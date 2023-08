Enquête sur les "guérisseurs spirituels" qui abusent sexuellement des femmes

BBC Arabe a découvert un monde caché d'abus sexuels et d'exploitation par des hommes travaillant comme "guérisseurs spirituels".

La guérison spirituelle, également connue sous le nom de "guérison coranique", est une pratique populaire dans le monde arabe et musulman. Ce sont surtout les femmes qui vont voir les guérisseurs, persuadées qu'ils peuvent résoudre les problèmes et guérir les maladies en chassant les mauvais esprits appelés "djinns".

Les témoignages recueillis par la BBC auprès de 85 femmes, sur une période de plus d'un an, désignent 65 soi-disant guérisseurs au Maroc et au Soudan - deux pays où ces pratiques sont particulièrement populaires - avec des accusations allant du harcèlement au viol.