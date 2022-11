Cinq anciens sites sacrés à travers le monde

Graeme Green BBC Travel

Crédit photo, Chris Rainier

Des mystérieuses pierres à cerfs de Mongolie aux villes destinées à honorer les morts, les sites anciens construits par des personnes tentant de donner un sens à la vie, à la mort et à l'univers sont éparpillés sur toute la planète.

Le sens de la vie est un mystère avec lequel les cultures se sont débattues à travers les âges. Il a conduit à la création de lieux saints, les peuples du monde entier construisant des merveilles architecturales pour honorer leurs dieux, tandis que d'autres vénèrent la magnificence de la nature, trouvant des liens significatifs dans les forêts sacrées, les montagnes sacrées et les rochers sacrés.

De la construction de Stonehenge en Angleterre à la pyramide de Chichen Itza au Mexique, les civilisations anciennes se sont donné beaucoup de mal pour marquer les solstices et les équinoxes, communier avec les ancêtres ou vénérer les esprits. Tous ces lieux ont en commun le fait que les gens tentent de donner un sens à la vie, à la mort et à l'univers.

Cette quête de sens est au cœur du dernier livre du photographe canadien Chris Rainier, Sacred : In Search of Meaning, qui documente les sites et paysages spirituels du monde entier. Boursier du National Geographic, Rainier a passé les 40 dernières années à se concentrer sur les cultures traditionnelles.

"J'ai commencé à travailler comme photographe d'expédition dans les années 1980 et je suis parti à la recherche du "sacré", à la recherche de paysages spirituels et de sites spirituels sacrés", explique-t-il.

"Cela venait de mon désir d'atteindre l'essence de la vie au-delà de l'existence quotidienne. Pourquoi sommes-nous ici ? C'est une question que chaque société et chaque humain s'est posée depuis l'aube de l'humanité."

Rainier pense qu'il est vital pour nous de comprendre comment les cultures du monde entier considèrent l'univers. "Un vaste tsunami de modernité balaie un grand nombre de cultures traditionnelles et de lieux sacrés", déclare-t-il, expliquant que cela laisse moins de place dans de nombreuses cultures aux croyances religieuses, au folklore et aux superstitions.

Le "sacré" est définitivement mis à mal. Mais avec la connexion massive à l'internet, nous avons tendance à oublier qu'il y a encore de l'inconnu dans le monde. Nous ne pouvons pas oublier qu'il existe encore des lieux et des paysages sacrés. Le sacré peut aussi être aussi simple qu'une pagaie sur une rivière ou une promenade dans un parc, à la recherche des sons de la nature sauvage."

Crédit photo, Chris Rainier

Allée des os de baleine, Russie

Sur l'île d'Yttygran, minuscule île de la mer de Béring en Sibérie, isolée et balayée par les vents, se trouve un arrangement de côtes et de vertèbres de baleines géantes connu sous le nom de "Whale Bone Alley". Ce passage de 550 mètres de long, qui fait saillie sur le sol à côté de l'océan, est un spectacle sinistre et légèrement macabre.

"J'étais à bord d'un navire d'expédition du National Geographic dans le nord-est de la Sibérie, dans l'Arctique russe, et nous avons trouvé ces anciennes structures en os de baleine construites par un peuple pré-inuit appelé les Yupik, dont l'âge est estimé à environ 2 000 ans", explique Rainier.

"Dans beaucoup de ces sites, on a trouvé des artefacts à proximité. La théorie archéologique veut que ce site soit un endroit où les gens se rassemblaient. Ils érigeaient les os de baleine et mettaient des peaux, comme celles de bœuf musqué ou d'ours polaire, sur le dessus de la structure pour créer une salle de rassemblement. Ils tenaient des réunions sacrées à l'intérieur. Tout ce qui reste maintenant, ce sont les os de baleine".

