« Enfants à plein temps » : jeunes Chinois qui retournent vivre chez leurs parents parce qu'ils sont épuisés par le travail ou qu'ils n'en trouvent pas

Les jeunes Chinois sont de plus en plus fatigués de travailler ou de lutter pour trouver un emploi

Hong Kong et Singapur

Role, Hong Kong et Singapur

Sylvia Chang et Kelly Ng

Author, Sylvia Chang et Kelly Ng

Épuisée et surmenée, Julie a quitté son emploi de développeuse de jeux vidéo à Pékin en avril dernier pour devenir une "fille à plein temps".

À 29 ans, elle passe désormais ses journées à faire la vaisselle, à préparer le repas de ses parents et à effectuer d'autres tâches ménagères.

Des horaires de travail exténuants et un marché de l'emploi en difficulté obligent les jeunes Chinois à faire des choix inhabituels.

On a toujours dit aux jeunes Chinois que les durs sacrifices consentis pour étudier et obtenir un diplôme en valaient la peine, mais aujourd'hui, ils se sentent vaincus et pris au piège.