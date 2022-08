Qui est Mikhaïl Gorbatchev, l’homme qui a mis fin à la guerre froide ?

il y a 8 heures

Le président américain, Joe Biden, a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de l'ancien président soviétique et a déclaré qu'il était un homme d'une "vision extraordinaire".

Carrière politique

M. Gorbatchev lui-même a analysé son rôle dans l'effondrement du bloc soviétique en ces termes : "Malgré tous les maux et les misères actuels, les Russes, et en général la grande majorité des citoyens des pays de l'ancienne fédération soviétique, préfèrent vivre dans une société libre et démocratique, comme celle dont ils bénéficient aujourd'hui, à la situation dans laquelle ils vivaient sous le communisme. C'est le cadre dans lequel je peux inscrire ma responsabilité en tant qu'ancien président de l'Union soviétique."

En 1986, après la mort de Konstantin Cherchenko, il est élu secrétaire général du parti communiste, la plus haute fonction de l'Union soviétique. Sa nomination avait surpris bon nombre de ses compatriotes, car il avait devancé des politiciens plus âgés et plus expérimentés.