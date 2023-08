Premier League 2023-24 : quels sont les joueurs africains à surveiller ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Andre Onana a remporté la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italia et a atteint la finale de la Ligue des champions lors de sa seule saison avec l'Inter Milan.

il y a 15 minutes

La liste des joueurs africains qui ont eu un grand impact sur la Premier League anglaise est longue et illustre.

Si l'on remonte à Peter Ndlovu, attaquant du Zimbabwe et de Coventry City en 1992, des joueurs comme Didier Drogba, Michael Essien, Riyad Mahrez, Mohamed Salah et Yaya Touré ont tous laissé leur empreinte.

La saison 2023-24 de la Premier League ne sera pas différente, qu'il s'agisse de noms bien établis, de nouveaux visages ou de joueurs revanchards.

Avant la nouvelle saison, BBC Sport Afrique a sélectionné six recrues qui pourraient avoir un impact majeur dans leurs nouveaux clubs.

André Onana (Cameroun et Manchester United)

Sélections internationales : 34

Montant du transfert : 60,25 millions de dollars

Durée du contrat : cinq ans

Onana, finaliste de la Ligue des champions de l'UEFA, a conclu son transfert très attendu de l'Inter Milan à Manchester United en juillet et a déjà mérité les éloges du manager Erik ten Hag dès ses débuts en pré-saison à Houston.

Le joueur de 27 ans remplace David de Gea en tant que gardien titulaire de United et connaît déjà Ten Hag pour avoir joué avec lui à l'Ajax.

"Rejoindre Manchester United est un honneur incroyable", a-t-il déclaré. "C'est le début d'un nouveau voyage pour moi, avec de nouveaux coéquipiers et de nouvelles ambitions à accomplir.

"Manchester United a une longue histoire de gardiens de but incroyables et je vais maintenant tout donner pour créer mon propre héritage dans les années à venir."

Oluwashina Okeleji spécialiste du football africain a déclaré à BBC Sport Afrique qu'Onana avait suivi un parcours assez atypique depuis le centre de formation de Barcelone jusqu'à Manchester, en passant par les Pays-Bas et l'Italie.

"Onana est plus que le stéréotype du gardien de but moderne qui joue avec le ballon", déclare Okeleji. "Il s'est habitué au succès depuis qu'il a rejoint l'Ajax en 2016 et apporte cette mentalité de gagnant à Old Trafford.

"Il a déjà fait montre de ses qualités de leader en rappelant à un Harry Maguire nonchalant, que le manque de rigueur était inacceptable, lors de la défaite en pré-saison de United contre Dortmund.

"Le monde entier connaît Onana dans le football européen, mais la Premier League lui offre une plateforme pour consolider son statut de meilleur gardien du continent.

Avec son pays le Cameroun, Onana a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) l’année dernière à domicile, jouant et remportant le match de la troisième place contre le Burkina Faso, marquant même un but contre son camp dans le match.

Il a été sélectionné dans l'équipe des Lions indomptables pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, jouant le match d'ouverture contre la Suisse, mais il a été renvoyé chez lui pour des raisons disciplinaires suite à une dispute avec l'entraîneur Rigobert Song.

Onana a pris sa retraite internationale en décembre 2022, mais a laissé entendre qu'il pourrait revenir.

Nicolas Jackson (Sénégal et Chelsea)

Sélections internationales : 3

Montant du transfert: Non divulgué, 41 millions de dollars selon les informations disponibles

Durée du contrat : huit ans

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nicolas Jackson a été nommé joueur du mois de mai en Liga.

Né en Gambie, Jackson a failli rejoindre Bournemouth pour 26 millions de dollars en janvier, mais l'accord avec Villarreal n'a pas été conclu en raison d'inquiétudes concernant une blessure aux ischio-jambiers.

Il a ensuite contribué directement à 12 buts entre avril et mai, comme pour faire ses adieux au club espagnol, ce qui a conduit à son transfert à Londres en juin.

Le joueur de 22 ans, surnommé le "Neymar sénégalais", a impressionné l'entraîneur des Blues Mauricio Pochettino lors de la pré-saison, mais il a été averti qu'il devait améliorer sa condition physique et s'adapter à un rythme plus élevé en Angleterre.

"Le Sénégalais s’est mis dans les bonnes graces des fans de Chelsea et des administrateurs des médias sociaux du club avec la chanson classique d'Outkast, Ms Jackson", explique Okeleji.

"Sa capacité à dribbler avec le ballon collé au pied, lui a permis de terminer sa première saison complète en tant que footballeur de haut niveau sur une note positive, en marquant 10 buts lors de ses 11 dernières apparitions en championnat.

"Dynamique et flexible, le Lion de la Teranga devrait s'épanouir sous les ordres d'un manager comme Pochettino, car il apporte différentes variétés à l'attaque de Chelsea.

Jackson a été sélectionné dans l'équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2022 et a fait ses débuts lors du match d'ouverture contre les Pays-Bas.

Ola Aina (Nigéria et Nottingham Forest )

Sélections : 23

Montant du transfert : Gratuit

Durée du contrat : Un an

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nottingham Forest est la troisième équipe de Premier League pour Ola Aina, qui a déjà joué pour Chelsea et Fulham.

