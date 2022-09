"Cette tragédie, elle n’est pas seulement personnelle, elle est collective"

24 septembre 2022

Mamadou Faye, avec BBC News

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bateau Le Joola assurait la desserte maritime entre Dakar, la capitale sénégalaise et Ziguinchor.

Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2002, se produisait dans les eaux territoriales gambiennes, la plus grande tragédie de l’histoire maritime en Afrique. Le bateau Le Joola avait chaviré, faisant plus de 1800 victimes. Vingt ans plus tard, la douleur persiste dans les témoignages des rescapés et des familles des victimes.

Quand le jeudi 26 septembre 2002, le bateau Le Joola quittait le port de Ziguinchor, aucun passager, ni membre de l’équipage à bord, ne pouvait imaginer que c'était le dernier voyage du navire.

En effet, dans la nuit du jeudi au vendredi 27 septembre, Le Joola sombrait dans les flots avec plus de 1800 personnes, dont 444 enfants. C’était le naufrage le plus meurtrier de l’histoire de l’Afrique.

En quittant Karabane, à quelques encablures de l’embouchure du fleuve Casamance, avec près de 2000 passagers et des tonnes de marchandises à bord, Le Joola se faisait déjà malmener par les vagues et le vent.

Que s'était-il passé ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vue aérienne de la coque du bateau Le Joola chaviré aux larges des côtes gambiennes en 2002.

Arrivé dans les eaux territoriales gambiennes, avec beaucoup de difficultés, selon les témoignages des rescapés, le bateau qui tanguait dangereusement, alors qu’il pleuvait, avait fini par se renverser.

L’accident qui est survenu dans la nuit, au moment où il pleuvait, ne donnait aucune chance aux nombreux passagers à bord, coincés au fond de l’eau.

Mais malgré tout, au moins 64 personnes, dont une seule femme, étaient recensées comme étant les seuls rescapés du drame du bateau Le Joola, le "Titanic africain".

Lamine Coly est de ceux-là. Il avait voyagé avec un de ses cousins du nom de Michel Djiba qui était venu le prendre chez lui pour un travail à Dakar.

Il est le seul survivant parmi les 35 personnes de son village qui étaient montées à bord du bateau pour rallier Dakar, la capitale du Sénégal.

"Quand on est arrivé à Carabane, si bien que le bateau était déjà plein au moment de quitter Ziguinchor, ils avaient continué à charger des passagers et des bagages", raconte Lamine Coly.

"La pluie tombait à un certain moment. C'est en ce moment qu'ils nous avaient demandé de descendre à l'intérieur. Le bateau était tellement plein qu'il n'y avait aucun moyen de se mouvoir", indique M. Coly.

"Quand je me suis retournée, j'avais vu la natte en train de glisser vers moi avec les personnes qui y étaient assises. Je n'avais pas compris. Comme je n'avais jamais voyagé à bord du bateau, j'estimais que c'était normal", explique Mariama Diouf.

Légende image, Le drame s'est produit dans l'obscurité au moment où il pleuvait.

"C'est aussitôt que les lumières s'étaient éteintes une première, puis une deuxième fois. A la troisième fois, nous étions dans l'obscurité totale", dit Lamine Coly.

"Je n'avais nulle part où m'accrocher dans l'obscurité. C'est en ce moment que j'ai senti mes pieds en train de glisser. J'ai essayé de retenir un enfant qui était avec sa maman près de moi", explique Mariama Diouf.

"J’avais pensé que c’était le moment de la fin, que c’est là où je devais mourir avec ma grossesse, que c’était ce que Dieu avait décidé. J'étais enceinte de quatre mois", dit-elle avec tristesse.

"Quand je suis arrivé dehors, les cris raisonnaient de partout. Je ne pouvais pas imaginer que le bateau, vu sa dimension, pouvait chavirer. C'est quand j'ai vu l'eau que je suis convaincu que le bateau était bien dans les flots", raconte Lamine Coly.

"La confusion totale. Tu ne pouvais pas savoir qui sauver. C'était un moment de panique. Pendant tout ce temps, les cris continuaient. Des gens qui sortaient étaient emportés par les vagues. Tu voyais les gens mourir devant toi", souligne Lamine Coly.

Légende image, Mariama Diouf est la seule rescapée féminine du naufrage du Le Joola.

"Quand j'ai senti que ma tête était un peu plus légère, j'ai compris que j'émergeais de l'eau. Dieu sait que j'ai été sauvée grâce à sa puissance", fait-elle, les larmes coulant sur le visage.

"C'étaient des moments inoubliables", se rappelle Lamine Coly.

