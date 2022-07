L'armée des ombres de l'Ukraine résiste à l'occupation russe

il y a 49 minutes

Par Sarah Rainsford Correspondante en Europe de l'Est, sud de l'Ukraine

Légende image, Les résistants ukrainiens utilisent des drones pour repérer des cibles pour l'armée.

Alors que l'armée ukrainienne intensifie ses frappes sur Kherson, laissant entrevoir une nouvelle offensive pour reconquérir la région, une autre force travaille à ses côtés. Il s'agit de l'armée des ombres de l'Ukraine, un réseau d'agents et d'informateurs qui opèrent derrière les lignes ennemies.

Notre voyage à la rencontre des résistants nous fait traverser un paysage de jaune tournesol et de bleu ciel jusqu'à Mykolaiv.

Première grande ville du territoire contrôlé par les Ukrainiens à l'ouest de Kherson, elle est devenue le quartier général des partisans sur le front sud.

En conduisant à travers des postes de contrôle militaires, nous passons devant des panneaux d'affichage géants montrant une figure sans visage et encapuchonnée à côté d'un avertissement : "Kherson : les partisans voient tout."

Cette image est destinée à rendre nerveux les occupants russes de la région et à remonter le moral de ceux qui sont pris au piège sous leur domination.

"La résistance n'est pas un groupe, c'est la résistance totale", insiste l'homme qui se tient devant moi, la voix légèrement étouffée par un masque noir qu'il a remonté sur son cou pour que je ne puisse pas voir son visage pendant que nous le filmons, dans une pièce que je ne peux pas décrire pour qu'aucun des deux ne puisse être retrouvé.

Je l'appellerai Sasha.

Peu avant cette guerre, l'Ukraine a renforcé ses forces spéciales en partie pour construire et gérer un mouvement de résistance.

Elle a même publié un livret PDF sur la façon d'être un bon partisan, avec des instructions sur des actes subversifs tels que crever les pneus de l'occupant, ajouter du sucre dans les réservoirs d'essence ou refuser de suivre les ordres au travail. "Soyez grincheux", suggère-t-on.

Mais l'équipe d'informateurs de Sasha a un rôle plus actif : suivre les mouvements des troupes russes à l'intérieur de Kherson.

Légende image, Un panneau d'affichage avertit les collaborateurs "Kherson : les partisans voient tout."

Disons qu'hier, nous avons vu une nouvelle cible, nous l'envoyons aux militaires et en un jour ou deux, elle a disparu", dit-il, tandis que nous faisons défiler quelques-unes des nombreuses vidéos qu'il envoie chaque jour de la région voisine.

L'une d'entre elles est celle d'un homme qui est passé en voiture devant une base militaire et a filmé des véhicules russes, une autre provient d'une vidéo de vidéosurveillance montrant des camions russes qui passent, barbouillés de leurs marques de guerre Z géantes.

Sasha décrit ses "agents" comme des Ukrainiens "qui n'ont pas perdu espoir en la victoire et veulent que notre pays soit libéré".

"Bien sûr, ils ont peur", dit-il. "Mais servir leur pays est plus important".

Aux côtés de Sasha, une équipe fait voler des drones dans Kherson pour repérer des cibles pour les militaires.

Des civils, pas des soldats, tous sont volontaires et ils collectent des fonds sur les médias sociaux pour payer leur coûteux kit.

Le responsable cultivait des plantes décoratives avant la guerre, mais Serhii me dit qu'il a rejoint le combat pour libérer le sud après avoir vu les corps des civils exécutés à Boutcha pendant l'occupation russe là-bas.

"Je ne pouvais pas rester à la maison après ça", dit-il. "Je ne savais pas ce que je pouvais faire ou penser d'autre, alors que cette guerre se poursuit".

La tâche qu'il a choisie à la place est extrêmement dangereuse. Son équipe de quatre personnes est bombardée par les Russes à chacune de leurs sorties, mais personne n'a été tué.

"Je sais que dans une certaine mesure, c'est une question de chance", dit Serhii en haussant les épaules et en esquissant un doux sourire.

"Mais au moins, si cela m'arrive, je saurai que c'était pour une cause."

Légende image, Serhii a rejoint la résistance dans le sud après le massacre de Boutcha.

