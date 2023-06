Votre alimentation affecte-t-elle votre fertilité ?

Crédit photo, Getty Images

Author, Jessica Mudditt

Role, BBC Future

il y a une heure

Les bons aliments peuvent-ils vraiment améliorer vos chances d'avoir un enfant ? Voici ce que nous en savons.

Visitez n'importe quel salon de discussion en ligne sur la fertilité, et l'un des principaux sujets de discussion sera probablement ce qu'il faut manger pour maximiser vos chances de concevoir.

Outre la multitude de compléments alimentaires présentés comme stimulant la fertilité, il existe également toute une série d'aliments censés contribuer à une grossesse en bonne santé.

Au milieu de tous les mythes et du marketing, quelles sont les preuves réelles de l'utilisation de certains aliments pour améliorer la fertilité masculine et féminine et soutenir le développement du fœtus ?

Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de favoriser une grossesse et un fœtus sains, certains nutriments peuvent réellement faire la différence, comme l'acide folique. Lorsqu'il est pris avant et pendant la grossesse, il a été démontré qu'il aide à prévenir l'anencéphalie, une malformation congénitale du cerveau du bébé, et le spina bifida, qui affecte la colonne vertébrale du bébé.

Étant donné que ces anomalies se développent très tôt au cours de la grossesse, souvent avant que la femme ne sache qu'elle est enceinte, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommandent à toutes les femmes en âge de procréer de prendre 400 microgrammes (mcg) d'acide folique chaque jour.

L'enrichissement en acide folique d'aliments de base tels que les céréales peut offrir une protection encore plus efficace, car de nombreuses grossesses ne sont pas planifiées. On estime qu'en 2019, des programmes d'enrichissement efficaces ont permis d'éviter 22 % des cas potentiels de spina bifida et d'anencéphalie évitables par l'acide folique dans le monde.

L'acide folique peut présenter un avantage supplémentaire : lorsqu'il est pris sous forme de supplément par des femmes qui essaient de concevoir un enfant, il peut augmenter les chances de tomber enceinte, bien que d'autres essais soient nécessaires pour le confirmer.

Qu'en est-il des autres aliments et suppléments ? Existe-t-il un "régime de fertilité" qui maximise vos chances de concevoir ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des recherches suggèrent que le régime alimentaire peut affecter la fertilité masculine

Pour répondre à cette question, il convient d'analyser les principales raisons de l'infertilité.

Aux États-Unis, après un an de rapports sexuels non protégés, 15 % des couples ne parviennent pas à concevoir. Les causes potentielles sont multiples.

Du côté féminin, les ovaires peuvent être incapables de produire des ovules sains, ou l'ovule peut ne pas pouvoir se déplacer des ovaires vers l'utérus - par exemple, en raison de l'obstruction des trompes de Fallope. Même si l'ovule réussit ce voyage, il peut ne pas se fixer sur la paroi de l'utérus ou ne pas survivre une fois qu'il s'y est fixé.

Du côté masculin, la qualité des spermatozoïdes est cruciale pour la fertilité. Cela comprend leur capacité à se déplacer efficacement (motilité), leur forme et leur taille (morphologie) et leur nombre dans une quantité donnée de sperme (numération des spermatozoïdes).

Une série de facteurs peuvent menacer la qualité du sperme, y compris des problèmes environnementaux tels que la pollution. Même après des tests, la cause de l'infertilité n'est pas toujours claire : environ 15 % des cas d'infertilité restent inexpliqués.

Bien qu'aucun aliment ou supplément ne puisse constituer une solution miracle à ces problèmes potentiels, les experts affirment que le régime alimentaire peut jouer un rôle bénéfique tout au long du processus d'essai de conception et au-delà.

"Nous avons trouvé un donneur de sperme sur Facebook" 8 juin 2021

De toute évidence, il est essentiel d'être bien nourri. Les conséquences de la malnutrition peuvent être dévastatrices pour la santé prénatale.

Les résultats les plus connus dans ce domaine proviennent sans doute d'une étude portant sur des bébés conçus pendant ce que l'on a appelé "l'hiver de la faim néerlandais" de 1944, une famine de huit mois qui s'est produite lorsque les nazis ont interrompu l'approvisionnement en nourriture des Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les futures mères survivaient avec seulement 400 calories par jour, soit une fraction de l'apport nécessaire à une grossesse saine. Les bébés conçus à cette époque ont subi toute une série de conséquences néfastes pour leur santé : ils étaient plus petits et plus minces que ceux nés avant ou après eux, et leur tête était plus petite. À l'âge adulte, ils présentaient des taux plus élevés d'obésité, de diabète et de schizophrénie, et avaient tendance à mourir plus jeunes.

Pour ceux qui ont accès à une alimentation suffisante, il est toujours important d'obtenir le bon mélange de nutriments. Alors que les discussions sur les aliments bénéfiques se concentrent souvent sur la fertilité féminine, on constate une prise de conscience croissante de la manière dont l'alimentation peut également affecter la fertilité masculine.

Une étude réalisée en 2015 sur des couples ayant recours à la FIV a révélé que la consommation de viande par les hommes, et en particulier le type de viande qu'ils mangeaient, avait une incidence sur les résultats, mesurés par les taux de fécondation.

Manger plus de volaille avait un impact positif sur les taux de fécondation, tandis que la consommation de viande transformée (comme le bacon et les saucisses) avait un impact négatif.

