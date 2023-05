Quand les trafiquants de drogue évangéliques utilisent la religion dans la lutte pour les territoires à Rio

Les trafiquants de drogue qui dominent les favelas de Parada de Lucas, Vigário Geral et trois autres communautés de la zone nord de Rio de Janeiro ont choisi des références bibliques comme principaux symboles.

La faction s'appelle le « gang (tropa) d'Aaron » - une figure chrétienne, le frère de Moïse. L'étoile de David était déployée sur les murs et les drapeaux à l'entrée des favelas, et est même affichée en néon au-dessus d'un réservoir d'eau dans la communauté de Cidade Alta.

Le territoire a été nommé, selon la police, le « complexe d'Israël » par le chef du gang - une référence à la « terre promise » pour le « peuple de Dieu » dans la Bible.

Le groupe criminel a d'abord commandé le trafic de drogue à Parada de Lucas et a étendu son domaine aux communautés voisines. Aujourd'hui, Tropa contrôle le trafic de drogue dans les favelas de Cidade Alta, Pica-pau, Cinco Bocas et Vigário Geral, selon les centres de recherche de la police et de la sécurité publique.

Le Complexe d'Israël est emblématique d'un phénomène que certains chercheurs ont appelé «narco-pentecôtisme» - il s'agit de l'émergence de trafiquants de drogue qui se déclarent évangéliques, mais aussi de la manière dont cela influence les actions des factions en conflit sur les territoires à Rio de Janeiro.

"Le terme de néo-pentecôtisme a été utilisé par plusieurs chercheurs qui analysent le phénomène des trafiquants de drogue qui s'approprient, de manière explicite et ouverte, les religions néo-pentecôtistes, y compris dans leurs activités criminelles", explique la politologue Kristina Hinz, chercheuse à du Laboratoire d'analyse de la violence de l'UERJ (Université d'État de Rio de Janeiro) et doctorante à l'Université libre de Berlin.

C'est-à-dire qu'en plus de la conversion personnelle, la religion joue également un rôle stratégique dans le maintien du pouvoir et dans les conflits territoriaux, selon les chercheurs.

La communauté évangélique traditionnelle rejette fermement l'idée qu'un trafiquant de drogue puisse être évangélique.

"Un pasteur sérieux n'acceptera pas que quelque chose d'illégal dans la loi humaine et d'immoral soit associé au Christ", déclare le pasteur Carlos Alberto, qui a travaillé comme pasteur dans la favela Cidade de Deus pendant 17 ans et avant cela, il l'était lui-même trafiquant de drogue. "Le pasteur doit montrer qu'il peut se repentir, mais pour être accepté comme évangélique, il doit abandonner tout ce qui est contraire aux principes bibliques, moraux et éthiques."

Cependant, les trafiquants de drogue considérés comme faisant partie du néo-pentecôtisme se déclarent non seulement membres de la religion, mais mènent aussi une vie religieuse, soulignent les chercheurs.

Le chef du trafic de drogue dans le Complexe Israël est la cible, par exemple, de 20 mandats d'arrêt pour meurtre, torture, trafic, vol et recel de cadavre. Parallèlement, il se déclare évangélique, répand des références religieuses dans toute la région et a des amis pasteurs, selon la police.

"Ce sont des trafiquants de drogue qui participent à la fois à la 'vie du crime' et à la vie religieuse évangélique, allant aux offices, payant leurs dîmes et même payant des présentations d'artistes gospel dans la communauté", explique Kristina Hinz.

Cette influence des religions sur la dynamique du pouvoir du trafic de drogue a toujours existé, disent les chercheurs, et n'est pas unique au protestantisme. Mais la conversion des trafiquants de drogue au pentecôtisme est un phénomène avec ses propres caractéristiques, dans un pays qui est en passe d'avoir une majorité évangélique dans la prochaine décennie.

Rejet des évangéliques

Si le langage religieux est familier à la population, le rejet de l'idée que les trafiquants pourraient en fait être des chrétiens est très fort dans la communauté évangélique plus traditionnelle, comme l'explique la pasteure et chercheuse Viviane Costa, auteure de Traficantes Evangelicos.

Quelqu'un qui vit du crime, de ce point de vue, ne répondrait pas aux "exigences d'une véritable conversion", dit-elle.

Pour beaucoup de chrétiens, "être évangélique" ne signifie pas seulement adhérer à des croyances religieuses, mais avoir des actes et un mode de vie selon certains préceptes, explique le sociologue Diogo Silva Corrêa, auteur du livre Anjos de Fuzil, fruit de ses recherches sur la relation entre crime et religion à Cidade de Deus, un bidonville de la zone ouest de Rio.

C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit évangélique, il ne suffit pas de croire, il faut vivre d'une certaine manière — l'idée d'un criminel évangélique serait donc inacceptable.

"Si une personne ne cherche pas à changer, il n'y a aucun moyen de se dire chrétien - et cela vaut pour tout le monde, pour l'adultère, pour l'intimidateur, pour ceux qui ont des dépendances, pas seulement pour les trafiquants de drogue", déclare le pasteur Carlos Alberto, d'une église néo-pentecôtiste de Cidade de Deus.

"Pendant longtemps, les évangéliques ont été respectés justement parce qu'il n'y avait pas de 'non-pratiquant', comme les catholiques, le croyant était même considéré comme ennuyeux, ringard", dit-il.

Les bergers complices de la traite sont une minorité, argumente-t-il, mais c'est un peu problématique car c'est une minorité qui "a une forte influence sur le troupeau".

