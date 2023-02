"Mon kyste ovarien était plus gros qu'un bébé"

"Losque je voulais aider ma mère à la maison, mon abdomen me faisait très mal et je devais m'allonger. C'est alors que nous avons pris rendez-vous avec un médecin pour voir ce qui se passait", se souvient-elle.

Le diagnostic

Un sentiment de peur s'est développé pendant l'examen. Mariana avait un kyste qui, en raison de sa taille, envahissait toute sa région abdominale et il n'était même pas possible de voir où se trouvait son origine - si c'était dans l'ovaire droit ou gauche.

L'examen a été fait le même jour et les médecins ont informé que la jeune femme devrait subir une intervention chirurgicale d'urgence pour retirer le kyste qui se trouvait dans son ovaire droit. Il y avait un risque qu'il éclate et provoque une infection grave.

Sans avoir de couverture de santé et croyant que l'intervention chirurgicale via le SUS (Système de santé unifié) pourrait prendre des mois, la famille de Mariana s'est organisée financièrement pour payer les frais de l'opération dans un hôpital privé de la ville, ce qui a obligé la jeune femme à attendre quelques semaines pour enlever le kyste.

La peur du cancer

"J'avais très peur, je savais que c'était un très gros kyste et que c'était dangereux. Pendant que ma mère s'organisait pour payer mon opération, je me reposais à la maison. Je ne sortais du lit pour rien ou presque, de peur d'aggraver ma situation", dit-elle.

"Notre plus grande crainte est que je puisse aussi avoir un cancer, car le kyste s'est développé très rapidement et en quelques mois. Il y a eu des moments désespérés", se souvient la jeune femme.

En juillet 2020, Mariana a subi une intervention chirurgicale pour retirer le kyste. À la surprise même des médecins, le kyste était plus lourd qu'un nouveau-né, pesant environ 7 kg et contenant environ 8 litres de liquide. Après une intervention chirurgicale, qui n'a pas compromis les ovaires, le matériel a été envoyé pour une biopsie.

"L'opération a duré six heures en raison de la taille du kyste et parce qu'il contient beaucoup de liquide. Dieu merci, la biopsie a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer et cela nous a beaucoup soulagés", dit-elle.

En raison du risque de développer de nouveaux kystes, Mariana subit un suivi gynécologique et subit tous les six mois plusieurs examens préventifs.

Qu'est-ce qu'un kyste ovarien et pourquoi apparaît-il ?

Les kystes ovariens sont généralement petits et ne présentent aucun risque pour la santé de la femme. Ils peuvent survenir à tout moment de la vie, étant plus fréquents en âge de procréer (entre 15 et 45 ans), et dans de nombreux cas, le patient ne présente aucun symptôme et ils disparaissent d'eux-mêmes en quelques semaines.