Les partisans se battent pour empêcher que la mainmise de la Russie sur Kherson ne devienne permanente : ils veulent bloquer un référendum que Moscou semble avoir l'intention d'organiser.

La Russie a déjà introduit le rouble et ses propres réseaux de téléphonie mobile dans la région et diffuse sa propagande sur les chaînes de télévision publiques dans les foyers ukrainiens. Les journalistes locaux ont fui ou se sont terrés.

Le chef par intérim de la région, Dmytro Butrii, désormais exilé à Mykolaiv et dans un petit bureau protégé par des sacs de sable, insiste sur le fait qu'un vote sur l'adhésion à la Russie serait une imposture, un "faux total" et non reconnu par un gouvernement "civilisé".

De nos jours, cela n'aurait pas beaucoup d'importance pour Moscou.

Pour la Russie, la région est stratégique : c'est la source d'eau de la Crimée, qu'elle a annexée illégalement en 2014, et la dernière section d'un "pont terrestre" très discuté, ou une étendue de territoire qui relie la Russie-propre à la péninsule.

Légende image, Le chef de la région en exil, Dmytro Butrii, affirme qu'un référendum serait une imposture.

Certains habitants ont changé de camp pour aider les Russes. L'équipe de Sasha est donc en train de créer une base de données de ces "collaborateurs", en utilisant des informations provenant de l'intérieur.

"C'est pour que personne ne puisse prétendre plus tard qu'il était dans la résistance", explique-t-il.

Mais c'est aussi un moyen d'intimidation. Les partisans sont encouragés à coller des affiches menaçantes devant les maisons des collaborateurs, avec des dessins comprenant le visage de la personne et un cercueil, ou une affiche "Wanted" offrant de grosses récompenses pour leur mort. Les militants photographient ensuite les résultats pour les envoyer à Sasha.

"Il y a beaucoup de graffitis. Les gens écrivent des choses comme "farcissez votre référendum" et collent leurs affiches", décrit Sasha dans ses derniers rapports de Kherson.

"Cela montre à quel point beaucoup de gens n'ont pas peur : dans une ville où il y a des patrouilles militaires partout, ils parviennent à imprimer des tracts puis à se promener avec de la colle alors qu'ils pourraient être arrêtés à tout moment et que les choses se termineraient très mal."

Les tentatives d'assassinat contre ceux qui ont rejoint les Russes se sont multipliées.

Un blogueur a été abattu, un fonctionnaire de l'administration installée par les Russes a été tué et d'autres ont été blessés dans des attentats à la voiture piégée.

Les personnalités les plus en vue qui ont changé de camp portent désormais des gilets pare-balles comme une évidence. Les hommes que je rencontre disent tous qu'ils n'ont rien à voir avec les attaques, mais ils n'ont pas non plus de sympathie.

"À part les mots traître et racaille, je n'ai pas d'autres mots pour eux", hausse les épaules de Sasha. "Ils sont nos ennemis."

------------------------------------------------

Vladimir Poutine prétend toujours que son invasion de l'Ukraine est une opération de "libération", mais à Kherson, ses troupes règnent par la force et la peur.

Depuis que les forces russes ont occupé la région en mars, des centaines de personnes ont été arrêtées, dont beaucoup ont été torturées.

Certaines ont disparu, on n'en a plus entendu parler pendant des semaines. D'autres ont été découvertes mortes ou rendues à leurs proches dans des sacs mortuaires.

Des sources à l'intérieur de la ville décrivent des soldats patrouillant dans les rues et des bus arrêtés au hasard pour que chaque personne à l'intérieur soit contrôlée.

Le moindre soupçon de soutien au pouvoir ukrainien, aussi peu qu'un message ou une photo sur votre téléphone, peut vous faire arrêter.

Chaque fois qu'Oleh sourit dans le miroir, les trous à la place de ses dents lui rappellent les coups qu'il a subis de la part de ses interrogateurs russes.

Il me dit qu'ils lui ont aussi cassé sept côtes, dont trois ne sont toujours pas guéries. Son nom n'est pas vraiment Oleh, mais il m'a demandé de ne pas révéler son identité.

Membre de la résistance, il a été témoin de la torture d'un autre prisonnier, Denys Mironov, qui est ensuite mort en détention russe.

