fournies.

"La plupart du temps, environ 3 500 entreprises sont ajoutées pour s'inscrire, chacune fournissant environ 15 à 20 points de données distincts. Donc, quotidiennement, cela représente environ 100 000 points de données.

"Comment pouvez-vous surveiller tout cela avec des ressources limitées et une informatique obsolète ?

"C'est impossible, et les criminels le savent".

Les gouvernements successifs ont tenté, avec plus ou moins de vigueur, d'assainir le système financier.

Jersey, par exemple, a fait des efforts importants.

"C'est le gouvernement de Tony Blair (1997-2007) qui a vraiment commencé à exercer une pression sérieuse non seulement sur Jersey, les îles anglo-normandes et les territoires d'outre-mer", explique Christiansen.

"Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais cela dit, il reste une énorme file d'attente de ce que l'on appelle les clients hérités, qui se sont installés à Jersey dans les années 1970 et 1980 et qui, dans de nombreux cas, rôdent encore, comme des fantômes du passé".

Dans la Ville elle-même, il reste non seulement beaucoup à faire, mais aussi beaucoup de volonté de le faire.