Il ajoute : "Dans ces types de sites sacrés, il y a un sens de l'esprit - un culte magique des animaux mythologiques et des esprits du paysage. Je pourrais imaginer qu'un tel rassemblement ait lieu dans un endroit aussi profond."

Alors que les archéologues pensent que Whale Bone Alley et d'autres ruines d'os de baleine (il existe de nombreux autres sites à travers la péninsule russe de Chukotka) ont été construits comme des sanctuaires et des lieux de rencontre sacrés, certains habitants locaux pensent aujourd'hui que ces sites étaient plus probablement utilisés pour le dépeçage et le stockage de la viande de baleine. Il semble que le site sacré d'une personne puisse être l'abattoir d'une autre.

Crédit photo, Chris Rainier

Hégra, Arabie Saoudite

Hegra était la deuxième ville des Nabatéens, qui ont construit leur célèbre capitale, Petra, à plus de 500 km au nord-ouest, dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Située dans la région d'AlUla en Arabie saoudite, l'ancienne cité de pierre (connue des musulmans sous le nom d'Al-Hijr et de Mada'in Salih) remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est aussi le premier site du pays inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, qui abrite plus de 100 tombes bien préservées aux façades élaborées, taillées dans les affleurements de grès.

"Ce sont les lieux de sépulture des rois, des reines et des nobles, tout comme à Petra", explique Rainier.

"Toute cette région faisait partie d'une ancienne route caravanière. Les navires de commerce arabes accostaient à l'extrême est de la péninsule d'Arabie saoudite, puis traversaient cette région en caravane de chameaux, avant de rejoindre Petra et la Terre sainte. Les gens devaient être très riches".

Il ajoute : "Cette zone est si inhabituelle parce qu'elle est complètement plate dans le désert, et puis il y a ces grands affleurements rocheux où ils ont gravé des chambres funéraires dans la roche. Il y a des portes, et les corps étaient placés dans des mausolées en pierre. Nous ne savons pas si les gens étaient enterrés avec un trésor, mais je peux imaginer qu'ils l'étaient."

Les voyageurs peuvent organiser des visites de l'hégra, qui explorent également le chemin de fer du Hedjaz, qui transportait autrefois les pèlerins musulmans de Damas aux villes saintes de La Mecque et de Médine, ou admirer le site sacré depuis une montgolfière.

"Des fouilles archéologiques sont en cours dans cette région", affirme Rainier. "Ils commencent tout juste à comprendre le contexte plus large de ce site sacré au fin fond du désert d'Arabie."

Crédit photo, Chris Rainier

Empreintes de mains d'Anasazi, États-Unis

On trouve de l'art rupestre ancien dans tout le sud-ouest des États-Unis, notamment dans l'Utah, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Colorado. Connues sous le nom de pétroglyphes, ces images - dont beaucoup ont été créées par les cultures Fremont et Anasazi - représentent souvent des figures humaines, des animaux, des armes de chasse et des empreintes de mains. Ces sites sont considérés comme sacrés par de nombreux Amérindiens, qui y voient des liens précieux avec le passé et leur patrimoine culturel.

"Vivant à Santa Fe au Nouveau-Mexique, j'ai toujours été fasciné par les peuples des Premières nations", affirme Rainier.

"Cette photo a été prise dans l'Utah. On pense qu'ils ont environ 4 000 ans, mais ils sont dans un état exquis. On peut imaginer une personne ancienne posant sa main sur le mur rouge, prenant l'ocre et appliquant la peinture sur la roche. Ces empreintes de mains ont un puissant écho d'il y a des éons. J'imagine un groupe de chasseurs assis à l'ombre, se disant peut-être : "Pourquoi ne pas apposer notre signature ici ?". Pour moi, il pourrait s'agir de l'existence, en disant : 'Nous sommes ici'".

