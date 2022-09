Qui est Amadou Ba, le nouveau Premier ministre du Sénégal ?

"Le président de la République m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l’aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal émergent", a réagi M. Ba après sa nomination.

Un technocrate à la Primature

Le nouveau chef du Gouvernement a été Directeur des Impôts (2004), puis Directeur général des Impôts et Domaines (2006), Ministre de l’Economie et des Finances (2013), Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan et du Budget, puis ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (2019-2020).