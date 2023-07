Qui est Milan Kundera, l’auteur de « L’insoutenable légèreté de l’être », décédé mardi

il y a 47 minutes

Expulsion et exil

Né le 1er avril 1929 dans une famille riche, Kundera a écrit des poèmes et des nouvelles jusqu’à la publication de son roman révolutionnaire « La blague » en 1967, qui raconte la vie de plusieurs personnages tchèques pendant le stalinisme, avec un style comique et ironique.

Enfant, il a étudié la musique avec son père, pianiste et musicologue renommé, mais au fil du temps, son intérêt s’est tourné vers l’écriture.

Dans sa jeunesse, il était un membre enthousiaste du Parti communiste, mais a fini par être expulsé deux fois: le premier en 1950 pour ses « activités anticommunistes », et le second en 1970 lors de la répression qui a suivi le Printemps de Prague en 1968, dont il a été l’une des principales voix.

En 1979, le gouvernement communiste de l’époque lui a retiré sa nationalité et en 1981, il a obtenu la nationalité française.

Succès international

La pièce, qui se déroule en 68 à Prague, qui suit la vie de deux couples et examine les tensions entre liberté et responsabilité, a été adaptée au cinéma par le réalisateur Philip Kaufman.

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent « Le livre des amours ridicules » (1978), « La vie est ailleurs » (1972) et « Le livre du rire et de l’oubli » (1979).