"J'ai fini à l'hôpital à cause de mes faux cils"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que cela puisse sembler inoffensif, l'utilisation continue de faux cils et le manque de soins peuvent causer divers problèmes.

il y a une heure

Adepte des extensions de cils depuis près d'un an, l'infirmière brésilienne Valéria Campos n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait développer un type d'allergie en pratiquant cette procédure.

Cependant, quatre mois après avoir entretenu ces faux fils - lorsqu'elle est retournée au salon pour ne mettre que les cils qui étaient tombés au fil du temps - elle a remarqué que quelque chose n'allait pas.

L'infirmière rapporte que trois heures après la procédure, ses paupières ont commencé à devenir rouges, gonflées et douloureuses .

"Le professionnel a utilisé les mêmes matériaux que ceux auxquels j'étais déjà habituée. Mais au fil des heures, mon œil a gonflé et m'a fait de plus en plus mal", se souvient Valéria.

Comme c'était samedi soir, elle a dû attendre le lendemain matin pour retourner au salon et retirer ses faux cils.

Après les avoir enlevés, elle s'est rendue aux urgences d'un hôpital de Belo Horizonte, au Brésil, où on lui a recommandé des soins oculaires d'urgence.

"Je n'ai pratiquement pas pu dormir cette nuit-là, il était 3 heures du matin quand je me suis réveillée et je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Selon le médecin, j'avais une infection, mais je ne savais pas si elle provenait de la colle ou du cil synthétique utilisé," témoigne Valéria Campos.

Pour se remettre complètement de l'infection, Valéria a dû prendre des antibiotiques pendant sept jours. Bien que le problème n'ait pas du tout affecté sa vision, elle affirme que ses cils naturels n'ont ni repoussé ni eu le volume qu'ils avaient avant la procédure d'extension.

"Le nombre de cils que j'ai a diminué parce que j'ai eu beaucoup de perte de cheveux naturels", conclut-elle.

Crédit photo, Fichier personnel Légende image, Trois heures après l'intervention, Valéria Campos a remarqué que ses paupières étaient rouges, gonflées et douloureuses.

Des fils synthétiques

Trouvant beaux des cils longs et volumineux, Adne Lucilla Carvalho Santos, étudiante en psychologie, a décidé de pratiquer la procédure d'extension avec des fils synthétiques pour la première fois en juillet.

Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je ferais une réaction allergique.

Quelques minutes après avoir terminé la procédure, l'étudiante se souvient qu'elle a commencé à ressentir une gêne au niveau des yeux. Les premiers symptômes de l'infection étaient des rougeurs et des brûlures.

Crédit photo, Fichier personnel Légende image, Une tache blanche sur l'œil d'Adne révèle une blessure qu'elle a eue.

"Je savais que ce n'était pas normal de ressentir cette douleur et le lendemain, j'avais une plaie à l'œil. J'ai consulté un ophtalmologue et le médecin m'a mis en garde contre les dangers du port d'extensions de cils. J'ai dû prendre des antibiotiques et utiliser une pommade pour soulager la douleur et l'irritation", se souvient-elle.

Pensant que l'allergie était due à un produit spécifique utilisé par le professionnel qui lui avait posé ses cils, Adne a cherché un autre salon, après le traitement, pour remplacer les extensions. Mais une fois de plus, elle a eu une réaction allergique.

"Je me suis réveillée à l'aube et je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je suis allée dans la salle de bain et j'ai vu que les paupières étaient très collés l'une à l'autre et avec beaucoup d'écoulement. J'ai dû reprendre le médicament et j'ai compris que les extensions de cils n'étaient pas pour moi", ajoute l'étudiante.

L'extension de cils et ses risques

La procédure d'extension des cils n'est rien d'autre qu'une procédure qui consiste à "coller" des fils synthétiques ou de soie à chaque brin du cil naturel, ce qui les fait paraître plus longs et plus volumineux.

Pour ce type de procédure, une colle spéciale est utilisée.

"Si possible, faites un test avec la substance qui sera utilisée pour l'extension, surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir des irritations lors de l'utilisation de produits chimiques", explique le docteur Ediléia Bagatin, coordinatrice du département de cosmétologie dermatologique de la Société brésilienne de dermatologie.