Les hommes qui mangeaient le moins de viande transformée, soit moins de 1,5 portion par semaine en moyenne, avaient 82 % de chances de voir leur partenaire tomber enceinte, tandis que les hommes qui mangeaient le plus de viande transformée, soit 4,3 portions par semaine en moyenne, n'avaient que 54 % de chances.

Crédit photo, Getty Images

Même après la conception, le régime alimentaire du père peut avoir un effet indirect sur l'enfant à naître.

Une étude menée par des chercheurs de l'université du Queensland, en Australie, a montré que l'alimentation des pères a un effet durable sur la santé future de leurs enfants à naître.

L'équipe a analysé les données alimentaires de près de 200 couples recevant des soins prénataux dans la plus grande maternité d'Australie, le Mater Mothers' Hospital de Brisbane. L'étude a révélé que les apports alimentaires des hommes influençaient fortement ceux des femmes, ce qui se répercutait sur le développement du bébé. D'autres études suggèrent que le poids du père peut avoir un effet intergénérationnel, en influençant le poids de l'enfant.

"La santé et la nutrition des hommes en matière de fertilité sont négligées, alors qu'elles sont si importantes", explique Shelley Wilkinson, diététicienne qui était l'un des auteurs de l'étude de l'université du Queensland et qui travaille aujourd'hui à Lifestyle Maternity, une clinique privée australienne spécialisée dans l'aide à la fertilité. "Cela peut avoir un impact sur la santé de leurs petits-enfants.

Wilkinson souligne également l'importance de s'attaquer à tout changement en tant que couple. "Si l'une des personnes respecte les recommandations alimentaires, l'autre a plus de chances d'en faire autant", dit-elle. "Nous devrions nous efforcer d'aider les femmes et les hommes à opérer des changements salutaires. Sinon, nous perdons la moitié de la bataille".

Un changement bénéfique peut consister à augmenter la quantité de graisses dans l'alimentation du couple, à condition qu'il s'agisse des bonnes graisses. On trouve des graisses saines dans les noix, les graines, le saumon, l'avocat et l'huile d'olive. En revanche, les acides gras trans - qui peuvent être d'origine naturelle ou industrielle et que l'on trouve par exemple dans la margarine, les beignets, les aliments frits et autres aliments transformés - sont associés à un risque plus élevé d'infertilité.

Une alimentation riche en végétaux peut également être bénéfique. Des chercheurs de la Harvard School of Public Health ont évalué le régime alimentaire d'un groupe de 18 555 femmes sur une période de huit ans, alors qu'elles tentaient d'être enceintes ou l'étaient devenues. Ils ont constaté que la consommation de protéines d'origine végétale, comme les légumineuses, au lieu de protéines d'origine animale, comme la viande rouge, était associée à un risque d'infertilité ovulatoire inférieur de plus de 50 %.

Nous devons aider les femmes et les hommes à opérer des changements salutaires. Sinon, nous perdons la moitié de la bataille - Shelley Wilkinson

Les auteurs d'une étude de 2021 sur le lien possible entre l'alimentation et la fertilité féminine ont conclu que, bien que leurs recommandations soient axées sur les femmes, "l'alimentation et les schémas nutritionnels sont sans aucun doute importants pour la fertilité masculine et féminine".

Les chercheurs ont donné un aperçu détaillé des effets des différents nutriments et des aliments qui les contiennent. Ils ont également souligné l'importance d'impliquer un diététicien clinicien dans le suivi des couples qui envisagent une grossesse.

D'une manière générale, leur résumé recommande des aliments tels que les légumes, les fruits, les pâtes et le pain complets (pour les glucides), les sources de graisses saines telles que les poissons gras, et les légumineuses, les œufs et les viandes maigres pour les protéines. Ils ont également souligné le rôle important de certains nutriments qui peuvent parfois être négligés : il s'agit notamment de l'iode, qui contribue au bon développement du fœtus et au bon fonctionnement de la thyroïde de la future mère.

En ce qui concerne l'alcool, les conseils sont clairs et cohérents d'une étude à l'autre. Le CDC déclare : "Il n'y a pas de quantité sûre d'alcool à consommer pendant la grossesse ou lorsqu'on essaie de tomber enceinte. Cela vaut pour tous les types d'alcool, y compris les vins et les bières. Le conseil est de l'éviter complètement.

Si vous avez des inquiétudes ou des questions concernant votre régime alimentaire et la manière dont il peut affecter votre fertilité, la meilleure chose à faire est de consulter votre prestataire de soins de santé.

Bien que certains aliments semblent jouer un rôle positif dans la fertilité, il est important de ne pas exagérer leur pouvoir. L'infertilité est complexe, tout comme ses causes. Se préoccuper de son alimentation peut entraîner un stress inutile ainsi que des sentiments de culpabilité et de honte. Les personnes qui luttent pour concevoir un enfant peuvent être assurées que le problème n'est probablement pas lié à une chose spécifique qu'elles ont mangée ou non.

Selon Mme Wilkinson, les personnes ayant des problèmes de fertilité sont souvent à la recherche d'un seul aliment favorisant la fertilité, alors qu'il est préférable d'adopter un mode d'alimentation globalement sain. "Dans les forums de discussion sur la fertilité, on parle beaucoup de l'ananas comme d'une sorte d'aliment magique pour la fertilité si vous essayez de tomber enceinte. Cependant, il n'existe pas d'aliment ou de supplément unique qui fonctionne de la sorte".

* Le contenu de cet article est fourni à titre d'information générale uniquement et ne doit pas être considéré comme un substitut à l'avis d'un professionnel de la santé.