Après une longue lutte, Lamine Coly avait réussi à monter sur la coque du navire renversé. Il était le premier.

"Alors je me suis éloigné et je suis revenu avec la vague pour m'accrocher au hublot", dit-il.

Parmi les survivants, figure Mariama Diouf, la seule femme rescapée du naufrage. Elle sait nager depuis l'âge de sept ans.

"C'est en ce moment que la brave dame Mariama Diouf est arrivée. Elle est la dernière à monter sur la coque du bateau. Elle s'était accrochée à un bidon.

"Les vagues me repoussaient. J'ai alors demandé qu'on m'aide. Un homme avait signalé que c'est une femme qui parlait. Les autres lui avaient dit que ce n'était pas possible. J'avais alors répondu que si", témoigne Mariama Diouf.

"Il était 4h du matin. Et on entendait encore les cris des autres dans le bateau. Il y avait un blanc rescapé dont la femme était restée à l'intérieur. Il tapait avec sa bague sur la coque du bateau. On lui avait dit d'arrêter mais il avait souligné que cela pouvait redonner espoir à ceux qui étaient dedans. Ils comprendront qu'on entend de l'extérieur", poursuit Mariama Diouf.

"A 7h, quand on quittait les lieux, on n'entendait plus les cris", regrette Mariama Diouf.

Comment étaient organisés les secours ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des pompiers sénégalais aident un survivant à débarquer à Dakar après qu'il ait été tiré de la mer lorsque le bateau Le Joola a chaviré et coulé dans une tempête en route vers la capitale sénégalaise.

L'américain Pat Wiley a passé une décennie à enquêter sur la tragédie du Joola. Il a publié ses conclusions dans son livre, "The sinking of MV Le Joola : Africa's Titanic" (Le naufrage du MV Le Joola : le Titanic de l'Afrique), en 2013.

Selon lui, le bateau a été non seulement surchargé, mais son état technique ne lui permettait pas de reprendre la mer dans ces conditions.

Les activités du bateau avaient été interrompues entre septembre 2001 et septembre 2002 à cause de problèmes mécaniques. Il avait repris la mer seulement deux semaines avant le drame.

Pat a aussi souligné qu’il n’y avait pas de gilets de sauvetage, ni de canots opérationnels à cet effet.

Les secours sont arrivés très en retard. Ce n’est que le lendemain vendredi à 7h45 que le naufrage a été confirmé et les premiers secours ne sont arrivés que quatre heures plus tard, c'est-à-dire aux environs de 11h.

Mais pourquoi y avait-il autant de retard dans le déclenchement des alertes et des secours ?

La question n'a pas trouvé jusqu'ici de réponse.

Les rescapés et les familles des victimes donnent leur réponse.

"Il n’y a pas eu de secours ! On a secouru personne. On n’a pas organisé des secours", explique Elie Diatta, dont le grand frère Michel Diatta a péri dans le naufrage.

"Le gouvernement a su par la suite que c'était par négligence", souligne Sylvie Diatta qui a perdu son père dans l'accident.

"Nous avons duré dans l’eau sans secours. Si nous avions été très tôt secourus, il n’y aurait pas eu autant de morts. Mais nous avons trop duré sur place", regrette Mariama Diouf, la seule femme rescapée du naufrage.

Elle salue cepandant l'engagement de la Marine gambienne qui les a recueillis.

"La marine gambienne nous a accompagné jusqu’à l’entrée du port avant de rentrer, mais nous n’avons pas vu la marine sénégalaise. Franchement", témoigne Mariama Diouf.

"Au total, 22 personnes d'entre nous ont été secourues par les pêcheurs", rappelle Mariama Diouf.

"Nous étions mélangés dans l'eau. Il y avait des morts et des personnes qui agonisaient", dit-elle.

"Le Titanic africain"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme priant au cimetière des naufragés du bateau Le Joola à Mbao dans la banlieue de Dakar.

Autorisé à transporter 550 personnes, le Joola avait à son bord 1 927 passagers, selon les chiffres officiels.

Quand il a chaviré, avec seulement 64 personnes qui ont survécu, il devenait la plus grande catastrophe de l'histoire maritime.

Car il aurait fait plus de victimes que le Titanic qui avait chaviré en 1912.

Dans les jours qui ont suivi la tragédie, les corps étaient repêchés partout, de la Gambie au Sénégal.

Venu pêcher le matin à Gunjur, une ville côtière à l'ouest de la Gambie, Boubakar Kamara avait vu quelque chose flotter à quelques mètres du rivage, vers 10h.

"J'ai décidé de ranger mon filet à côté pour me jeter à l'eau. Ma première tentative d'attendre l'objet flottant était sans succès", se rappelle le pêcheur.

