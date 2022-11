Quelle sera la prochaine étape pour Twitter sous la direction d'Elon Musk ?

C'est le moment où personne n'était sûr qu'il se produirait un jour : après des mois de drame, Elon Musk annonce que son accord de 44 milliards de dollars (28 billions 964 milliards 128 millions FCFA) pour le rachat de Twitter est conclu.

Il annonce la grande nouvelle sur Twitter même, bien sûr, il change sa bio pour lire "Chief Twit" et affirme "l'oiseau est libéré". Travail accompli, en ce qui le concerne.

Il n'y a pas encore eu de confirmation officielle, et le silence du siège de Twitter est jusqu'à présent plutôt assourdissant.

Mais peut-être n'y a-t-il personne pour envoyer cet e-mail - M. Musk aurait déjà licencié le directeur général Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur juridique et politique Vijaya Gadde, tandis que le profil LinkedIn du président Bret Taylor suggère qu'il ne fait plus partie de l'entreprise non plus.

Alors, à quoi pourrait ressembler le Twitter de M. Musk ?

"Une place publique numérique"

M. Musk s'est adressé aux annonceurs potentiels dans un message d'une humilité inhabituelle publié sur le site jeudi. Il y parle de l'achat de Twitter parce qu'il veut "essayer d'aider l'humanité", et dit vouloir que "la civilisation ait une place numérique". Il a également accepté que sa mission puisse échouer.

Le fait qu'il ait écrit spécifiquement à ceux qui font de la publicité sur Twitter suggère qu'il a l'intention, pour le moment du moins, de s'en tenir à son modèle économique de publicité numérique.

Et ce, malgré le fait que ces revenus commencent à diminuer pour des géants comme Alphabet, propriétaire de Google, et Meta, propriétaire de Facebook, à mesure que le ralentissement économique mondial se fait sentir et que les entreprises se retrouvent avec moins d'argent à dépenser en marketing.

Dans le passé, il a parlé de manière pompeuse de sa volonté d'alléger la modération, afin que davantage de voix puissent être entendues plus librement (Twitter a longtemps été accusé de favoriser les messages libéraux de gauche, ce qu'il nie).

Pourrait-il décider de faire revenir certains des tweeteurs les plus controversés, bannis sous l'administration précédente - l'ancien président américain Donald Trump (qui a déjà déclaré qu'il n'avait aucune envie de revenir), ou plus récemment, son ami Kanye West ? Je n'en suis pas si sûr.

M. Musk propose aujourd'hui une vision plus restreinte, affirmant que la plateforme doit rester "accueillante", respecter les lois nationales et ne pas devenir "un paysage d'enfer".

M. West a été banni pour antisémitisme et M. Trump a été "suspendu de manière permanente" pour incitation à la violence - cela me semble être un peu l'enfer.

Spam et conseils de super application

M. Musk s'est emporté contre le nombre de spams et de comptes robots qui, selon lui, envahissent le site. Twitter a toujours contesté ses affirmations selon lesquelles le chiffre officiel est beaucoup trop bas.

Il pourrait ordonner un abattage massif, bien que cela affecterait probablement le nombre de followers, très important pour tous, ce qui pourrait être un premier pas impopulaire.

L'allusion la plus intrigante qu'il ait faite jusqu'à présent est peut-être que sa nouvelle entreprise est le point de départ de "X, the everything app".

Il ne s'est jamais étendu sur le sujet, mais beaucoup ont suggéré qu'il faisait référence à la création d'une sorte de "super application" sur le modèle de WeChat en Chine - un guichet unique pour les médias sociaux, la messagerie, les finances, les commandes de nourriture - en un mot, l'administration de la vie quotidienne.

L'Occident ne dispose pas encore d'une telle application, même si l'on peut dire que WhatsApp de Meta et même Facebook Messenger se transforment tranquillement en services à fonctions multiples.

M. Musk n'a pas caché son amour des crypto-monnaies et Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, est un fier investisseur dans sa vision (d'après le communiqué de presse que j'ai reçu juste après 05:00 BST).

Pourrions-nous voir un système Twitter permettant aux entreprises d'accepter des paiements en crypto-monnaies ? Ce serait un succès pour les fans de crypto et une horreur pour ceux qui préviennent que la crypto reste un choix risqué, non réglementé et donc sans protection en cas de problème.

Ce que nous savons de M. Musk, c'est qu'il est visionnaire, volatile, ambitieux et créatif. Nous pouvons garantir que les changements vont commencer à arriver - et déjà certains fans de Twitter disent que le changement de direction va les faire fuir.