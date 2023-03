Le monde caché du travail du sexe en Somalie

Crédit photo, Leyla Jeyte Légende image, Les travailleuses du sexe de Mogadiscio vivent dans l'ombre et leur voix est rarement entendue (modèle utilisé dans la photo).

Author, Par Mohamed Gabobe et Layla Mahmood

Role, Mogadiscio et Londres

il y a 44 minutes

Deux femmes de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, ont raconté à la BBC comment elles ont été entraînées dans le monde clandestin du travail du sexe dans une ville qui vit sous la menace de la violence après des années de guerre civile. Leurs noms ont été modifiés pour protéger leur identité.

La plage du Lido de Mogadiscio, vibrante et animée, offre un aperçu de ce que la ville pourrait devenir, alors qu'elle tente de laisser le conflit derrière elle.

Les stations balnéaires, les restaurants haut de gamme, les hôtels et les produits frais sont autant d'attractions.

Mais une scène alternative, faite de fêtes, de drogues et de violence sexuelle, s'attarde non loin de là.

Les femmes impliquées dans cette face cachée de la ville sont jeunes, démunies et souvent vulnérables dans ce pays majoritairement musulman.

Fardousa, 22 ans, travailleuse du sexe depuis trois ans. Elle est assise dans une pièce sombre ombragée par des rideaux rouges dans un immeuble d'habitation criblé de balles dans le quartier Wardhigley de Mogadiscio.

Au-dessus du bruit strident de la cuisinière, cette jeune femme mince à la voix douce décrit ce qui lui est arrivé.

Fardousa explique qu'elle a quitté le domicile familial à 19 ans, un fait rare dans la société somalienne où les jeunes femmes ne quittent généralement pas leur famille avant d'être mariées. Toutefois, les mauvais traitements infligés à la maison ou des différends irréconciliables avec d'autres membres de la famille peuvent pousser certaines d'entre elles à partir, et il semble que ce phénomène soit de plus en plus fréquent.

"Au début, je ne voyais pas cela comme une fuite, mais je ne supportais plus de vivre avec ma belle-mère", explique Fardousa.

"Elle est devenue la seconde femme de mon père après le décès de ma mère lorsque j'étais jeune. Elle a été très violente pendant des années et, malgré cela, mon père a toujours pris son parti.

Crédit photo, Leyla Jeyte Légende image, La plage du Lido, à Mogadiscio, est un élément essentiel de la vie de la capitale, mais il existe une face cachée à proximité.

Après avoir quitté la maison, Fardousa est allée d'un endroit à l'autre et s'est fait de nouveaux amis, dont elle pensait qu'ils veilleraient à ses intérêts : "Je pensais qu'ils s'intéressaient à moi. Avec le recul, je sais que ce n'étaient pas de vrais amis".

Elle finit par devenir dépendante d'opioïdes tels que la morphine, le tramadol et la péthidine, et rejoint la scène des fêtes clandestines à Lido Beach, où elle s'initie au travail du sexe.

Fardousa s'est rapidement retrouvée mêlée au monde obscur de Mogadiscio, où elle est passée d'hôtels à des maisons d'étrangers et à des endroits isolés.

Aujourd'hui, elle connaît suffisamment de clients potentiels pour pouvoir compter sur les personnes qui la contactent par téléphone.

"J'attends que mon téléphone sonne et je sors avec les hommes pour avoir des relations sexuelles. D'autres fois, mes amies m'appellent lorsqu'elles ont des hommes prêts.

« J'avais besoin d'argent pour ma dépendance »

Elle s'occupe d'une grande variété de clients de tous horizons.

"Au début, il s'agissait d'amis masculins de mes amies féminines, puis j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes que je ne connaissais pas. J'étais vulnérable et j'avais besoin d'argent pour ma dépendance, comme beaucoup d'autres jeunes femmes dans cette ville", explique Fardousa.

En raison de sa nature, il n'existe pas de données officielles sur l'ampleur du travail du sexe, mais le témoignage de Fardousa et d'autres donne un aperçu de l'environnement dangereux dans lequel se trouvent beaucoup de ces jeunes femmes.

Hodan est travailleuse du sexe depuis deux ans et demi. Comme Fardousa, cette jeune femme de 23 ans s'est enfuie de chez elle et s'est retrouvée plongée dans le mode de vie clandestin de Mogadiscio, composé de jeunes fugueuses qui n'ont aucun soutien financier.

Elle parle d'une voix régulière et calme, au-dessus du bruit des enfants qui jouent au football à l'extérieur.

"Je passe la plupart de mes nuits dans des hôtels. Il en va de même pour beaucoup de ces jeunes femmes. On y rencontre toutes sortes d'hommes, mais les choses peuvent empirer quand on part avec certains d'entre eux", explique Hodan.