Crédit photo, Document familial Légende image, Denys Mironov

Oleh raconte avec des détails qui donnent froid dans le dos ce qui s'est passé après le 27 mars, lorsque Denys et lui ont été enlevés dans la rue : il décrit des passages à tabac constants dans les premières heures, avec chocs électriques, étouffement et menaces de mort. Il est certain que ses interrogateurs appartenaient au service de sécurité FSB.

À un moment donné, son moral est tombé si bas qu'il a envisagé de mettre fin à sa vie, allant même jusqu'à attaquer un garde pour qu'il l'abatte.

"Ils cherchaient des nazis, alors ils m'ont frappé parce que j'étais chauve. Ils pensaient qu'ils avaient attrapé un putain de nazi", répond-il lorsque je lui demande quelles informations ses ravisseurs voulaient obtenir.

"Quand ils m'ont déshabillé, ils ont vu que j'avais un caleçon Simpsons, alors ils ont dit que j'étais un agent américain et m'ont puni pour ça".

Un mois plus tôt, lorsque les Russes ont envahi le pays, Oleh et Denys avaient rejoint la défense territoriale, l'armée volontaire de l'Ukraine.

Mais une grande partie de l'armée a fondu avec les premières explosions et les forces restantes de Kherson ont été rapidement submergées. Les deux hommes sont donc devenus des partisans, travaillant contre les Russes de l'intérieur.

"Nous obtenions des informations sur l'endroit où leurs forces étaient basées, et quand elles étaient en mouvement, et nous les transmettions aux militaires", explique Oleh, ajoutant qu'il était impliqué dans beaucoup d'autres activités dont il ne peut pas parler.

Un autre partisan que j'ai rencontré a décrit avoir aidé les forces ukrainiennes à s'échapper en bateau à travers le Dnipro lorsqu'elles étaient encerclées - et avoir volé des armes aux Russes.

"Je vous dirai le reste quand nous aurons gagné", dit-il en riant quand je le presse d'en dire plus.

Denys, un homme de 43 ans avec une femme et un fils - et un commerce de fruits et légumes avant la guerre - a commencé à conduire une camionnette à pain autour de Kherson, distribuant de la nourriture et recherchant des renseignements au passage.

Lui et Oleh collectaient également des armes, se préparant à rejoindre la bataille pour libérer Kherson dès que l'Ukraine aurait lancé la contre-offensive à laquelle tout le monde s'attendait.

Au lieu de cela, les deux hommes ont été arrêtés et torturés.

J'ai demandé au FSB de Russie d'expliquer ce qui est arrivé à ces hommes et à d'autres. Ils n'ont pas répondu.

C'est au milieu de la première nuit qu'Oleh a revu Denys, et à ce moment-là, il pouvait à peine marcher et avait du mal à respirer. Malgré cela, les gardes l'ont encore battu.

"Ils l'ont frappé à l'aine, puis au visage, puis deux hommes armés de matraques lui ont enlevé son pantalon et ont commencé à le frapper près des reins", raconte Oleh, se souvenant que le ruban adhésif qui retenait un sac sur sa propre tête s'était suffisamment desserré pour qu'il puisse voir.

"Il était évident que ses poumons avaient été perforés et qu'il avait été gravement blessé", dit-il. "Mais s'il avait été secouru à temps, sa mort aurait pu être évitée. C'est affreux."

Le 18 avril, les hommes ont été transférés dans un établissement en Crimée et, le lendemain, Denys a finalement été emmené dans un hôpital militaire où Oleh était sûr qu'il allait se rétablir.

La famille de Denys Mironov n'a appris sa mort qu'un mois plus tard, lorsqu'il a été renvoyé en Ukraine dans le cadre d'un échange de corps. ---------------------------------------

De nombreuses personnes ont quitté Kherson pour se mettre en sécurité peu après la prise de contrôle par les Russes. Le gouvernement de Kiev a récemment exhorté d'autres personnes à évacuer, prévenant qu'une opération militaire visant à reprendre la région était imminente.

Mais il n'est pas facile de sortir.

Les autorités russes limitent le nombre de véhicules traversant la ligne de front et n'autorisent qu'une seule route vers les zones contrôlées par les Ukrainiens, la route qui va vers le nord à Zaporizhzhia.

Les multiples points de contrôle militaires sur le chemin font que les hommes ukrainiens en âge de combattre n'y ont pas accès.

