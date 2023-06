Les stratégies (et les 4 domaines clés) avec lesquelles l'Ukraine peut essayer de récupérer les territoires conquis par la Russie

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Ukraine pourrait progresser dans quatre domaines clés pour tenter de reconquérir les territoires conquis par la Russie.

il y a 16 minutes

"Les plans aiment le silence. Il n'y aura pas d'annonce du lancement".

Comme l'a clairement indiqué le ministère ukrainien de la Défense, Kiev n'a aucun intérêt à annoncer ou à laisser entendre quand et comment elle mènera sa contre-offensive tant attendue pour tenter de reprendre les territoires conquis par la Russie au cours des 16 derniers mois.

En fait, ce mercredi, Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a rejeté les déclarations des responsables russes selon lesquelles la contre-offensive avait déjà commencé.

"Tout cela n'est pas vrai. Quand tout cela commencera, nos militaires décideront", a déclaré M. Danilov lors d'une interview accordée à l'agence. "Lorsque nous commencerons la contre-offensive, tout le monde le saura, tout le monde le verra.

En tout état de cause, les derniers mouvements de l'armée ukrainienne, qui a progressé dans la région de Bakhmut et qui, comme l'a rapporté le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a lancé des opérations en cinq points différents du front, semblent montrer qu'il se passe quelque chose.

Ces derniers jours, les troupes ukrainiennes ont lancé des offensives à la frontière entre les régions de Zaporizhia et de Donestk, près des villes de Velika Novosilka et de Vugledar. Bien que cela ne puisse pas être considéré comme une "contre-offensive majeure", il s'agit d'un événement important.

Selon les blogueurs militaires russes eux-mêmes, très actifs sur les réseaux sociaux tels que Telegram et qui suivent de près l'évolution de la guerre, l'armée ukrainienne a réussi à faire progresser ses positions dans cette zone.

L'Institut pour l'étude de la guerre a confirmé que les Ukrainiens ont avancé d'environ trois kilomètres en une nuit sur ce front, ce qui, compte tenu du fait que la zone est minée, représente une distance significative.

Les conséquences de l'attaque du barrage de Nova Kakhovka

Selon les analystes, il est plus que probable que l'explosion du barrage de Nova Kakhovka mardi dernier, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement et qui a forcé l'évacuation de milliers de personnes dans les 60 derniers kilomètres du fleuve Dniepr, ait affecté de quelque manière que ce soit les plans de l'Ukraine.

Bien que nous ne sachions pas si Kiev prévoyait de concentrer ses efforts sur la région de Kherson, la zone la plus touchée par les eaux, afin de reconquérir le territoire envahi par la Russie, "les dommages causés au barrage, quel qu'en soit l'auteur, rendent désormais cette option beaucoup plus problématique", analyse Frank Gardner, correspondant de la BBC pour les questions de sécurité.

Comme l'a déclaré à la BBC le conseiller du ministère ukrainien de la défense, Yuri Sak, "ce qui se passe (avec le barrage) est une tentative désespérée de la Russie d'influencer d'une manière ou d'une autre nos plans, notre offensive. Ils ont paniqué. Ils sont désespérés et commettent des atrocités".

Quatre points essentiels

Quelles autres options l'Ukraine pourrait-elle envisager ?

La région de Kherson étant exclue, du moins pour le moment, la stratégie ukrainienne pourrait s'orienter dans quatre directions possibles, selon Oleh Chernysh, correspondant du service ukrainien de la BBC spécialisé dans l'analyse militaire :

1. Sur le front de Zaporizhia, en direction des villes de Tokmak et Melitopol, les plus grandes villes de la partie de cette région occupée par les Russes.

"Elles sont très bien protégées par l'armée russe, mais si les troupes ukrainiennes parvenaient à les libérer et à avancer jusqu'à la mer d'Azov, elles couperaient en deux les défenses russes", explique Chernysh.

2. Depuis les villes de Vugledar et Volnovaja pour tenter d'atteindre Marioupol

Marioupol est une grande ville portuaire sur la mer d'Azov, prise par la Russie il y a un an, et où s'est déroulé le terrible siège de l'aciérie Azovstal. La prise de Marioupol a permis à l'armée russe de relier les zones occupées du Donbas à Kherson et à la péninsule de Crimée, créant ainsi un corridor.

La reprise de Marioupol aurait non seulement une énorme valeur symbolique, mais serait aussi clairement stratégique, en divisant le front russe et en isolant la Crimée.

3. Bakhmout

Les troupes russes et les mercenaires du groupe Wagner ont affirmé avoir pris cette ville dans la région de Donetsk il y a quelques semaines.

