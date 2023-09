Incendie au Bénin : l’histoire du garçon de cinq ans qui a miraculeusement survécu

Crédit photo, Photo by YANICK FOLLY/AFP via Getty Images

Un garçon de cinq ans est sorti indemne de l’incendie qui a eu lieu le 23 septembre dernier dans un entrepôt de stockage d'essence situé à Sèmè-Kraké, et qui a fait 34 morts et 20 blessés.

« C’est une connaissance à ma tante qui m’a contactée me demandant de l’appeler pour me rassurer qu’elle soit joignable car un incendie vient de se déclencher où elle travaille » nous confie-t-elle. Avant d’ajouter, « effectivement elle était hors réseau et c’est à ce moment que j’ai décidé d’aller sur le lieu du drame. »