"Dans ma seconde tentative que j'ai réalisé que c'était un cadavre humain", dit-il.

C'était le premier cadavre d'une longue série de corps sans vie qui seront repêchés sur la rive.

"Il n'était pas le seul. D'autres corps avaient continué à accoster sur le rivage", raconte-t-il.

"C'est alors que j'ai fait appeler le responsable de notre association de pêcheurs", poursuit-il.

"Sur le chemin de la plage, j'ai rencontré un responsable du service des pêches qui m'a demandé si je pouvais mobiliser nos pirogues pour les secours des rescapés parce qu'il avait appris que le bateau Le Joola avait chaviré", témoigne Elimane Sarr, le président de l'association des pêcheurs de Gunjur.

"Dans les trois jours qui ont suivi, j'étais assis là en train de superviser le repêchage et l'acheminement des corps pour leur enterrement", raconte Elimane Sarr.

"Douze corps ont été repêchés de suite. Les villageois étaient venus ramasser les corps qui arrivaient pour les enterrer de suite", affirme-t-il.

Légende image, Noms des personnes identifiées enterrées au cimetière des naufragés à Bassori en Gambie.

"C'était devenu une routine. On faisait la navette entre la plage et le cimetière jusqu'au soir pour rentrer chez nous", fait-il.

"Un autre jour, Karamoko me dit de regarder quelque chose qui flottait vers nous. Quand j'ai regardé, c'était une femme qui portait encore son bébé sur le dos. J'ai pleuré", explique Boubakar Kamara.

Au cimetière de Bassori où sont enterrés les naufragés près de Gunjur, le sénégalais Mamadou Mbengue, originaire de Dara Djolof, y va assez souvent.

Ayant participé au repêchage des cadavres, il avait reconnu un de ses parents.

"La Gambie avait mobilisé son armée pour recueillir les corps de la mer. Nous avons participé à l'effort. Ils nous avaient remis des masques et nous avaient prévenus du choc de ce que nous allions voir", indique-t-il.

"C'est seulement par les cheveux qu'on pouvait reconnaitre les blancs des noirs parce que la personne est gonflée en arrivant, la peau blanchie par le sel", dit-il.

"Il y a une personne qui est là, un certain Momar Ndiaye , qui était mon neveu, quand on a verifié son identité lorsqu'il est arrivé à la plage, j'avais dis aux gens que je le connaissais, que c'était mon parent", se rappelle Mamadou Mbengue.

"C'est quand je suis rentré le soir que j'ai téléphoné à la maison, à Mboynane, pour annoncer au parents que Momar avait péri dans le naufrage", renchérit-il.

"Quand j'y pense, c'est des moments terribles que je passe, ça me pèse lourd dans le coeur", dit-il.

Selon Elimane Sarr, le président de l'association des pêcheurs de Gunjur, les corps continuaient d'être recueillis en haute mer par les pêcheurs.

Qu'a fait l'Etat du Sénégal ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Premier ministre sénégalais Mame Madior Boye (C) s'entretient avec le ministre de l'Intérieur Mamadou Niang (G) le 27 septembre 2002 au port de Dakar après le naufrage.

Le président de la République, Me Abdoulaye Wade s'est adressé à la nation.

"Sénégalaises, Sénégalais, j’ai décidé que la vérité, toute la vérité sera dite dans cette affaire", avait-ilpromi.

Visiblement affecté par ce qui s'est passé, le chef de l'Etat sénégalais a fait une critique sans complaisance de la défaillance humaine à l'origine du drame.

"Après avoir pleuré nos morts et prié pour eux, nous nous devons de faire notre introspection et admettre que les vices qui sont à la base de cette catastrophe trouvent leur fondement dans nos habitudes de légèreté, de manque de sérieux, d’irresponsabilité, parfois même de cupidité", poursuit-il.

"Lorsqu’on tolère des situations qu’on sait parfaitement dangereuses, c’est simplement parce qu’on en tire profit", avait-il conclu, d'un ton menaçant.

Dans les heures de désespoir et d'incertitude qui vont suivre la tragédie, un certain nombre de ministres avaient démissionné mais d'autres étaient revenus dans le Gouvernement.

Un peu plus d'un mois plus tard, le 4 novembre 2002, le Premier ministre Mame Madior Boye est limogé.

En août 2003, le gouvernement du Sénégal qui avait promis des sanctions avait annoncé qu'il n'y aurait pas de poursuites pénales.

La responsabilité du drame a été attribuée au capitaine, Issa Diarra, qui aurait disparu pendant l'accident.

