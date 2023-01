Les 5 principaux avantages de l'eau citronnée pour la santé

Par Jo Lewin - nutritionniste diplômée

Boire de l'eau citronnée a été associé à de nombreux avantages, notamment une amélioration de la peau et de la digestion. Mais les données scientifiques sont-elles fiables ? La nutritionniste Jo Lewin explique.

Qu'est-ce que l'eau citronnée ?

Les citrons et autres agrumes sont bien connus pour leurs peaux colorées et dénoyautées et leur goût acidulé et rafraîchissant.

L'eau de citron est le jus du citron combiné à de l'eau et peut être consommée chaude ou froide, avec des ajouts tels que des zestes de citron, du miel, de la menthe ou des épices comme le curcuma ou le poivre de Cayenne.

Avantages nutritionnels de l'eau citronnée

Un verre (150ml) d'eau citronnée avec le jus d'un citron apporte environ :

4Kcal / 16KJ

0,1 g de protéines

0.8g Glucides

65mg Potassium

18mg Vitamine C

Les gros titres ont associé la consommation d'eau citronnée à de nombreuses allégations de santé, notamment la perte de poids, l'amélioration de la digestion, les effets "alcalinisants" sur l'organisme, l'amélioration de la peau et la désintoxication.

Les recherches, en particulier les études humaines, qui étayent ces allégations sont minimes, mais nous pouvons nous appuyer sur des études qui ont examiné les bienfaits de ces deux ingrédients pris isolément.

1. Une source d'hydratation

L'eau est un nutriment essentiel et sans elle, nous ne pouvons survivre que quelques jours. En fait, elle constitue 75 % du poids corporel d'un nourrisson et 55 % de celui d'un adulte. Si vous avez du mal à boire de l'eau, ajouter du citron à de l'eau chaude ou froide peut la rendre plus agréable au goût.

La déshydratation est fréquente et peut se manifester par des maux de tête, des vertiges et de la fatigue. Il est particulièrement important de s'assurer que vous consommez suffisamment de liquide lorsque vous faites de l'exercice ou par temps chaud. Le NHS conseille de boire 6 à 8 verres de liquide, idéalement de l'eau, par jour.

2. Source de vitamine C

Pendant des siècles, les citrons ont été très appréciés pour traiter le scorbut, une maladie désormais rare qui peut se développer en raison d'une carence en vitamine C (acide ascorbique). On prétend souvent que la vitamine C soutient le système immunitaire, mais les études ne sont pas concluantes.

Une étude a révélé que, bien que la vitamine C n'empêche pas les personnes en bonne santé d'attraper le rhume, elle peut raccourcir la durée des symptômes et réduire de moitié le risque de rhume chez les personnes exposées à de courtes périodes de stress physique extrême (par exemple, les marathoniens).

3. Peut favoriser la santé de la peau

Certaines données ont établi un lien entre la vitamine C (ou acide ascorbique) et les flavonoïdes, qui sont des composés protecteurs présents dans les agrumes, et l'amélioration de l'état de la peau. La vitamine C est connue pour aider le corps à produire du collagène, qui contribue à l'intégrité de la peau.

Fait intéressant, une étude réalisée en 2016 a indiqué qu'une boisson à base de jus d'agrumes pouvait aider à prévenir les effets néfastes qui entraînent un vieillissement prématuré de la peau chez les souris.

4. Peut faciliter la digestion

Certaines personnes trouvent que boire un verre d'eau citronnée, en particulier le matin, facilite la régularité de la digestion. Bien que cela soit principalement subjectif et que les rapports soient anecdotiques, les études sur les souris sont prometteuses.

Une étude de 2019 suggère que la consommation à vie d'une boisson riche en polyphénols de citron semble retarder les changements liés à l'âge observés dans l'intestin, y compris les changements dans l'équilibre des bactéries intestinales bénéfiques.

5. Peut aider à prévenir les calculs rénaux.

L'acide citrique présent dans le jus de citron peut aider à prévenir les calculs rénaux causés par une accumulation d'oxalate de calcium, et le liquide supplémentaire de l'eau peut aider à maintenir l'hydratation et à débusquer les calculs potentiels.

L'eau citronnée est-elle sans danger pour tout le monde ?

Généralement sans danger pour la plupart des gens, il y a quelques points à considérer si vous choisissez de boire de l'eau citronnée.

Il s'agit notamment de l'érosion possible de l'émail des dents et, pour les personnes souffrant de brûlures d'estomac, de l'aggravation de leurs symptômes par la consommation d'eau citronnée.

Cependant, l'effet est variable, certaines personnes souffrant de brûlures d'estomac étant soulagées après avoir consommé de l'eau citronnée.

L'eau citronnée est tout simplement le jus et/ou les tranches de citron, y compris l'écorce, dans de l'eau. Vous pouvez choisir de l'eau chaude ou froide. Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients et saveurs, comme de l'orange ou de la menthe, si vous le souhaitez.

Les citrons peuvent être pressés (à l'avance si cela vous convient) et même conservés dans des bacs à glaçons pour être congelés. On dit que rouler un citron entre les mains ou sur un plan de travail avant de le presser permet d'obtenir plus de jus.