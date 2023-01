La formule du succès de Bizarrap, l'artiste argentin le plus écouté au monde

Il porte souvent la même tenue : des lunettes noires, une casquette qui couvre son front, des vêtements de sport et, à l'occasion, du vernis à ongles noir. Il semblerait que Bizarrap veuille passer inaperçu, même s'il ne s'agit peut-être que d'une stratégie marketing, étant donné la notoriété mondiale dont il jouit.

Ce qui est indéniable, c'est que le producteur et DJ de 24 ans a été l'Argentin le plus écouté au monde sur la plateforme Spotify en 2022 (il a atteint la 49e position au niveau mondial) et est devenu une référence en matière de musique urbaine.

Son histoire est semblable à celle de nombreux autres artistes de trap, de hip-hop et de reggaeton : un "gamin" du quartier, qui a appris à faire de la musique en autodidacte et avec ses propres moyens, qui a d'abord été ignoré par la presse et qui est aujourd'hui adoré par beaucoup.

Et bien qu'il se lise comme une biographie répétée, cela n'enlève bien sûr rien à ses réalisations. Il y a ses collaborations très médiatisées et les chiffres.

Il compte plus de 16 millions d'abonnés sur YouTube, des chansons avec Residente, Nathy Peluso, Nicky Jam et Nicky Nicole, et certaines vidéos qui ont accumulé plus de 300 millions de vues.

Ce qui est inhabituel, c'est qu'il ne chante pas, il fait juste la "piste". Et pourtant, son nom résonne autant que celui de ses collègues.

"Quedate", la chanson qu'il a sortie en juillet dernier avec le rappeur espagnol Quevedo, est devenue la chanson de l'été dans de nombreux pays hispanophones, arrivant en tête des charts dans des pays aussi éloignés que le Portugal et l'Italie, et aussi proches que l'Uruguay et le Paraguay.

Elle s'est également classée à la première place du classement mondial des 200 chansons du Billboard après sa sortie et a été la septième chanson la plus jouée dans le monde sur Spotify en 2022.

Le message de Shakira à Piqué

Aujourd'hui, l'Argentin fait à nouveau sensation avec une chanson très attendue avec la Colombienne Shakira, qui est sortie mercredi.

Dans les paroles de la chanson, Shakira fait directement référence à sa relation avec l'ex-footballeur Gerard Piqué, dont elle s'est séparée il y a quelques mois sur fond d'allégations d'infidélité de sa part.

"Je suis désolé, j'ai déjà pris un autre avion, je ne reviendrai pas ici, je ne veux pas d'une autre déception. Tu es un tel champion et quand j'avais besoin de toi, tu as donné ta pire version", chante Shakira.

"C'est un nom de bonne personne, ce n'est clairement pas ce à quoi ça ressemble. Elle a un nom de bonne personne, clairement elle est comme toi. Pour les gars comme vous. Je suis devenue trop grande pour toi et c'est pour ça que tu es avec une fille comme toi", poursuit-elle.

Elle fait également référence à une affaire judiciaire à laquelle l'artiste est confronté en Espagne pour fraude fiscale présumée : "Tu m'as laissé comme un voisin de ma belle-mère, avec la presse à la porte et la dette au Trésor public".

Et dans un autre extrait, l'artiste semble rappeler une de ses anciennes et populaires chansons : "Loba".

"Une louve comme moi n'est pas pour les gars comme toi", dit-elle. Et elle ajoute : "Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent".

Avec l'ingéniosité créative de Bizarrap, tout le monde s'attend à ce que la chanson soit un succès. Surtout grâce à la "formule gagnante" élaborée par les "bonaerense", comme on appelle ceux qui sont originaires de la province de Buenos Aires.

Les sessions de BZRP

Né Gonzalo Julián Conde dans la petite ville de Ramos Mejía, il a d'abord posté sur YouTube des vidéos de freestyle battles, ces compétitions de rap improvisées qui connaissent un grand essor dans son pays et dans d'autres régions d'Amérique latine et d'Espagne.