Né à Londres, Aina a passé huit ans au sein de l'académie de Chelsea à partir de 2007, faisant ses débuts en Premier League en 2016, mais le manque d'opportunités en équipe première l'a obligé à être prêté à Hull City puis à Turin, devenant régulier avec le club italien après les avoir rejoints définitivement en 2019.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, il a fait son retour en Premier League lors d'un prêt à Fulham en 2020-21 et a rejoint Nottingham Forest en juillet après avoir été libéré par Turin.

C'est excitant de jouer à nouveau en Premier League. C'est le meilleur championnat du monde et je veux toujours me dépasser", a déclaré Aina, qui évolue principalement en tant qu'arrière latéral ou ailier.

Okeleji a déclaré: "Aina est arrivé en Italie comme un jeune curieux désireux de s'établir en Serie A, mais il est reparti comme un défenseur mature avec une expérience internationale impressionnante.

"C'est une situation différente pour lui en Premier League cette fois-ci, et il espère écrire une histoire réussie avec Forest.

Aina a représenté l'Angleterre dans les catégories de jeunes avant de décider de jouer pour le Nigeria en 2017.

Benie Traoré (Côte d'Ivoire et Sheffield United)

Sélections internationales : 0

Montant du transfert : Non divulgué

Durée du contrat : quatre ans

Crédit photo, Getty Images Légende image, Benie Traore, nouveau venu à Sheffield United, a fait ses débuts avec les moins de 23 ans de la Côte d'Ivoire en mars.

Meilleur buteur de l'élite suédoise la saison dernière, Traoré, 20 ans, a signé un nouveau contrat avec Hacken en septembre mais a ensuite rejoint Sheffield United en juillet.

"C'est un gars sympathique et timide qui a le sens du but", explique Okeleji. "Les proches de l'Ivoirien ont été choqués de voir le passage en Premier League se produire plus tôt que prévu.

"C'est un produit du célèbre club ivoirien de l'ASEC Mimosas et il lui a fallu moins de trois ans pour se faire un nom en Suède.

"Il était chez lui dans un environnement calme et compréhensif. Sheffield United et ses fans doivent avoir la patience de le laisser s'adapter à la physionomie du jeu anglais."

Son ascension a été si rapide que Traoré n'a pas encore fait ses débuts internationaux et n'a qu'une seule sélection pour les moins de 23 ans de Côte d'Ivoire.

Marvelous Nakamba (Zimbabwe et Luton Town)

Sélections internationales : 23

Montant du transfert: non divulgué

Durée du contrat : trois ans

Crédit photo, Getty Images Légende image, Marvelous Nakamba faisait partie de l'équipe de Luton Town qui a été promue en Premier League après avoir remporté la finale des play-offs à Wembley.

Nakamba, 29 ans, n'est pas un nouveau venu en Premier League, puisqu'il a signé pour Aston Villa en provenance du Club Brugge en 2019, faisant 58 apparitions en première division pour les Villains.

Mais après avoir impressionné dans un premier temps, il a subi une blessure au genou en décembre 2021 qui a perturbé sa progression.

L'ancien milieu défensif du Vitesse Arnhem et de Nancy a été prêté à Luton au début de l'année 2023, assurant la montée en Premier League en remportant les barrages en Championship, au cours desquels il a marqué lors de la victoire aux tirs au but contre Coventry City lors de la finale à Wembley.

"Je suis très heureux d'être de retour à Luton pour continuer le voyage", a déclaré Nakamba après avoir rejoint les Hatters en juillet pour un contrat de trois ans.

"J'ai été accueilli comme un membre de la famille et cela m'a poussé à tout donner pour ce club.

Okeleji explique qu'au départ, on craignait que Nakamba ne soit oublié après être descendu d'une division. "Le retour de Nakamba en Premier League a été largement salué au Zimbabwe.

"Il est adoré et admiré dans son pays, en grande partie grâce à son talent et à ses actions caritatives. Nakamba sait que beaucoup seront rivés à leur poste de télévision dans son pays pour voir leur guerrier se confronter sur le terrain à d'autres grands noms du football mondial".

Nakamba a fait ses débuts en équipe nationale du Zimbabwe en 2015.

Issa Kabore (Burkina Faso et Luton Town)

Sélections internationales : 29

Montant du transfert : Prêt (en provenance de Manchester City)

Durée du contrat : un an

Crédit photo, Getty Images Légende image, Issa Kabore a signé pour Manchester City en 2020, mais il n'a pas encore fait partie de l'équipe première des champions en titre.

Kabore, 22 ans, avait de grands espoirs de faire ses débuts en Premier League lorsqu'il a signé pour Manchester City en provenance du KV Mechelen en 2020, mais le talentueux espoir a été prêté au club belge et a également effectué des séjours en France avec Troyes et Marseille avant de rejoindre Luton en juillet pour un contrat d'une saison.

"Luton offre au défenseur une grande chance d'impressionner son club d’origine", déclare Okeleji. "Kabore a désormais la possibilité de découvrir le football anglais et attirer l'attention de Pep Guardiola."