Des citoyens de 12 pays différents ont perdu leur vie dans cette tragédie, mais la grande majorité, plus de 1000 personnes étaient originaires de Casamance.

A travers les ans, l’Etat du Sénégal a compensé les victimes, remplacé le Joola, bâti une université à Ziguinchor et réfectionné les cimetières.

Il construit un mémorial à Ziguinchor pour la célébration du 20e anniversaire.

La vérité dans la douleur

Légende image, L'entraineur des Lions de la Teranga a perdu 11 membres de sa famille, dont sa soeur, dans le naufrage.

Aliou Cissé, l'actuel entraineur de l'équipe nationale du Sénégal, quart de finaliste de la Coupe du monde en 2002, avait perdu 11 membres de sa famille dans le naufrage.

"Cette tragédie, elle n’est pas seulement personnelle, elle est collective", dit-il.

A l'époque, sociétaire de Birmingham City en Angleterre, il avait dédié la victoire de son équipe en Premier League anglaise face à West Ham (2-1) aux membres de sa famille disparus.

"J’ai perdu ma soeur, des oncles et des cousins. Je dédie notre victoire et ma performance à leur mémoire", avait-il confié à la presse anglaise.

Il avait aussi tenu malgré la douleur à prendre part à Dakar au match amical Sénégal-Nigéria, le 12 octobre 2002, en hommage aux victimes du bateau Le Joola.

Sylvie Diatta avait 9 ans à l'époque. Grande était sa surprise quand ce jour-là elle avait un monde inhabituel en pleurs dans leur domicile.

Elle venait de perdre son père.

"Moi je dis toujours que le bateau, c’est le cercueil collectif de nos parents. C’est un cercueil qui est là laissé au fond de la mer, au fond de l’océan", affirme Sylvie.

"Son absence, je la ressens tous les jours. Je pense que je ne cesserais jamais de penser à lui parce qu’il fait partie de moi", témoigne-t-elle.

"Il y a eu un moment où j’ai ressenti cette absence de mon papa parce qu’il y avait les autres qui parlaient de leur papa. Moi je ne pouvais pas parce qu’il n’était plus là", dit-elle.

La douleur se fait sentir dans ce récit tragique qui est entrecoupé par des larmes. La vie est cruelle par certains moments.

Le poids psychologique

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lamine Coly, le seul rescapé de son village, est à jamais affecté par la tragédie.

Lamine Coly est encore sous le choc de ce qu'il a vécu lors du naufrage.

"Les gens me regardent encore comme quelqu'un qui a des pouvoirs parce que j'avais survécu au nauvrage. Mais si j'avais le pouvoir qu'ils me prêtent le bateau ne serait jamais chaviré", souligne Lamine Coly.

"Après l’émotion de la tragédie, j’étais très affecté psychologiquement. C’est bien après que j’ai été submergé par un sentiment de peur", confesse-t-il.

"Aujourd'hui, quand j’entends les enfants crier en jouant, cela me renvoie aux cris de détresse de ceux-là qui étaient coincés sous l’eau dans le bateau", raconte l'homme aux rastas.

Alors qu'ils avaient besoin d'une assistance psychologique, ils étaient laissés à eux-mêmes.

"Je me sens seul et abandonné. Il n’y avait personne autour pour comprendre la douleur que je ressentais intérieurement. Cela fait mal", dit-il.

"Je fais souvent des cauchemars. Je rêve de quelque chose qui flotte et qui voudrait m’emporter. Après cette expérience traumatique, aucune autorité n’est venue nous voir pour s’enquérir de l’état des gens. Si cela a été fait, je ne suis pas au courant", raconte le pêcheur gambien Boubakar Kamara.

"J’avais arrêté de pêcher plusieurs semaines après la tragédie. Mais par la suite, j’ai commencé à revisiter la plage où nous avions repêché les corps sans vie pour y faire des prières, 11 ikhlass (sourate de l’unicité, 112e du Coran), à la mémoire des victimes", souligne-t-il.

Elie Diatta fait aussi la même expérience traumatique en allant sur le terrain de football où son frère entrainait les 26 enfants qui sont morts avec lui dans le naufrage.

"Ce lieu est très important pour moi car quand j’y viens, je fais la relation entre les 27 enfants de l’école de football naufragés et mon frère Michel", dit-il.

Elie est finalement devenu le président de l’école de football que gérait son grand frère.

"Pour moi, il fallait jouer le rôle de Michel pour continuer à perpétuer la mémoire de ces enfants et celle de mon grand-frère, y compris celle de tous les naufragés. Donc, c’est pour ça que je me suis engagé dans l’association", explique-t-il.

