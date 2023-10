Les dernières cartes du huitième continent du monde

Crédit photo, Alamy Légende image, Zealandia a été complètement engloutie il y a environ 25 millions d'années

il y a une heure

De nouvelles recherches sur la géologie de Zealandia révèlent comment elle s'est formée et pourquoi elle a été engloutie.

En 1820, un navire russe rempli de marins et, curieusement, de pingouins - destinés au dîner des hommes - aperçoit à l'horizon un imposant rivage de glace. Ce fut la première observation de la plate-forme glaciaire de Fimbul et la découverte officielle d'un nouveau continent : l'Antarctique. C'est également à cette occasion qu'est née l'idée moderne, défendue par la plupart des cartes du monde anglophone, selon laquelle il existe sept grandes masses continentales.

Aujourd'hui, les écoliers, les explorateurs et les hommes politiques acceptent généralement la division nette du sol de la planète en ces unités simples, qui comprennent l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique.

Mais en 2017, l'histoire a pris une tournure inattendue : le modèle des sept continents était une erreur depuis le début. Il s'agit de Zealandia, une terre perdue depuis longtemps au sud-est de l'Australie, également connue comme le huitième continent oublié de la planète.

Les scientifiques avaient prédit depuis longtemps l'existence de cette masse continentale méridionale bonus, mais elle est restée introuvable pendant 375 ans, en grande partie parce qu'elle est presque entièrement submergée sous 1 à 2 km d'eau. Aujourd'hui, ils commencent à percer ses secrets.

Ce mois-ci, une équipe internationale de chercheurs a publié les cartes les plus détaillées de Zealandia à ce jour. Elles intègrent les cinq millions de kilomètres carrés de cette région sous-marine et sa géologie. Ce faisant, ils ont découvert des indices sur la formation de ce mystérieux continent et sur les raisons pour lesquelles il est resté caché sous les vagues pendant les 25 derniers millions d'années.

Un début ancien

On pense que Zealandia s'est formée il y a environ 83 millions d'années, à la fin du Crétacé. Cependant, son voyage a commencé 100 millions d'années auparavant, lorsque le supercontinent du Gondwana - qui a rassemblé une grande partie des terres actuelles en une seule masse géante - a commencé à se désintégrer.

En se désintégrant, le continent le plus petit, le plus fin et le plus jeune du monde s'est isolé, tandis que les régions du Gondwana qui se trouvaient directement au nord-ouest et au sud-ouest de celui-ci sont devenues respectivement l'Australie et l'Antarctique.

On pense que tout ou partie de Zealandia a pu exister en tant qu'île pendant un certain temps. Mais il y a environ 25 millions d'années, elle a disparu sous l'océan.

Crédit photo, Alamy Légende image, Il n'a pas été facile de cartographier Zealandia, car 95 % du territoire se trouve sous les eaux profondes

Les premiers indices réels indiquant que la Nouvelle-Zélande pourrait n'être qu'une minuscule partie visible d'une vaste masse continentale inconnue sont apparus en 2002, lorsque des scientifiques ont utilisé la bathymétrie - l'étude de la profondeur des masses d'eau - pour analyser la région. L'océan au-dessus de ce que nous appelons aujourd'hui Zealandia est considérablement moins profond que celui qui l'entoure, ce qui suggère que la zone n'est pas recouverte par une plaque tectonique océanique - comme la plupart des océans du monde - mais par une plaque continentale.

Le déclic s'est produit en 2017, lorsque des scientifiques ont rassemblé plusieurs éléments de preuve, notamment des données sur les types de roches qu'elle contient et son épaisseur relative - les plaques océaniques ont tendance à être plus minces - pour proposer qu'il s'agit bien d'un nouveau continent. Il ne s'agit pas d'un simple fragment de continent ou d'un microcontinent, comme cela avait été proposé précédemment, mais bien d'un véritable continent, dont 95 % sont immergés sous l'eau.

Cependant, malgré l'enthousiasme suscité par la découverte d'un nouveau continent et plus d'une décennie de recherches intensives, de nombreux détails sur les débuts de la formation de Zealandia sont restés insaisissables. Cela s'explique en partie par un événement étrange qui s'est produit lorsque le continent s'est séparé du Gondwana.

Un dénouement délicat

En 2019, une équipe internationale de scientifiques a cartographié la géologie du sud de Zealandia. Leurs recherches ont révélé qu'à un moment donné, Zealandia a été étiré - écarté par des forces tectoniques, amincissant le continent par rapport aux plaques continentales régulières et créant des ruptures qui sont devenues plus tard de la croûte océanique. Au cours de ce processus, le continent s'est tordu, ce qui a rendu beaucoup plus difficile la reconstitution de son histoire pour déterminer sa forme d'origine.

L'analyse par les chercheurs des roches du continent perdu a révélé que l'étirement s'est produit en deux étapes. La première a commencé il y a environ 89 à 101 millions d'années et a entraîné une déchirure qui est devenue la mer de Tasmanie, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La seconde phase a commencé il y a 80-90 millions d'années et a conduit à la séparation de Zealandia de l'Antarctique occidental et à la création de l'océan Pacifique. Mais de nombreux mystères restent encore inexpliqués, et l'autre moitié de ce continent n'a pas encore été étudiée en détail.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le septième continent du monde, l'Antarctique, n'est apparu sur certaines cartes du monde que plus d'un siècle après sa découverte.

Un affaissement progressif

Pour cette dernière étude, un autre groupe de recherche, composé en grande partie des mêmes géologues que précédemment, s'est penché sur le nord de Zealandia.

Cette fois, ils ont analysé des roches extraites de la dorsale Fairway, une région du Pacifique Sud située au large de l'Australie, qui forme la pointe la plus septentrionale de Zealandia. Ces vestiges anciens, qui n'ont pas connu de jour de sécheresse depuis 25 millions d'années, comprenaient un mélange de roches ignées - formées par des processus volcaniques - et de roches sédimentaires formées dans des bassins peu profonds juste au large de la côte de Zealandia.

En analysant leur chimie et les isotopes radioactifs qu'elles contiennent, les scientifiques ont estimé leur âge et leur origine. Les plus anciens étaient des galets datant du Crétacé inférieur (environ 130-110 millions d'années), suivis de grès du Crétacé supérieur (environ 95 millions d'années) et de basaltes relativement jeunes de l'Éocène (environ 40 millions d'années).

Les cartes de Zealandia qui en résultent transforment cette masse sans relief en un lieu présentant de nombreuses bandes géologiques distinctives qui s'étendent sur toute sa longueur, du nord-ouest au sud-est. Ces bandes s'intègrent à la géologie de l'Antarctique occidental comme un puzzle, ce qui confirme que cette région et Zealandia étaient autrefois imbriquées l'une dans l'autre.

L'étape suivante de l'étude a consisté à mesurer les anomalies magnétiques au fond de l'océan autour de Zealandia. Ces variations de l'intensité du champ magnétique terrestre constituent un enregistrement invisible du déplacement des plaques tectoniques au fil du temps. Elles ont permis d'en savoir plus sur l'étirement ancien du continent, qui s'est poursuivi pendant des millions d'années et a même changé de direction, aboutissant à un continent ultramince qui a fini par s'enfoncer.

Zealandia commence enfin à livrer ses secrets. Mais comme la majeure partie de cette masse continentale énigmatique se trouve sous des kilomètres d'eau, il faudra un certain temps avant qu'elle ne les révèle tous.