Même les femmes et les enfants doivent attendre des semaines pour obtenir une place dans les bus d'évacuation gratuits, ou payer un prix exorbitant pour une place dans une voiture privée.

Mais des centaines de personnes fuient encore chaque jour, tombant des bus ou se dépliant des voitures bondées et étouffantes juste avant la tombée de la nuit sur le parking d'un supermarché qui fait office de zone d'accueil pour les personnes contraintes de s'exiler dans leur propre pays.

Les adultes ont l'air épuisés, les sourires des enfants sont timides, comme s'ils ne savaient pas encore s'ils sont en sécurité. De la vapeur jaillit de sous le capot d'une Lada bleue, comme si elle était sur le point d'exploser.

Après les contrôles de sécurité, les bénévoles offrent de la nourriture et des vêtements et, pour certains, des retrouvailles en larmes avec des parents qui attendent.

Légende image, Des personnes fuyant le territoire occupé par la Russie arrivent à Zaporizhzhia

Nous ne pouvons pas nous rendre à Kherson maintenant qu'elle est occupée, mais l'humeur de cette foule en dit long sur la vie là-bas. Même sur le sol contrôlé par les Ukrainiens, les gens se méfient de ce qu'ils disent.

"Les Russes vont-ils voir ça ?", veulent savoir certains des nouveaux arrivants avant que je ne les filme ou même que je les enregistre en train de parler. D'autres hochent la tête à mon approche, et se détournent de mon micro.

"C'est dur là-bas, les Russes sont partout", me dit Alexandra, en faisant rebondir son bébé Nastya sur ses genoux à l'arrière d'une voiture. À l'intérieur de la tente d'aide, une femme âgée se tient debout, deux sacs à dos à ses pieds, l'air perdu et solitaire.

Luttant contre les larmes, Svitlana me dit qu'elle a fui Kherson parce que ses nerfs sont en lambeaux, mais que son mari a refusé de venir avec elle. "Il a dit qu'il attendait que l'armée ukrainienne vienne nous libérer", dit-elle.

Alors que la nuit commence à tomber et que d'autres véhicules arrivent, un homme admet que sa propre famille ne fuit pas seulement les missiles. "Nous savons que des gens disparaissent, c'est vrai", me dit-il, sans donner son nom. "À Kherson, on ne sort pas le soir".

Légende image, Sur une affiche de la résistance, on peut lire : Zaporizhzhia, terre de mort pour les occupants

Le danger des bombardements a augmenté ces derniers jours, des deux côtés de la ligne de front sud.

À Mykolaiv, les journées commencent généralement par des explosions à partir de 4 heures du matin : au sud, les sites de lancement russes sont si proches que la sirène d'alerte ne se déclenche qu'après le premier missile.

Un matin, réfugié dans le sous-sol de notre hôtel, j'ai compté au moins 20 explosions dans la ville, certaines assez proches pour faire trembler le bâtiment.

Une fois le couvre-feu levé, nous avons trouvé une école voisine en ruines, les balançoires de la cour de récréation recouvertes de l'épaisse poussière grise de la salle de sport effondrée.

Légende image, Le bâtiment de l'administration régionale en ruines à Mykolaiv

Mais les attaques ukrainiennes ont également augmenté, tant en nombre qu'en impact, car des armes plus puissantes fournies par l'Occident sont arrivées dans la région et font la différence.

Les habitants de la ville de Kherson ont enregistré de multiples frappes sur des dépôts de munitions russes.

Les ponts traversant le Dnipro, notamment l'Antonivskiy, ont également été frappés à plusieurs reprises, perturbant les lignes d'approvisionnement russes.

L'offensive pour reprendre Kherson pourrait être proche.

Sasha pense que beaucoup de ceux qui sont restés dans la ville sont prêts à rester et à se battre ; ceux à qui j'ai parlé disent que le soutien au pouvoir russe est minime et que les perquisitions, les détentions et les passages à tabac de ces derniers mois l'ont encore réduit.

"Quand l'armée commencera à envahir, les gens seront prêts et aideront", dit Sasha.

Après sa propre expérience brutale en détention russe, Oleh est déjà de retour sur le front sud pour se battre pour sa ville natale, aux côtés de l'armée de partisans ukrainienne.