Le travail du sexe étant illégal en Somalie, beaucoup de ces jeunes femmes se retrouvent dans des situations précaires, sans possibilité de recours auprès des autorités.

La BBC a demandé à des fonctionnaires de la police et du ministère de la femme et du développement des droits de l'homme de commenter ce point et d'autres questions soulevées dans l'article, mais n'a pas obtenu de réponse.

Crédit photo, Leyla Jeyte Légende image, Certaines travailleuses du sexe, comme Fardousa, utilisent désormais leur téléphone pour entrer en contact avec leurs clients plutôt que de risquer de le faire dans un endroit dangereux (modèle utilisé dans l'image).

"Souvent, les filles reviennent avec des marques sur le corps, tandis que d'autres jeunes travailleuses du sexe sont exploitées par des personnes en qui elles pensent avoir confiance", selon Hodan.

Pour Fardousa, cela a conduit à la violence.

"Au début, j'allais avec des hommes dans des endroits de leur choix pour avoir des relations sexuelles, mais un soir, j'ai été battue, j'ai eu des bleus sur le visage et j'ai saigné. Tout a commencé parce que nous n'étions pas d'accord sur le prix", raconte-t-elle.

"Depuis, je ne vais plus dans des endroits isolés avec des hommes, quel que soit le prix qu'ils proposent. C'est trop dangereux. Je préfère les hôtels où l'on sait que l'on ne sera pas blessé et que si on l'est, nos appels à l'aide seront entendus.

"Beaucoup d'autres femmes travaillant dans le secteur du sexe n'ont pas cette chance. Les travailleuses du sexe qui accompagnent ces hommes chez eux ou dans des endroits isolés sont maltraitées et même violées, parfois par plus d'un homme.

Elle ajoute que les agressions sont parfois filmées et que les femmes sont ensuite victimes de chantage.

"Elles sont poussées à la soumission par la honte.

Difficile d'affronter ses proches

Hodan explique que ce type de tournage peut arriver aux travailleuses du sexe après avoir été droguées, les auteurs les contraignant à partager leurs profits.

"Si elles refusent, les hommes les battent et les maltraitent physiquement, et la vidéo est utilisée comme un outil contre elles. Dans certains cas, ils sont même connus pour partager la vidéo autour d'eux afin de tourmenter encore plus les jeunes femmes. C'est une forme de chantage numérique".

Un récent rapport de la chaîne de télévision britannique Channel 4 a documenté ces formes de chantage au sein de la population féminine somalienne dans son ensemble, au-delà des marges du travail du sexe.

"C'est arrivé à tant de jeunes femmes que je connais. La plupart ont trop honte pour l'admettre, mais nous savons toutes ce qui se passe. Nous avons vécu assez longtemps dans ce mode de vie", explique Mme Hodan.

Un rapport des Nations unies a constaté une forte augmentation des violences sexuelles entre 2019 et 2020, précisant que les abus sont souvent exacerbés dans les zones de conflit. Il note également que "la faiblesse de la législation permet aux auteurs d'être libres, et les survivants ne reçoivent que peu ou pas de soutien".

Les femmes qui se livrent au commerce du sexe sont parmi les plus vulnérables de la société somalienne, car elles sont rejetées en raison de leur mode de vie tabou, ce qui fait d'elles des parias.

"En Somalie, les femmes comme nous ne bénéficient d'aucun système de soutien et il n'y a personne vers qui se tourner. La pression sociale ne fait qu'empirer les choses, c'est pourquoi tant de ces femmes vulnérables hésitent à se faire aider, surtout si elles sont confrontées à des problèmes de dépendance", ajoute Mme Fardousa.

Il existe plusieurs organisations de femmes en Somalie, mais lorsque la BBC les a contactées, elles n'ont pas souhaité faire de commentaires en raison du caractère sensible du sujet.

Hodan et Fardousa soulignent que de nombreuses femmes ne s'engageraient pas dans un travail aussi dangereux si les mécanismes et les organisations étaient en place pour les soutenir, ce qui les conduit souvent à être piégées dans un mode de vie violent et d'exploitation.

"De nombreuses jeunes filles luttent contre la toxicomanie, ce qui les rend plus vulnérables. Beaucoup d'entre elles n'ont même pas d'endroit où dormir la nuit", explique Fardousa.

"Elles se contentent de dormir dans les rues de la plage du Lido et d'autres quartiers de la ville, tandis que d'autres partent avec des hommes pour trouver un endroit où dormir. Elles sont alors encore plus exploitées sexuellement."

Mme Fardousa regarde par-dessus son épaule et aperçoit, assise derrière elle, une jeune femme tenant un enfant en bas âge. Il s'agit d'une ancienne travailleuse du sexe, Amina, qui a arrêté après être tombée enceinte.