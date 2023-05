Le Maroc peut-il résoudre la crise énergétique de l'Europe ?

Le Maroc a l'ambition d'exporter vers l'Europe de l'électricité produite par des parcs solaires et éoliens, mais devrait-il donner la priorité à ces énergies renouvelables pour son marché intérieur ?

"Le Maroc dispose de l'une des meilleures ressources solaires et éoliennes au monde", explique-t-il. "Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz naturel, mais nous avons un potentiel tout simplement incroyable.

Mais pour l'heure, le pays doit encore construire de nombreux autres parcs solaires et éoliens. Actuellement, ce pays d'Afrique du Nord de 39 millions d'habitants dépend des importations pour 90 % de ses besoins énergétiques, et la plupart de ces importations proviennent de combustibles fossiles.

En 2021, environ 80,5 % de la production d'électricité du Maroc provenait de la combustion de charbon, de gaz et de pétrole. En revanche, seuls 12,4 % proviennent de l'énergie éolienne et 4,4 % de l'énergie solaire.

L'entreprise de Moundir Zniber, Gaia Energy, développe des projets d'énergie éolienne, solaire et d'hydrogène vert dans 12 pays d'Afrique.

Cependant, le Maroc fait déjà des progrès tangibles pour stimuler sa production d'énergie renouvelable, grâce à des projets tels que l'énorme complexe solaire Noor-Ouarzazate. La première phase ayant été inaugurée en 2016, il s'agit désormais de la plus grande centrale solaire à concentration du monde.

Ces installations utilisent des miroirs pour réfléchir et concentrer la lumière du soleil sur des tours centrales "réceptrices". Celles-ci contiennent un fluide chauffé par la lumière, créant de la vapeur qui fait tourner des turbines pour produire de l'électricité.

À Noor-Ouarzazate, les miroirs sont maintenant répartis sur 3 000 hectares. L'installation a été développée par la société saoudienne ACWA Power, avec un financement de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement.

M. Zniber indique que des entreprises privées marocaines comme la sienne envisagent désormais d'exporter vers l'Europe de l'électricité d'origine solaire et éolienne, ainsi que de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables.

Il ajoute que Gaia Energy développe des projets éoliens et solaires qui pourraient couvrir jusqu'à 4 % des besoins en électricité de l'Allemagne et de l'Italie. "En ce qui concerne l'hydrogène vert, notre société développe six projets qui pourraient répondre à 25 % des besoins de l'UE.