"Ce test est généralement appliqué sur la région interne du bras et non sur l'œil. Si, après trois jours, il n'y a pas de réaction allergique, la personne peut le faire de manière un peu plus sûre", ajoute-t-il.

Bien que cela semble inoffensif, l'utilisation continue de faux cils et l'absence d'un nettoyage et d'un entretien adéquats peuvent causer divers problèmes, allant de la chute naturelle des poils qui protègent les yeux, les laissant exposés et sans protection, à des pathologies plus graves telles que les ulcères cornéens.

"Les cils ont pour fonction de protéger les yeux de l'entrée de la lumière, de la poussière et d'autres fragments qui restent en suspension dans l'air. Des particules et des résidus d'éventuels allergènes s'y déposent quotidiennement. La complication la plus fréquente associée aux extensions de cils est la blépharite, suivie de la conjonctivite allergique, des lésions cornéennes, de la perte ou de la rupture des cils naturels", explique Claudia Del Claro, ophtalmologue, membre du conseil d'administration de la Société brésilienne d'ophtalmologie.

Crédit photo, Fichier personnel Légende image, L'infirmière Valéria Campos rapporte que ses cils naturels n'ont pas retrouvé leur volume d'avant l'opération.

La colle utilisée est un facteur très important pour éviter les allergies et les problèmes tels que les kératites (brûlures chimiques).

En outre, les faux cils nécessitent une plus grande attention lors du nettoyage : les impuretés augmentent le risque de contamination des yeux.

"Pour tenter de minimiser les complications, un nettoyage des paupières et des cils avec un produit spécifique non gras, voire un shampooing neutre, deux fois par jour est indiqué. Il est très fréquent que les patients évitent de laver leurs cils de peur que les extensions ne tombent, mais c'est tout le contraire. Les extensions de cils tombent prématurément lorsqu'elles ne sont pas nettoyées", ajoute Del Claro.

Qu'est-ce que la kératite et la blépharite ?

Une mauvaise pose ou un mauvais entretien des extensions de cils, voire une mauvaise utilisation de ces fils, peuvent déclencher certaines maladies oculaires.

En effet, la région des cils contient également plusieurs glandes responsables de la lubrification des yeux, qui peuvent être affectées après l'intervention.

La kératite, l'une des affections les plus courantes, se caractérise par l'apparition de petites plaies superficielles qui peuvent provenir d'un traumatisme direct de la colle utilisée pour allonger les cils à la surface de l'œil.

Ces lésions, bien que superficielles, sont assez douloureuses et s'accompagnent généralement de la sensation d'avoir quelque chose dans l'œil, d'un larmoiement, d'une rougeur et d'un gonflement de la paupière.

La blépharite est une inflammation de la paupière qui provoque des rougeurs, des démangeaisons et une accumulation d'écoulements. Dans cette condition, l'huile présente dans les larmes humaines s'accumule sur la paupière, ce qui augmente le risque que des bactéries s'y développent.

"Lorsqu'on remarque une gêne après la pose des cils, la première chose à faire est de laver la zone avec une solution saline pour éliminer les éventuels contaminants qui ont pu atteindre l'œil", explique Patrícia Akaishi, ophtalmologue à l'Hospital de Clínicas de la faculté de médecine de l'université de São Paulo à Ribeirão Preto.

"Et si le problème persiste, il est conseillé de consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de colle ou de fil sur la surface oculaire et commencer un traitement", ajoute-t-elle.

En outre, porter des extensions de cils pendant une longue période peut affecter la formation de l'arc des mèches de cils naturels, qui ne sont alors plus alignés correctement. Cela s'explique par le fait que le matériau utilisé dans les extensions est plus lourd que les cils naturels.

"Je ne recommande surtout pas l'utilisation d'extensions de cils, car il s'agit d'une procédure présentant un taux de complication élevé, qui peut entraîner la perte définitive des cils, si importants pour la protection des yeux. Même la colle peut pénétrer dans les yeux, entraînant des problèmes de vision permanents", ajoute M. Del Claro.

Que faire en cas d'irritation

Rincez l'œil à l'eau courante propre.

Nettoyez l'œil avec une solution saline.

Ne frottez pas votre œil (si vous avez une plaie, elle peut s'aggraver).

N'essayez pas de retirer un objet qui se trouve à l'intérieur du globe oculaire.