Les voyageurs peuvent trouver d'autres empreintes de mains anasazies à Fallen Roof Ruin, une ancienne demeure et un grenier à blé anasazis dans le Bears Ears National Monument ; tandis que le panneau de pétroglyphes de Sand Island, près de Bluff, dans l'Utah, présente des siècles de dessins rupestres, dont le Kokopelli, une divinité mythique de la fertilité jouant de la flûte.

Crédit photo, Chris Rainier

Anciennes pierres à cerfs, Mongolie

"La Mongolie est un pays remarquable avec une histoire riche", raconte Rainier. "Il y a d'anciens sites funéraires éparpillés dans le nord de la Mongolie. En traversant la savane, vous verrez un énorme tas de pierres ou de rochers. À l'intérieur de ceux-ci se trouve le lieu de sépulture d'un guerrier très respecté. Dans ces rochers sont enterrés des objets tels que des épées, des boîtes à bijoux et les diverses possessions qu'un guerrier aurait rassemblées au cours de sa vie."

D'anciens mégalithes, connus sous le nom de "pierres à cerfs" et généralement fabriqués en granit, sont souvent vus à proximité.

"Positionnées autour des sites funéraires, on trouve de grandes pierres monolithiques gravées de cerfs mythologiques, montant avec les lances et les flèches du guerrier. Lorsque le guerrier s'élève vers une sorte de ciel spirituel, ses armes l'accompagnent, portées par les cerfs. On trouve des pierres à cerfs de l'âge du bronze sur le site Uushigiin Uvur, près de Moron, dans le nord de la Mongolie, où cette image a été prise. Les pierres datent d'entre le 13e et le 9e siècle avant notre ère".

Uushgiin Uvur compte une trentaine de pierres à cerfs, ainsi que des pétroglyphes, des sculptures en pierre et des sépultures rupestres. Un autre site de l'âge de bronze, avec 100 pierres à cerf, se trouve dans la vallée de Khoid Tamir, tandis qu'une région de la province d'Arkhangai, appelée Jargalantyn Am, est connue sous le nom de "vallée des pierres à cerf" en raison de leur nombre élevé et de leur proximité.

"Les Mongols ont un lien profond avec leur passé", affirme Rainier. "Les pierres à cerfs sont considérées comme très sacrées et importantes dans la culture mongole".

Crédit photo, Chris Rainier Légende image, Le célèbre complexe de temples d'Angkor Wat est le plus grand monument religieux du monde.

Le célèbre complexe de temples d'Angkor Wat est le plus grand monument religieux du monde. Il s'étend sur 400 km², juste à l'extérieur de Siem Reap. Construit au début du XIIe siècle pour servir de capitale à l'empire khmer, ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco était à l'origine un temple hindou, mais il a été converti en temple bouddhiste à la fin du siècle et est aujourd'hui l'un des plus importants sites de pèlerinage pour les bouddhistes.

Des moines, des nonnes, des Cambodgiens locaux et des bouddhistes de passage viennent ici chaque jour pour faire des prières et des offrandes, tandis que les voyageurs se rassemblent souvent chaque matin pour regarder le soleil éclairer les temples - une expérience spirituelle pour beaucoup.

"À Angkor Wat, il y a quatre allées massives, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qui mènent au centre du temple", explique Rainier. "Cette porte sur la photo est l'une des portes principales menant au temple de Bayon. C'est un lieu très puissant. Il y a un sentiment de sacralité et de mystère. La plupart des gens ont l'impression que la jungle reprend ce que l'homme a construit, les banians massifs qui ouvrent certains temples. Le temple du Bayon évoque beaucoup des riches histoires mythologiques de l'hindouisme, notamment la croyance en un voyage sacré vers le ciel."

Le complexe d'Angkor comprend plus de 70 temples et environ 1 000 bâtiments, ce qui donne beaucoup à explorer aux voyageurs. On y trouve d'innombrables statues du Bouddha, ainsi que des œuvres d'art et des sculptures racontant des histoires bouddhistes, bien que, par respect, de nombreuses statues et œuvres d'art hindoues soient également conservées.