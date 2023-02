La circoncision a-t-elle un impact sur la vie sexuelle ?

il y a 57 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La circoncision est l'une des opérations chirurgicales les plus courantes dans le monde : un homme sur trois s'est fait retirer le prépuce.

C'est une chirurgie qui est pratiquée depuis des milliers d'années.

Les historiens pensent que la circoncision existait déjà il y a 15 000 ans dans la société égyptienne et qu'elle a survécu jusqu'à nos jours, avec environ un homme sur trois circoncis dans le monde.

La plupart de ces hommes circoncis - c'est-à-dire ceux qui ont le prépuce du pénis coupé, laissant le gland découvert - sont musulmans, car elle est pratiquée dans l'islam comme un rite de passage pour les nouveau-nés, comme dans le judaïsme.

En deuxième position, on trouve les hommes nés aux États-Unis (80,5%, selon les données de 2016), car dans ce pays, la circoncision est une intervention médicale considérée comme bénéfique depuis des décennies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des circoncisions dans le monde sont effectuées immédiatement après la naissance. Chez ceux qui ne sont pas circoncis, elle peut être nécessaire plus tard pour des raisons de santé.

Voici 4 questions à propos de ce que la science sur la circoncision.

1) Quelle est la fonction biologique du prépuce et que se passe-t-il lorsqu'il est coupé ?

Le prépuce est la partie de la peau du pénis qui recouvre le gland du pénis. Contrairement au reste de la peau du pénis, qui est attachée au pénis, le prépuce est détaché et, s'il n'y a pas de problème, il doit pouvoir être tiré vers l'arrière pour révéler l'intégralité du gland du pénis à l'état flaccide et pendant l'érection.

La surface interne du prépuce est une membrane muqueuse lubrifiée, semblable à l'intérieur de la bouche ou du vagin chez la femme.

"Sa fonction est de couvrir l'organe, de servir de gaine", explique l'urologue Ana María Autrán, de la Confédération américaine d'urologie.

Les experts pensent également qu'il peut avoir une certaine fonction immunologique.

Les hommes peuvent toutefois se passer du prépuce.

Mais le gland est une zone très sensible du pénis. Lorsque le prépuce est retiré pour des raisons de santé dans l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte, le gland du pénis, auparavant protégé, entre en contact direct avec l'air et les vêtements.

Par conséquent, au cours des premières semaines, le patient ressent une gêne due au frottement du gland contre les vêtements.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La majorité des personnes circoncises dans le monde le sont pour des raisons religieuses, qu'il s'agisse du judaïsme ou de l'islam.

Avec le temps, la peau du gland durcit et perd un peu de sa sensibilité.

L'opération se déroule généralement de deux manières : la manière traditionnelle, en coupant le prépuce à l'aide d'un scalpel, ou à l'aide d'un pistolet à agrafes. Seule une anesthésie locale peut être utilisée, bien que le patient soit souvent mis sous sédatif avant la ponction d'une zone aussi sensible.

2) Quand faut-il pratiquer la circoncision ?

Si l'on laisse de côté les raisons religieuses et que l'on se concentre sur les questions de santé, il existe différents points de vue.

D'une part, il existe une opinion majoritaire aux États-Unis selon laquelle il est préférable de circoncire les bébés à la naissance. Selon l'American Academy of Pediatrics (AAP), "les avantages pour la santé de la circoncision des nouveau-nés de sexe masculin l'emportent sur les risques".

Parmi les avantages, elle cite la prévention des infections des voies urinaires, du cancer du pénis et de la propagation de certaines maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La circoncision traditionnelle est pratiquée à l'aide d'un scalpel.

"La circoncision pratiquée pendant la période néonatale présente des taux de complication nettement plus faibles que lorsqu'elle est pratiquée plus tard dans la vie", ajoute-t-elle.

L'organisation nuance son avis en disant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour appeler à en faire une procédure de routine pour tous les bébés. "C'est une décision que les parents doivent prendre, avec l'aide d'un médecin", déclare Ilan Shapiro, membre de l'AAP et pédiatre.

L'Association médicale royale néerlandaise, par exemple, adopte un point de vue opposé, affirmant que les bébés ne devraient pas être circoncis car "il n'existe aucune preuve convaincante que la circoncision est utile ou nécessaire en termes de prévention ou d'hygiène", et donc "elle n'est pas justifiable, sauf pour des raisons médicales/thérapeutiques".