Michel Diatta, un brave homme dans la mélée

Légende image, Elie Diatta tenant le portrait de son grand-frère Michel Diatta et une maquette du bateau Le Joola.

La journée du 26 septembre 2002 restera à jamais dans les mémoires et dans les annales de l'histoire du Sénégal.

Elie Diatta se souvient encore que son grand-frère Michel Diatta semble avoir ressenti quelque chose de prémonitoire ce jour-là, en quittant le domicile familial pour la dernière fois.

"Mon grand-frère préparait un voyage dans le nord du Sénégal. Il voulait voyager par la route parce que c'était le moyen de transport le plus rapide. Mais après plusieurs tractations sans succès pour réunir les fonds nécessaires, il était obligé de se rabattre sur le bateau Le Joola qui était plus facile", dit-il.

"Tous les gosses s'étaient regroupés ici et il y avait une ambiance bon enfant... Michel est sorti de sa chambre, debout au seuil de sa porte. Il a fait 40 minutes à regarder par terre. Je lui ai alors demandé : mais grand qu'est-ce qui se passe ? Il ne m'a pas répondu", témoigne Elie Diatta.

"C'est après que j'ai compris que c'était un pressenti. Il a pressenti quelque chose mais qu'il ne sait pas", explique le jeune frère du défunt.

"Une image qui me frappe est celle de Michel Diatta, le frère d'Elie. Il est sorti jusqu'à la coque mais quand il n'a pas vu les enfants, il a dit "qu'est-ce que je vais dire à leurs parents ?". Le corps couvert de diesel, il a replongé dans l'eau", raconte Lamine Coly.

"Nous avons essayé de le retenir mais il a réussi à passer puis il a replongé dans l'eau", indique Lamine Coly.

"Je savais aussi que Michel n'allait pas sortir sans les enfants. Il allait préférer rester avec eux parce que si c'était moi dans la même situation, j'allais mourir avec ces enfants", dit Elie Diatta, le petit-frère du défunt.

"Michel était une personne très spéciale. Cela fait mal. 20 ans après, c’est maintenant que je souffre encore plus parce qu’au début j’aidais les gens, mais maintenant, je commence à encaisser", raconte Elie Diatta.

"Devant les autres, tu ne peux pas pleurer mais quand je suis seul, je pleure. Ce n’est pas facile. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons jamais oublier ça", dit-il.

20 ans après, les mêmes souhaits

Légende image, Le bateau Le Joola entouré par des chalutiers accourus à l'aube du vendredi 27 septembre pour les premiers secours.

"Jusqu’à nos jours, pas de justice, pas de vérité, pas de renflouement. Nos parents continuent à souffrir dans l’eau", rappelle Elie Diatta.

Malgré les efforts du Gouvernement pour panser la plaie ouverte depuis 20 ans, les familles des victimes continuent de demander le renflouement de l’épave.

Elles estiment que c'est le seul moyen pour les soulager, ainsi que leurs morts qui continuent de "souffrir" au fond de l'océan.

"On veut seulement une chose : déposer le fardeau du Joola qu’on a porté depuis 20 ans. Les victimes nous parlent tout le temps. Elles nous demandent une seule chose : c’est de les sortir de l’eau parce que la houle, l’océan est en train de les cogner. Elles souffrent encore plus que le Joola, à cause de l’eau", souligne Elie Diatta.

"C’est seulement ça qu’elles demandent. Et nous aussi, c’est ça qu’on veut. Mais à part ça, on ne cherche rien d’autre. Si on sort le Joola, c’est vrai on aura tous mal. C’est-à-dire qu'on aura un 2e Joola. On aura mal mais après le mal va commencer à s’estomper", reconnait-il.

Aliou Cissé, l'ancien lion de la Teranga, actuel coach de l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique, tient le même discours.

"Si ça peut rendre aujourd’hui certaines personnes meilleures, dans leur deuil même si c’est compliqué, mais au moins, à un moment donné, qu’ils puissent dormir tranquillement. Je pense que c’est normal qu’ils attendent que ce bateau soit renfloué et que toutes ces questions qu’ils sont en train de se poser, qu’on leur ramène des réponses."

"Nos parents méritent beaucoup plus de respect. On doit leur rendre leur dignité d’êtres humains. Les sortir de l’océan nous permettrait, à nous orphelins et familles du Joola, de pouvoir faire notre deuil", soutient Sylvie Diatta.

En 2005, l'Union européenne avait accordé au Sénégal les fonds nécessaires pour renflouer l'épave qui repose à 20 m de profondeur au large des côtes de la Gambie.

Le gouvernement sénégalais a refusé de répondre aux multiples demandes de participation à ce film.