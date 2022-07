Le retour controversé de Blaise Compaoré au Burkina Faso

Participation mitigée

Mais Seuls deux anciens dirigeants ont pris part à la rencontre: Blaise Compaoré venu de Côte d’Ivoire, et Jean Baptiste Ouédraogo. Roch Marc Christian Kaboré, pourtant à Ouagadougou, n’a pas pu se rendre à la rencontre « empêché par un groupe d’individus » selon le colonel Damiba, qui a invité son prédécesseur à « ne pas se mettre en marge de la démarche en cours ».

S’adressant à eux, le colonel Damiba a tenté d’être rassurant en leur promettant que « le processus n’est pas fait pour consacrer l’impunité » et les a invité à « mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération politique ».

Quant à Yakouba Isaac Zida, qui vit actuellement au Canada, Il ne s’est pas non plus présenté. Ouagadougou évoque des « raisons administratives » sans donner plus de précisions.