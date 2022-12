Les 5 principaux avantages du café pour la santé

9 décembre 2022

Le café est-il réellement bon pour la santé, la caféine peut-elle stimuler l'énergie et les performances, et quelle quantité est excessive ? Nicola Shubrook, nutritionniste, examine les données scientifiques qui se cachent derrière les allégations de santé.

Qu'est-ce que le café ?

Le café est une boisson infusée préparée à partir de grains de café torréfiés qui proviennent des baies de la plante coffea.

Il existe deux espèces principales de grains de café, l'arabica et le robusta, et selon l'endroit où ils sont cultivés, le pays et l'altitude déterminent la saveur du café.

Avantages nutritionnels du café

Une portion de 100ml de café, avec du lait, contient :

7Kcal/31KJ

0,5 g de protéines

0,4 g de lipides

0,5 g de glucides

Le café est riche en polyphénols, des composés végétaux qui peuvent avoir un effet antioxydant protecteur.

Le café biologique frais (en grains ou moulu) est le meilleur car il a une teneur plus élevée en antioxydants.

Les mélanges à torréfaction légère ou moyenne sont préférables aux mélanges à torréfaction foncée.

Quels sont les 5 principaux avantages du café pour la santé ?

Le café peut aider certaines personnes à maintenir leur vigilance et leur niveau d'énergie grâce à sa teneur en caféine.

1. Peut vous aider à vivre plus longtemps

Une étude publiée dans les Annals of Internal Medicine suggère que la consommation de trois tasses de café par jour peut allonger la durée de vie en réduisant le risque de décès dû à plusieurs pathologies, notamment les maladies cardiaques.

Cependant, le mécanisme et l'effet de l'influence du café sur le vieillissement ne sont pas encore totalement compris et d'autres études sont nécessaires.

2. Peut augmenter l'énergie et les performances

Le café peut aider certaines personnes à maintenir leur vigilance et leur niveau d'énergie grâce à sa teneur en caféine.

Lorsque le café est consommé, il est absorbé par la circulation sanguine et se rend au cerveau où il "active" certains neurones, ce qui peut améliorer la mémoire, l'humeur, l'énergie et les fonctions cognitives, à condition de le consommer avec modération.

D'autres rapports suggèrent que boire du café avant un exercice peut réduire le taux d'effort et potentiellement améliorer les performances athlétiques.

3. Peut stimuler le métabolisme

Les résultats de la recherche suggèrent que la caféine améliore la gestion du poids en stimulant le taux métabolique et en brûlant les graisses.

Les chercheurs ont donc émis l'hypothèse que la caféine pourrait être prometteuse dans le traitement de l'obésité, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.

4. Peut soutenir la fonction cérébrale

De nombreuses études ont examiné le lien entre la consommation de café et la protection contre les maladies neurodégénératives telles que la démence et la maladie d'Alzheimer, notamment des articles publiés en 2010, 2011 et 2015.

Les résultats obtenus jusqu'à présent ne sont pas cohérents et des études plus importantes avec des périodes de suivi plus longues sont nécessaires.

5. Peut contribuer à l'équilibre de la glycémie

Certaines données suggèrent que le café, à des niveaux modérés, peut réduire le risque de développer un diabète de type 2, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.

Par conséquent, la question de savoir si le café convient aux personnes atteintes de diabète de type 2 fait encore débat.

Le café est-il sans danger pour tout le monde ?

Des spécialistes de la qualité du café vert se préparent à une dégustation au siège de Starbucks à Seattle, Washington, le mercredi 14 septembre 2022.

La caféine est un stimulant et chacun y réagit différemment. Boire de grandes quantités, par exemple plus de six tasses, peut provoquer de l'agitation et de l'anxiété chez certaines personnes.

Les personnes sensibles à la caféine ou qui consomment beaucoup de boissons caféinées peuvent souffrir de vertiges, de tremblements et d'une incapacité à bien dormir.

Les personnes qui boivent beaucoup de café chaque jour peuvent avoir besoin d'en boire davantage pour obtenir le même effet et peuvent ressentir des symptômes de sevrage si elles arrêtent soudainement.

Les facteurs qui influencent l'assimilation de la caféine sont les gènes, l'âge, le sexe, le surpoids, le tabagisme et les maladies du foie.

D'autres éléments sont à prendre en compte :

La caféine agit comme un diurétique, ce qui peut amener le corps à produire de l'urine plus rapidement.

Au Royaume-Uni, le NHS conseille aux femmes enceintes de limiter leur consommation de caféine à 200 mg par jour, soit l'équivalent de deux tasses de café instantané.

En raison de leur poids et de leur taille inférieurs, les enfants peuvent ressentir davantage les effets des boissons caféinées.

Certains médicaments peuvent interagir avec la caféine, par exemple le Fosamax. Lorsqu'il est consommé avec une boisson caféinée, ce médicament peut être moins efficace.

