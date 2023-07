La technique innovante (et controversée) pour réanimer les organes et les rendre aptes à la transplantation

Cecilia Barría

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, La PRN est une technique de transplantation qui a permis d'augmenter le nombre d'organes utilisables avec succès.

Il lui restait trois mois à vivre.

À l'âge de 41 ans, Anthony Donatelli était allongé sur un lit d'hôpital dans l'attente d'un donneur.

Comme dans un cauchemar angoissant, chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passait était un compte à rebours vers ce qui semblait inévitable.

Malgré tout, Anthony Donatelli gardait l'espoir de rester en vie.

"En pensant à mes enfants, je n'ai jamais abandonné", a déclaré l'Américain à BBC Mundo depuis San Diego, en Californie.

Il était atteint d'amyloïdose, une maladie rare qui survient lorsque certaines protéines anormales s'accumulent dans l'organisme et forment des dépôts.

Sa seule alternative était qu'un donneur se présente avec trois organes compatibles.

Jusqu'à ce que ce jour arrive. En février de l'année dernière, Donatelli est devenu la première personne au monde à recevoir une triple greffe de cœur, de foie et de rein, grâce à une technique appelée PRN (perfusion régionale normothermique).

Aujourd'hui, il profite de chaque instant avec sa famille et, bien que certains jours soient plus difficiles que d'autres, il est de retour pour nager et surfer sur les vagues de l'Atlantique.

"Je viens de rentrer chez moi après avoir couru", déclare Donatelli, aujourd'hui retraité de l'armée et sur la voie de la guérison.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette technique est utilisée aux États-Unis et dans d'autres pays tels que l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et l'Australie.

"J'ai une vie extraordinaire", déclare ce père de deux enfants, âgés de 4 et 7 ans.

Victor Pretorius, directeur chirurgical du service de transplantation cardiaque du système de santé de l'université de Californie à San Diego, était chargé de l'une des greffes d'organes dont Donatelli a bénéficié, à savoir la greffe de cœur.

"Nous avons utilisé une technologie innovante qui nous a permis d'obtenir des organes qui, historiquement, auraient été mis au rebut", explique-t-il.

Le débat de la communauté médicale américaine sur la vie et la mort

Tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue.

Certains médecins s'opposent à la technique PRN, en particulier pour les transplantations cardiaques, parce qu'elle fait circuler le sang oxygéné du défunt dans son corps jusqu'à ce que l'organe se remette à battre.

Il s'agit de donneurs présentant des lésions cérébrales irréversibles et catastrophiques, qui sont maintenus artificiellement en vie à l'aide d'un respirateur artificiel.

Avec l'accord de la famille, les médecins du PRN débranchent le respirateur artificiel ; un arrêt cardio-respiratoire se produit et, après une attente d'au moins cinq minutes, le patient est déclaré mort.

Ensuite, à l'aide d'une machine, les médecins pompent le sang du donneur pour réactiver le fonctionnement du cœur et des poumons. Cela leur permet d'évaluer l'aptitude de l'organe à être transplanté et d'éviter qu'il ne se détériore.

Comme il s'agit d'une course contre la montre, la procédure est effectuée le plus rapidement possible.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tous les médecins ne sont pas d'accord avec le fait de pomper du sang dans le corps du donneur et de lui redonner les battements de son cœur.

Si la PRN est pratiquée depuis plusieurs années dans des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie et la Suède, le débat, "pour des raisons éthiques", a pris de l'ampleur aux Etats-Unis.

Selon ses détracteurs, relancer l'activité cardiaque d'une personne décédée revient à ramener les morts à la vie.

L'inquiétude est telle que l'American College of Physicians a publié en avril 2021 une déclaration publique appelant à une pause dans la mise en œuvre de la PRN car elle soulève "de profondes questions éthiques concernant la détermination de la mort".

"La NPR réanime le patient", affirme le document.

L'argument central est que le rétablissement de la circulation sanguine inverse ce qui avait été déclaré irréversible : la mort du patient.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon l'American College of Physicians, la technique PRN "réanime" le donneur décédé en rétablissant les battements de son cœur.

Certaines organisations de collecte d'organes (OPO) sont d'accord avec cette position.

La présidente et directrice générale de l'une de ces organisations, Alexandra Glazier, a déclaré à BBC Mundo que, pour elle, l'essentiel dans cette discussion est que les droits du donneur décédé soient respectés.

Elle explique que son organisation, New England Donor Services, est actuellement en train de mettre en œuvre le PRN uniquement pour les transplantations d'organes abdominaux.

L'idée est "d'éviter une nouvelle circulation dans le corps du donneur et donc d'éviter de relancer le cœur", explique Mme Glazier.

"On ne ramène pas un mort à la vie"

Brendan Parent, Nader Moazami, Arthur Caplan et Robert Montgomery, médecins spécialistes de l'université de New York (NYU), ont publié en 2022 dans l'American Journal of Transplantation une réponse aux affirmations de l'American College of Physicians critiquant la procédure.

Ils y affirment que le fait de pomper du sang dans les organes thoraciques ne change rien au fait que le cœur ne redémarre pas de lui-même.

La technique PRN, affirment-ils, ne change pas les circonstances qui ont conduit la famille et l'équipe médicale à conclure qu'il n'y avait plus aucune chance de donner un sens à la vie du patient souffrant de lésions cérébrales catastrophiques et déclaré mort à la suite d'un arrêt cardio-pulmonaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les médecins qui pratiquent le PRN affirment qu'il s'agit d'une technique "honnête, transparente et respectueuse".

La PRN "ne réanime pas le patient", affirment les professionnels. La procédure consiste à pomper du sang dans les organes du donneur décédé, mais ne le réanime pas.

Il s'agit d'un prélèvement d'organes "honnête, transparent et respectueux", car la mort est déclarée "de manière éthique".

S'adressant à BBC Mundo, le médecin Nader Moazami explique que lorsqu'une personne est décédée d'un arrêt cardio-respiratoire (également appelé mort circulatoire), la meilleure façon d'évaluer si son cœur est adapté à une transplantation est de rétablir la circulation pendant que l'organe est encore dans le corps du donneur.

Le docteur Moazami, directeur chirurgical du service de transplantation cardiaque et d'assistance circulatoire mécanique au NYU Langone Health, explique que depuis qu'ils ont commencé à utiliser cette technique en 2020, des cœurs qui n'étaient pas viables auparavant ont pu être récupérés.

Selon lui, le rétablissement de la circulation n'est qu'une autre méthode de récupération des organes.

"Cela n'a rien à voir avec le fait de ramener un patient à la vie, il ne s'agit pas de réanimer le donneur, car la réanimation, par définition, signifie que l'on va restaurer la longévité ou la qualité de vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "On ne ramène pas un mort à la vie", explique le médecin Nader Moazami.

La décision concernant la mort du patient, ajoute-t-il, intervient lorsque la famille décide de mettre fin au maintien en vie.

"On ne ramène pas un mort à la vie. Les gens aiment jouer avec les mots, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent", note-t-il. "La PRN est tout à fait éthique.

Alors que le débat se poursuit aux États-Unis, la technique continue de progresser dans les pays développés.

Des projets pilotes sont actuellement en cours dans des pays comme la Suisse, les Pays-Bas, la Norvège et le Canada.