Anonymous Sudan pirate X "pour attirer l'attention de Musk"

il y a 24 minutes

Un groupe de pirates informatiques appelé "Anonymous Sudan" a mis X, anciennement connu sous le nom de Twitter, hors ligne dans plus d'une douzaine de pays mardi matin dans le but de faire pression sur Elon Musk pour qu'il lance son service Starlink dans leur pays.

X est resté hors service pendant plus de deux heures, affectant des milliers d'utilisateurs.

X est la dernière victime en date du gang qui s'attaque au "Soudan et à l'Islam".

Au cours de plusieurs semaines de conversations privées avec le groupe sur l'application de messagerie Telegram, la BBC s'est entretenue avec les pirates au sujet de leurs méthodes et de leurs motivations.

L'un des membres du groupe, qui se fait appeler Crush, a déclaré à la BBC que l'attaque de mardi a inondé les serveurs de X d'énormes quantités de trafic afin de le mettre hors ligne - les mêmes techniques de piratage brutales et relativement peu sophistiquées pour lesquelles le gang est connu.

Le site de suivi des pannes Downdetector a indiqué que près de 20 000 rapports de pannes avaient été enregistrés par des utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qu'un nombre bien plus élevé de personnes avaient probablement été affectées.