"Le pasteur sait que c'est mal, mais certains l'acceptent à cause des avantages, le trafiquant de drogue paie pour une croisade (un événement religieux ouvert), réforme l'église", dit-il. "C'est une idée fausse que Dieu transformera une malédiction en bénédiction, un argent maudit en quelque chose de positif."

"Mais c'est quelque chose qui fait perdre de la crédibilité à l'église", dit-il. "Si vous vous rendez compte que le trafiquant de drogue veut être protégé, veut utiliser la religion comme une amulette, mais ne veut pas arrêter le crime, vous ne pouvez pas adhérer."

"Comment allez-vous être complice alors que la loi sur le trafic est très stricte, c'est œil pour œil, il n'y a pas de compassion ?", lance-t-il.

Carlos Alberto dit que le processus d'acceptation des personnes qui ne veulent que les avantages de se dire religieux mais ne changent pas leur vie est quelque chose qui se produit également dans le milieu artistique, dans le football, dans le milieu des affaires et en politique.

"Les pasteurs qui acceptent de comparaître avec certains hommes politiques, qui sont complices de certaines pratiques, ne me représentent pas."

Cependant, Viviane Costa explique que, comme de plus en plus de Brésiliens deviennent protestants, la conversion selon les lignes « plus traditionnelles » est moins courante – et les gens se considèrent comme des évangéliques même s'ils ne se comportent pas en conséquence.

Elle se souvient du phénomène des célébrités évangéliques évoqué par Carlos Alberto. "Même certains politiciens et célébrités qui se déclarent chrétiens réformés ne seraient pas considérés comme véritablement évangéliques compte tenu des attentes plus traditionnelles", dit-il.

"J'ai été fortement critiqué pour avoir parlé de 'trafiquants de drogue évangéliques', mais je ne les ai pas nommés comme évangéliques - c'est ainsi que le phénomène est connu et comment ils s'identifient", explique Costa. "Le livre est le résultat d'une recherche, et en tant que chercheur, je décris un phénomène, je ne fais pas d'analyse théologique pour savoir si la personne est vraiment convertie."

TCP est connu pour les disparitions de personnes qui s'opposent à la faction, selon la police.

Depuis avant la création du Complexe Israël, les habitants ont signalé à la presse la disparition de membres de leur famille et d'amis dans les favelas dominées par la faction.

Beaucoup ne se rendent pas à la police ou ne signalent pas officiellement les disparitions par peur, selon des observateurs des centres de recherche sur la violence.

Dans certains endroits, cependant, certains trafiquants de drogue évangéliques ont un grand respect pour les pasteurs des églises des favelas qui disent non aux groupes armés, dit Costa.

"Ils sont considérés comme de vrais hommes saints, car ils ont vraiment adhéré au bon chemin", dit-il.

"Narcoreligion"

La chercheuse Viviane Costa est toutefois contre le fait de parler de "narco-pentecôtisme". Elle dit que cela véhiculerait l'idée que la religion n'est devenue un facteur important dans la dynamique de pouvoir du trafic de drogue qu'avec la montée des trafiquants de drogue évangéliques.

En fait, dit-elle, « la religion est présente dans la dynamique de la traite depuis ses débuts », soutient-elle, le plus juste serait de parler de « narcoreligion ».

Dans les années 1980 et 1990, les factions de la drogue étaient largement associées aux religions afro-brésiliennes telles que le candomblé et l'umbanda, explique Doriam Borges.

Cela a même été dépeint au cinéma : le passage du film La Cité de Dieu dans lequel le trafiquant de drogue change de nom après avoir fait enfermer son corps dans un rituel religieux est l'un des plus connus.

"Dadinho est oc*, je m'appelle Zé Pequeno !", lance le personnage, avant de tirer sur quelqu'un d'autre.

Les trafiquants ont construit des peintures murales et des autels sur leurs territoires, souligne Costa.

« Dans certains cas, lorsqu'un trafiquant a renversé un baron de la drogue ou lorsqu'il est parti à la conquête d'un autre territoire, la divinité du trafiquant qui avait été vaincu a également cédé la place à la divinité de celui qu'il avait repris. C'est-à-dire que l'élément religieux faisait déjà partie de la dynamique du pouvoir.

Des articles du journal O Globo dans les années 1990 décrivent des cas d'images d'entités et de saints décapités lors de conflits armés - quelque chose qui s'est produit aux mains de trafiquants de drogue rivaux et aussi de la police.

Les préjugés contre les religions afro-brésiliennes étaient déjà présents depuis lors, explique Borges.

« Les religions afro-brésiliennes, depuis leurs origines, ont été stigmatisées. Et les trafiquants de drogue liés à ces religions étaient les personnages parfaits utilisés par la société et l'État, en particulier la police, pour lier ce groupe au Diable, au mal.

Selon le chercheur, ces symboles religieux ont souvent été détruits lors d'opérations policières.

Dans Oração de Traficante , Vital Cunha décrit comment les peintures de saints et d'entités de candomblé ont été lentement remplacées par des passages bibliques dans la favela Acari, à Rio de Janeiro, où elle a passé plus d'une décennie à faire des recherches.

C'est-à-dire que la dynamique religieuse, qui existait déjà, a commencé à être modifiée pour intégrer la culture néo-pentecôtiste émergente.

Aujourd'hui, la création du Complexe d'Israël est un exemple des contours que cette relation entre trafic et religion a pris, dit Kristina Hinz.