Les femmes qui ressentent de la honte et de la douleur à cause de leur forte poitrine

Jackie Adedeji a étudié les effets physiques et psychologiques d'une forte poitrine.

Author, Par Megan Lawton et Pria Ray

Role, BBC News

il y a 51 minutes

Honte et douleur sont deux mots que plusieurs femmes interrogées par la BBC ont utilisés pour décrire ce que signifie pour elles le fait d'avoir une forte poitrine.

Jackie Adedeji est l'une d'entre elles. Elle a déclaré qu'au Royaume-Uni, les femmes aux poitrines généreuses sont considérées comme "drôles et stupides".

Elle raconte qu'elle a souvent voulu se cacher à cause de la taille de ses seins.

"À l'âge de 11 ans, j'étais déjà hypersexualisée. Je me souviens qu'en allant à l'école, je voyais des hommes adultes passer devant moi en se léchant les babines", a-t-elle déclaré.

"J'ai également assisté à des réunions où des collègues vous regardaient et vous donnaient l'impression que vous étiez là pour être un objet sexuel", a-t-elle déclaré.

Jackie, qui a exploré ces questions dans un nouveau documentaire intitulé "My Big Boobs : UNTOLD", explique qu'avec l'âge, elle a appris à accepter son corps.

Au lieu de cela, de nombreuses femmes préfèrent passer sous le bistouri, une situation qui devient de plus en plus courante.

La British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) a indiqué que les réductions mammaires sont la deuxième intervention esthétique la plus populaire au Royaume-Uni.

L'année dernière, 5 270 interventions chirurgicales ont été enregistrées, soit 120 % de plus que l'année précédente et plus qu'avant la pandémie.

Jackie a rencontré de nombreuses femmes souffrant d'une forte poitrine lors de la réalisation de son documentaire.

Jackie a déclaré que les gens ne se rendent pas compte "à quel point il est mentalement épuisant" d'avoir de gros seins.

"C'est embarrassant parce que beaucoup de gens pensent que vos seins leur appartiennent. Quand ils sont gros, ils les considèrent comme une propriété publique". En outre, Jackie a été soumise à des pressions culturelles : elle a grandi dans un foyer religieux où la modestie était encouragée.

"On est censé avoir de la classe. Et en tant que femme noire, on veut toujours avoir l'air le plus positif possible. J'ai souvent eu l'impression que mes seins n'étaient pas perçus comme une chose positive", a-t-elle ajouté.

La meilleure décision

Amber a également vécu une situation similaire et a décidé de se faire opérer au début de l'année 2022.

Après avoir souffert pendant des années à cause de la taille de ses seins, cette Britannique de 26 ans a dû attendre plus longtemps que prévu pour se faire opérer.

"J'ai souffert dès que j'ai quitté l'école, mais après avoir allaité ma fille, la douleur est devenue telle que je pouvais à peine marcher", a-t-elle déclaré.

La demande d'Amber de subir l'intervention a été rejetée à plusieurs reprises par le système de santé publique britannique.

"Mon mari et moi avons eu une longue conversation et avons décidé de contracter un prêt", explique Amber, qui a demandé à garder l'anonymat.

"Bien que la charge financière ait été un véritable cauchemar, l'opération a été la meilleure décision que j'aie jamais prise.

Le manque de soutien de la part du système de santé publique britannique a fait qu'Amber s'est sentie isolée.

Rachael, 28 ans, a réussi à se faire opérer dans un hôpital public britannique il y a dix ans, après avoir parlé à son médecin de ses douleurs dorsales et de son angoisse face aux moqueries sur ses seins.

On lui a dit de perdre du poids, bien qu'elle ait un indice de masse corporelle sain. Ce n'est que lorsqu'on lui a diagnostiqué des douleurs dorsales chroniques qu'elle a eu l'impression d'être prise au sérieux.

Malgré cela, elle était encore loin d'une opération. "J'ai essayé les analgésiques et la kinésithérapie pendant six mois avant d'être inscrite sur la liste d'attente. J'ai ensuite attendu deux ans de plus", raconte-t-elle.

Rachael se considère comme incroyablement chanceuse et affirme que sa vie après l'opération s'est considérablement améliorée.

"Avant l'opération, je ne pouvais pas courir sans ressentir une douleur intense. C'est l'un des plus grands avantages. J'ai beaucoup plus confiance en mon corps qu'avant.

Lorsqu'on lui a demandé de suivre un régime à l'âge de 16 ans, Rachael a commencé à avoir des problèmes psychologiques.

Pourquoi les femmes sont-elles de plus en plus nombreuses à subir une réduction mammaire ?

Nora Nugent, vice-présidente de la BAAPS, explique que c'est parce que les réductions sont une procédure efficace qui présente des avantages fonctionnels et esthétiques.

"Elle est bénéfique en termes de confort physique, d'image corporelle et d'aspects pratiques, comme le fait de pouvoir porter des vêtements à sa taille", a-t-elle déclaré.

La chirurgienne plasticienne estime également que l'intervention devient moins taboue.

"Pendant longtemps, la chirurgie a été associée au secret. Même si la réduction mammaire n'est pas esthétique, elle entrait dans cette catégorie, et les gens n'en parlaient donc pas vraiment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert.

Alors que de plus en plus de femmes se tournent vers cette alternative, Jackie espère que son documentaire incitera les gens à faire preuve de plus d'empathie.