"Contrairement à la croyance populaire, la circoncision comporte un risque de complications médicales et psychologiques. Les complications les plus courantes sont les saignements, les infections, le rétrécissement de l'urètre et les crises de panique", précise l'organisation.

Les principales raisons médicales qui peuvent conduire à la circoncision sont le phimosis, le paraphimosis et la balanite.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La grande majorité des circoncisions sont pratiquées sur des nouveau-nés.

On parle de phimosis lorsque le prépuce est si étroit à son extrémité qu'il ne permet pas au prépuce de glisser comme il le devrait jusqu'à ce que tout le gland soit découvert. S'il est détecté à un âge précoce, il peut être soigné à l'aide de crèmes, de sorte que la chirurgie n'est pas nécessaire.

Le paraphimosis se produit lorsque le prépuce glisse complètement mais ne revient plus.

Et la balanite est le gonflement du gland, presque toujours causé par une mauvaise hygiène. Pour l'éviter, les garçons doivent retirer le prépuce dès leur plus jeune âge et nettoyer soigneusement la zone avec de l'eau et du savon pour éliminer le smegma - une sécrétion épaisse et blanchâtre - qui est produit sous le prépuce.

Ces complications peuvent survenir à n'importe quel stade de la vie, de l'enfance à la vieillesse.

3) A-t-il un impact sur la vie sexuelle et la sensibilité ?

Selon M. Shapiro, il est difficile de répondre à cette question, car il existe statistiquement peu de cas d'hommes pouvant comparer leur activité sexuelle avant et après la circoncision, et il n'y a donc pas d'études concluantes.

Lorsque le pénis s'adapte à sa nouvelle physionomie après la circoncision, le patient présente une sensibilité accrue au niveau du gland, ce qui peut provoquer une gêne, explique M. Autrán.

Ensuite, la peau du gland - qui était protégée par le prépuce lubrifié - change car elle entre en contact direct avec l'air.

"Elle commence à se dessécher, et lorsque la peau devient beaucoup plus dure, cette sensibilité change", explique M. Shapiro. Il ajoute que le prépuce est également une zone remplie de nerfs qui est perdue lorsque le prépuce est retiré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les circoncisions à la naissance ont été contestées ces dernières années aux États-Unis par les défenseurs des droits de l'enfant.

Certains patients se présentent au cabinet du médecin en demandant à être circoncis pour des raisons esthétiques : ils comprennent que leur pénis sera plus beau sans le capuchon protecteur.

Ce type d'intervention est également pratiqué, mais avec d'abord quelques mythes : le pénis ne paraîtra pas plus grand, il ne sera pas plus long, ni plus puissant pendant les rapports sexuels. Et l'éjaculation sera la même qu'avant.

L'un des avertissements que les spécialistes donnent aux patients est qu'ils ne doivent pas avoir de rapports sexuels pendant quatre à cinq semaines après l'opération pour éviter les douleurs et les complications liées à la cicatrisation.

4. contribue-t-elle à prévenir le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles ?

L'un des avantages mis en avant par les partisans de la circoncision est qu'elle permet de prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST) telles que le VIH.

Même l'ONU, par le biais de son programme de lutte contre le VIH, mène des campagnes de circoncision de masse dans les pays d'Afrique orientale et australe où la prévalence du VIH est élevée.

L'ablation du prépuce a permis de réduire les taux d'infection par le VIH, mais uniquement chez les hommes hétérosexuels et dans les zones de forte transmission.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Nations unies procèdent à des circoncisions systématiques d'adultes dans les pays d'Afrique orientale et australe afin de réduire la transmission du VIH.

"Le fait que la relation entre la circoncision et la transmission du VIH soit au moins peu claire est illustré par le fait que les États-Unis combinent une prévalence élevée de MST et d'infections par le VIH avec un pourcentage élevé de circoncisions de routine. La situation des Pays-Bas est précisément l'inverse : une faible prévalence du VIH/sida associée à un nombre relativement faible de circoncisions", indique l'association médicale du pays européen.

Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et qui sont actifs, la protection de la circoncision contre le VIH est partielle, tandis que chez ceux qui sont passifs, aucune différence n'a été constatée.