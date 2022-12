Quelle est la réaction de Moscou à la visite de M. Zelensky aux États-Unis ?

La Russie a vivement critiqué la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et a accusé les États-Unis de mener une guerre indirecte contre elle.

Les missiles Patriot sont performants, efficaces mais aussi coûteux, et la Maison Blanche a déclaré qu'ils contribueraient à défendre les Ukrainiens contre les "attaques barbares de la Russie contre les infrastructures critiques de l'Ukraine".

M. Zelenskiy a déclaré au Congrès, lors de son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion russe, que son pays était "vivant et actif" et qu'il ne se rendrait jamais à Moscou.

En plus du plan d'aide de 1,85 milliard de dollars déjà annoncé, une aide d'urgence de 45 milliards de dollars est actuellement examinée par le Sénat.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il espérait que le financement supplémentaire serait approuvé "pour nous aider à défendre nos valeurs et notre indépendance."

Mais certains signes indiquent que le soutien des États-Unis risque de faire l'objet d'un examen politique plus approfondi, le soutien des républicains à la poursuite de l'aide commençant à faiblir.

Un sondage réalisé en novembre a montré qu'un peu plus de la moitié des électeurs républicains étaient favorables à une aide à l'Ukraine, contre 80 % en mars.

S'exprimant en anglais, il a déclaré que son pays restait inébranlable "malgré tous les obstacles" et a prédit un "revirement" du conflit au cours de l'année prochaine.

"La tactique des Russes est primitive, ils brûlent et détruisent tout ce qu'ils voient, ils ont envoyé des prisonniers au front, à la guerre, ils ont tout jeté contre nous, comme l'autre tyrannie, qui a tout jeté dans la bataille de l'écart devant le monde libre", a-t-il déclaré.

"Tout comme les braves soldats américains qui sont restés fermes dans leurs rangs et ont résisté aux forces d'Hitler pendant le Noël 1944, les braves soldats ukrainiens font de même avec les forces de Poutine en ce Noël, l'Ukraine reste sur ses lignes et n'abandonnera pas du tout", a-t-il ajouté.

À la fin de son discours, M. Zelenskiy a remis au Congrès un drapeau de combat signé par les défenseurs de Pakhmut, une ville de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine qu'il avait visitée la veille de son voyage à Washington.

Malgré les craintes que certains alliés puissent ressentir la pression du coût du conflit et perturber l'approvisionnement mondial en nourriture et en énergie, le président américain a déclaré qu'il avait un "bon sentiment" quant à la solidarité en faveur de l'Ukraine.

En tant qu'allié le plus important de l'Ukraine, les États-Unis ont déjà alloué 50 milliards de dollars d'aide humanitaire, financière et sécuritaire, soit bien plus que tout autre pays.