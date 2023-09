Comment l’Inde affirme sa présence mondiale au sommet du G20

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, La plupart des bâtiments gouvernementaux, musées, aéroports, gares ferroviaires et hôtels exposent des œuvres d'art liées au G20.

Author, Par Zoya Mateen

Role, BBC News

Reporting from Delhi

il y a une heure

Chaque jour, en vous promenant dans une rue indienne, vous rencontrerez des panneaux publicitaires représentant des stars de Bollywood faisant la promotion de divers produits.

Mais depuis un an, des affiches pour le sommet du G20 ont fait leur apparition dans tous les coins du pays. Elles sont collées sur les poteaux électriques, à l'arrière des tuk-tuks et sur des écrans LED géants.

Les affiches mettent en évidence le logo officiel du G20 de l’Inde, représentant un globe terrestre niché dans un lotus en fleurs, un motif qui a été comparé au symbole du parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP). Elles sont accompagnées de photos du Premier ministre Narendra Modi.

Le message que le gouvernement veut envoyer est que l’Inde est arrivée sur la scène mondiale.

Avec un budget de plus de 100 millions de dollars pour accueillir le G20, le pays a organisé 200 réunions pré-sommet dans plus de 50 villes, avec des séances de yoga, des spectacles culturels et des menus spécialement conçus pour l'occasion.

Depuis des mois, les chaînes d'information indiennes couvrent les événements de manière vertigineuse , dans le but de séduire même ceux qui sont habituellement imperméables aux nuances de la politique étrangère.

À deux jours du sommet principal, la capitale Delhi a été embellie pour ce qui est considéré comme l'événement le plus médiatisé organisé en Inde depuis des années.

Des fontaines sculptées, des pots de fleurs et le drapeau indien ont été installés dans toute la ville. Des dizaines de monuments historiques ont été illuminés avec le logo du sommet et les gens se pressent pour prendre des selfies. Les célèbres jardins de la ville ont fait peau neuve, leur feuillage a été fraîchement taillé et les drapeaux des nations participantes ont été installés.

Mais il y a un autre aspect à la campagne d’embellissement. Des murs temporaires en tissu ont été érigés devant de nombreux bidonvilles pour les cacher de la vue et, dans certains cas, les habitants ont été relogés. Les mendiants ont été expulsés du cœur de la ville – on ne sait pas exactement où ils ont été transférés.

Crédit photo, REUTERS Légende image, Delhi a fait peau neuve avant le sommet du G20.

Le gouvernement a déclaré trois jours de vacances pour la plupart des écoles et des bureaux, fermé les routes principales et déployé des milliers d'agents de sécurité en prévision de l'événement. Des centaines de vols et de trains ont été annulés.

L'Inde n'a jamais accueilli autant de dirigeants mondiaux en même temps.

"L'Inde tente d'estomper la frontière entre les affaires étrangères et la politique intérieure, et le G20 est le forum le plus important pour y parvenir. Le gouvernement en est conscient", déclare Jitendra Nath Misra, ancien ambassadeur de l'Inde.

Malgré l'atmosphère de carnaval, Delhi aura la tâche délicate de veiller à ce que des questions telles que la guerre en Ukraine - qui a provoqué de profondes divisions au sein du groupe lors du sommet du G20 à Bali l'année dernière - ne fassent pas dérailler ses ambitions.

"L'Inde espère que l'accent sera mis sur des questions agréables plutôt que sur des questions qui divisent comme l'Ukraine. Elle n'y est pas parvenue jusqu'à présent, mais elle voudra avoir une meilleure apparence maintenant", a déclaré M. Misra.

Depuis qu'elle assume la présidence du G20, l'Inde a déclaré qu'elle souhaitait mettre à l'ordre du jour les questions qui affectent de manière disproportionnée les pays en développement - le changement climatique, le fardeau croissant de la dette des pays en développement, la transformation numérique, la hausse de l'inflation et la sécurité alimentaire et énergétique.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Des étudiants réalisent des peintures de dirigeants mondiaux à Mumbai avant le sommet de Delhi.

Ce sommet intervient à un moment où les « pays du Sud » ont réussi à s'affirmer comme un acteur majeur de l'ordre international et où les pays occidentaux ont compris que « leurs clubs exclusifs ne peuvent pas résoudre à eux seuls les problèmes du monde », estime Happymon Jacob, un professeur de politique étrangère à l'Université Jawaharlal Nehru de Delhi.

Face aux inégalités croissantes, aux prix élevés des denrées alimentaires et des carburants et au changement climatique, de nombreux pays remettent désormais en question la pertinence d’un forum dominé par l’Occident comme le G20, qui, selon eux, se concentre sur une répartition mondiale du pouvoir dépassée.

Selon M. Jacob, cela a été particulièrement évident pendant la pandémie, lorsque l'Inde a aidé des pays d'Afrique, d'Asie du Sud et même la Chine, "alors que les pays occidentaux ne prenaient soin que d'eux-mêmes".

À l’avenir, il doit y avoir « un point de convergence » entre les deux parties du monde – et l’Inde espère le proposer lors du sommet.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, La sécurité a été renforcée à Delhi et les forces armées ont mené de nombreux exercices

"Le message adressé à la population nationale et aux pays du Sud est que nous sommes avec vous et que nous sommes prêts à prendre les devants. Et à la communauté internationale, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les préoccupations émanant de cette partie du monde sous le leadership de l'Inde", ajoute M. Jacob.

Par exemple, dit M. Misra, la proposition d'inclure l'Union africaine dans le G20 reflète la volonté de l'Inde de soutenir les pays en développement.

L’Inde étant l’un des pôles économiques les plus brillants au monde, elle estime également qu’elle a le poids et les moyens d’y parvenir.

Mais tenter de devenir un pont potentiel entre le monde développé et le monde en développement ne sera pas facile pour le gouvernement de Delhi, qui reste dans une position géopolitique délicate.

Il sera également sous pression pour obtenir des résultats au niveau national, compte tenu de l'ampleur des investissements qu'il a déployés dans la promotion d'un sommet du G20 sous la direction de M. Modi. Il voudra montrer qu'il a réussi à renforcer la position de l'Inde dans le monde, notamment à l'approche des élections générales de l'année prochaine.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Bharat Mandapam - un lieu nouvellement construit - accueillera le sommet à Delhi

Traditionnellement, la politique étrangère ne joue pas un grand rôle dans la politique électorale indienne, sauf si elle concerne le voisinage immédiat – comme le Pakistan ou la Chine – ou les États-Unis ces dernières années.

Mais cela est en train de changer sous M. Modi : les Indiens sont ambitieux, ils se soucient de leur image dans le monde, tout comme M. Modi.

"Il s'est positionné comme un homme d'État mondial. Une grande et réussie manifestation au G20 ajouterait à cette image", a déclaré M. Jacob.

M. Misra ajoute que même si le sommet était perturbé par l'Ukraine, les gens "considéreraient le sommet du G20 comme un événement qui a renforcé la stature internationale de l'Inde".

Mais il y a beaucoup de travail à faire dans le pays pour M. Modi – créer des emplois pour des millions de personnes, par exemple.

Ensuite, il y a des questions autour des droits de l’homme. Les partis d’opposition et les militants affirment qu’il y a eu une recrudescence des crimes haineux contre les musulmans et d’autres personnes depuis 2014, lorsque M. Modi est arrivé au pouvoir. Son gouvernement nie cependant ces allégations, affirmant que ses politiques ont été inclusives pour tous les Indiens.