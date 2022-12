L'OTAN s’engage à fournir plus d’armes et à réparer le réseau électrique

Author, Jaroslav Lukiv

Role, Journaliste à BBC NEWS

il y a une heure

Crédit photo, Agence Anadolu via GETTY Images Légende image, L’Ukraine demande depuis des mois à l’OTAN des systèmes de défense aérienne plus efficaces.

L’OTAN s’est engagée à donner plus d’armes à l’Ukraine. L’organisation va aider l’Ukraine à réhabiliter les infrastructures énergétiques endommagées par les frappes russes.

Lors d’un sommet à Bucarest, le secrétaire général de l’alliance militaire, Jens Stoltenberg, a accusé Moscou de « faire de l’hiver un moyen de pression, une arme de guerre ».

Les frappes russes ont laissé des millions d’Ukrainiens sans électricité et sans eau courante et on sait que l’hiver s’est installé et qu’il fait très froid dans le pays .

L’Ukraine demande depuis des mois à l’OTAN des systèmes de défense aérienne plus efficaces.

Les conventions de Genève stipulent que les attaques contre des civils ou des infrastructures considérées comme vitales pourraient être interprétées comme un crime de guerre.

En début de semaine, le procureur général de l’Ukraine a déclaré à la BBC que les attaques russes sont assimilables à un génocide.

Lors d’une réunion à Berlin, les ministres de la Justice du G7 ont déclaré qu’ils coordonneraient les enquêtes sur les crimes de guerre présumés commis en Ukraine.

« L’examen judiciaire des atrocités commises en Ukraine prendra des années, voire des décennies. Mais nous serons bien préparés - et nous persisterons aussi longtemps qu’il le faudra », déclare le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann.

Le président russe Vladimir Poutine – qui a ordonné une invasion en l’Ukraine le 24 février avec la complicité de hauts responsables du Kremlin nient les allégations selon lesquelles les troupes russes commettent des crimes de guerre.

Mardi, la première dame de l’Ukraine, Olena Zelenska, a déclaré aux législateurs du Parlement britannique à Londres que les Ukrainiens vient des jours sombres assimilables à ceux vécus par le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’Allemagne nazie a bombardé des villes dans le blitz.

« Sortir vainqueur de cette guerre serait une bonne chose, néanmoins, nous voulons que justice soit rendue », a déclaré Mme Zelenska. La première dame de l’Ukraine a ajouté « qu’elle est venue solliciter la justice ». Pour elle, c’est le seul moyen de mettre un terme à cette guerre.

S’exprimant à l’entame de la réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN dans la capitale roumaine, M. Stoltenberg a déclaré: « La Russie a échoué. Voilà pourquoi, les soldats russes s’attaquent maintenant les civiles et les villes. Ils savent maintenant qu’ils ne peuvent plus conquérir l’Ukraine. »

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, enfonce le clou et déclare que la Russie avait pour objectif «d’ exercer une forte pression sur les ukrainiens par le biais de la force. »

Crédit photo, EPA Légende image, Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba (à gauche), a déclaré au patron de l’OTAN, Jens Stoltenberg, que le renforcement des armes est nécessaire « il y a une urgence. »

L’OTAN a publié mardi une déclaration dans laquelle l’organisation dénoncent les attaques persistantes de la Russie contre les civils et infrastructures énergétiques en Ukraine. Les raides russes « privaient à des millions de civils l’accès à des services de base ».

Les pays membres de l’OTAN aideront l’Ukraine à réparer ses infrastructures énergétiques et à protéger la population contre les attaques de missiles, a ajouté le communiqué.

Lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, M. Stoltenberg a déclaré: « Nous resterons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra, nous ne reculerons pas. »

«En aucun cas, le Président Poutine ne devrait sortir vainqueur de la guerre face à l’Ukraine. Sa victoire sera une tragédie pour l’Ukraine, mais rendra également le monde plus instable et beaucoup plus vulnérable. »

Pour M. Kuleba les maitres mots face aux dirigeants de l’Otan étaient « armes, armes, armes ».

« Nous apprécions tout ce qui a été fait, mais la guerre continue. Les décisions relatives au renforcement des armes et des chaînes de production doivent être prises plus rapidement », a ajouté M. Kuleba.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Rainsalu, a déclaré lors des News de BBC World Service que l’OTAN devait donner à l’Ukraine des missiles, des armes qui permettraient d’atteindre le territoire russe.

« La façon la plus logique de les aider est de leur donner les capacités nécessaires pour envahir efficacement la Russie. Surtout les bastions de l’armée russe.»

« Toutes les propositions devraient être étudiées... Nous devons agir et vite. Nous ne devons pas nous fixer de limites. », a déclaré M. Rainsalu.

L’OTAN dirigée par les États-Unis a refusé à plusieurs reprises de fournir des missiles à plus longue portée et d’autres armes de ce type à l’Ukraine. L’organisation pense que cela va envenimer la situation, dotant plus que la Russie dotée de l’arme nucléaire.

En Ukraine, les experts en énergie poursuivent leur mission de réhabilitation de électricité et travaillent à fournir de l’eau à de millions de personnes. Des rumeurs circulent et annoncent que la Russie se prépare peut-être à une nouvelle vague d’attaques de missiles.

L’opérateur national d’électricité en Ukraine, Ukrenergo, a déclaré mardi que 30% de la demande en électricité n’étaient toujours pas satisfaits.

Parallèlement, l’hiver s’installe en Ukraine, avec de la neige et des températures inférieures à zéro degré dans de nombreuses régions.