La ville a été le théâtre de combats acharnés au cours des derniers mois et a été conquise petit à petit, devenant ainsi la bataille la plus longue et la plus sanglante de cette guerre. Bien qu'elle n'ait pas de valeur stratégique particulière, elle revêt une importance symbolique, tant pour les Russes que pour les Ukrainiens.

Ces derniers jours, le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Maliar, a assuré sur les réseaux sociaux que "malgré la résistance acharnée et les tentatives de l'ennemi de maintenir ses positions, nos unités militaires ont progressé dans différentes directions au cours du combat" dans la zone.

Selon M. Maliar, les troupes ukrainiennes ont repris des petites villes à quelques kilomètres de Bakhmout, sur les flancs nord-est et sud-ouest, dans le but d'encercler les soldats russes.

Le président Volodymir Zelensky a lui-même remercié l'armée ukrainienne d'avoir envoyé "les nouvelles que nous attendions".

"Si l'armée ukrainienne réussit à encercler les Russes à Bakhmut, ce sera un coup très dur pour Moscou", affirme Oleh Chernysh.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Ukraine prépare une contre-offensive depuis des mois

4. Au nord de la région de Louhansk, dans la zone de Svátove-Kreminná.

Il s'agit d'une zone peu peuplée et probablement la plus mal défendue par l'armée russe. Si l'Ukraine parvient à libérer ces deux villes, elle pourrait, selon les analystes, détruire la défense russe dans la région.

Pour l'instant, on ne sait pas lequel de ces itinéraires pourrait être privilégié par les commandants ukrainiens, ce qui oblige, selon Chernysh, à déplacer constamment les troupes en essayant de deviner où se déroulera la prochaine offensive.

Bien que la rupture du barrage de Nova Kakhovka ait limité les options ukrainiennes de contre-attaque sur le flanc ouest, la nouvelle situation a également créé de nouvelles possibilités pour Kiev, selon le correspondant du service russe de la BBC, Ilya Abisev.

Pour commencer, il pourrait tenter de s'emparer du cap Kinburn, une étroite péninsule située entre la mer Noire et la baie du Dniepr, ainsi que des îles et des plaines inondables du delta de cet important fleuve. Selon Abisev, l'armée russe aurait "beaucoup de mal" à défendre ces territoires en raison des problèmes d'approvisionnement causés par les inondations.

De plus, l'explosion du barrage signifie que le réservoir de Kajovka va disparaître. Les eaux baisseront au niveau normal d'une rivière, et il sera donc beaucoup plus facile de traverser une rivière qu'un marécage qui, à certains endroits, était large de 25 kilomètres.

Par conséquent, le front que l'armée russe devra désormais défendre a été étendu dans cette zone d'environ 200 kilomètres, ceux qui vont du barrage à la ville de Vasilivka, dans la région de Zaporizhia.

Offensive

On ne sait pas non plus quelle stratégie l'état-major ukrainien pourrait utiliser dans sa contre-offensive, même si, pour l'analyste militaire Michael Clarke, ancien directeur du Royal United Services Institute (RUSI), un important groupe de réflexion britannique sur la défense, il faut s'attendre à ce qu'elles se déroulent dans le cadre d'opérations de distraction.

Crédit photo, SERVICE DE PRESSE DE L'ARMEE UKRAINIENNE Légende image, Image tirée d'une vidéo publiée par l'armée ukrainienne montrant un véhicule militaire attaquant des positions russes près de Bakhmuth. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier la date de cette image

L'offensive, a-t-il déclaré à BBC Radio 4, pourrait être menée de trois manières :

1. Il est possible qu'après une série d'activités de diversion, le gros des forces ukrainiennes, avec tout leur poids, se déplace dans une direction. Selon Clarke, il sera intéressant de voir ce qui se passera dans ce cas dans le sud de Zaporizhia, où elles pourraient se diriger vers Melitopol.

2. Une autre option serait d'essayer de pousser à travers différents sites. "C'est comme si vous poussiez une demi-douzaine de portes et que vous concentriez le gros de vos forces pour avancer là où elles s'ouvrent le plus facilement", a-t-il expliqué dans l'émission Today de la BBC.

3. La troisième possibilité serait qu'ils tentent une série de petites offensives qui se transformeraient ensuite en quelque chose de plus grand.

Selon M. Clarke, les mouvements ont commencé il y a deux semaines, avec différentes attaques de drones des deux côtés pour sonder l'arrière, mais aucune offensive majeure n'a été observée jusqu'à présent.