Mais voilà qu'en 2018, dans un studio chez lui, Biza, comme on l'appelle aussi, commence à créer des beats et à collaborer avec des rappeurs freestyle dans ce qu'il appelle la BZRP Freestyle Session. La viralité de ces productions l'a conduit à une nouvelle idée : la BZRP Music Session.

L'approche est simple : il compose la musique et invite un artiste à écrire les paroles. Les vidéos, bien que bien pensées, sont réalisées sans grande production derrière elles.

"Au début, je montais des vidéos de battle de rap. Mais quand j'ai commencé avec les sessions, les vues ont augmenté. Et avec la session de Nicky Nicole, tout a explosé : c'était la plus écoutée en Argentine. J'ai regardé le top 200 de Spotify et il y avait 11 de mes chansons. J'ai fait des recherches et il n'y avait aucun précédent. C'est à ce moment-là que je me suis dit : 'Bon, c'est ça, je dois me consacrer à ça à plein temps'", a-t-il confié au journal El País il y a quelques mois.

Biza a indiqué que les séances sont réalisées en totale collaboration. Tout d'abord, il s'entretient avec l'artiste, écoute ses centres d'intérêt et ses propositions musicales actuelles, et lui recommande le type de chanson à faire : quelque chose d'électronique, de rappé, ou qui bouge avec du dembow.

"J'aime travailler en même temps que l'artiste vienne au studio. Je ne prépare pas le rythme à l'avance. Je préfère parler, voir où il en est. Puis je donne mon point de vue et je dis : 'Avec moi, je pense que vous devriez faire ce genre de chanson'", a-t-il expliqué au magazine Forbes à propos de son processus de création.

Il attribue également le succès de ses chansons à l'improvisation. Et le fait est que les paroles changent jusqu'à la dernière minute.

La chanson avec Quevedo, dit-il, a été écrite en une nuit. La session 51, avec le Portoricain Villano Antillano, l'une de ses chansons les plus écoutées sur Spotify avec plus de 180 millions de vues, a été principalement écrite au moment de l'enregistrement.

Des producteurs comme artistes

Bizarrap a été reconnu pour bien plus que son talent musical. Le magazine Billboard, qui lui a consacré une couverture en novembre 2020, l'a identifié comme un génie du marketing.

Le mystère qu'il génère avec son image, les collaborations qui enrichissent chacune de ses initiatives et la façon dont il utilise les réseaux sociaux, où il passe beaucoup de temps à anticiper ses vidéos, font partie de son succès.

Il l'a lui-même reconnu dans une interview accordée à la publication.

"Bizarrap", en tant que concept, est une marque. La façon d'atteindre un plus grand nombre de personnes et de les faire écouter, conceptuellement, c'est le marketing. J'étais à un an de la fin de mon diplôme, mais comme je voyais que ma voie dans la musique se développait, j'ai décidé de faire une pause et d'appliquer ce que je savais déjà à mon projet", a-t-il expliqué.

Comme il l'a raconté, il a étudié le marketing et, en fait, a travaillé pendant deux ans avec la société de production Warner.

Mais la presse lui a également reproché d'avoir conceptualisé la nouvelle catégorie d'"artistes" qui encadre les producteurs d'aujourd'hui, notamment dans le genre urbain, qui sont reconnus par le public autant que les chanteurs, contrairement à la pop et au rock, où les cerveaux derrière les tubes sont souvent inconnus.

"Bizarrap est le premier d'une nouvelle race d'artistes dans la musique populaire argentine. Le producteur vedette est une figure qui était vacante jusqu'à ce que Biza décide que sa voix et son visage resteraient un mystère, mais que son travail aux commandes occuperait le devant de la scène et s'imposerait comme l'auteur principal", indique Clarín dans un article paru il y a quelques semaines.

De son côté, il affirme que - bien que cela semble contradictoire - la célébrité vient de sa timidité.