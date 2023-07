Nouveau bras de fer entre le Cameroun et la société Magil autour de la construction du stade d'Olembé

Crédit photo, DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP VIA GETTY IMAGES

C’est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui oppose les parties contractantes dans la construction du plus grand stade du Cameroun.

C’est en fait deux décisions de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI), l’une datée du 14 avril 2023 et l’autre du 11 juillet 2023 qui font problème.

Yaoundé a été débouté dans une nouvelle décision de la cour internationale d’arbitrage de Paris, rendue public le 11 juillet dernier, et qui explique que le Cameroun n’a pas démontré à suffisance que la période de tirage, convenue avec la banque anglaise n’est pas arrivée à échéance le 17 avril, tel que défendu lors de la procédure par Magil.

Pourquoi Yaoundé a-t-il gelé les paiements de Magil ?

Les travaux arrêtés à la veille de la Can 2021 que le Cameroun a abrité en janvier- février 2022 n’ont toujours pas repris (cette photo a été prise le 14 juillet 2021)

Crédit photo, ADRIEN MAROTTE/AFP via Getty Images

D’abord parce qu’un tribunal d’arbitrage toujours logé à la cour internationale d’arbitrage de Paris qui doit statuer sur le fond du dossier est en cours de constitution. Ensuite, Yaoundé estime que l’entreprise canadienne a perçu plus d’argent que prévu, de la part du gouvernement, contrairement aux clauses contractuelles, explique un responsable du ministère des sports. C’est ce département ministériel qui représente l’Etat du Cameroun dans le dossier.

Elle a adressé des correspondances au secrétaire général de la présidence, au secrétaire général de la primature, au ministre des Sports, au ministre de l’Économie, au directeur général des impôts, et au directeur général des douanes, tous partie prenantes dans le dossier, pour leur proposer une reprise du dialogue, qui devrait permettre la reprise des travaux de construction du complexe sportif d’Olembé.

Pourquoi les travaux sont-ils à l’arrêt ?

L’Etat du Cameroun et l’entreprise Magil ont signé le 3 janvier 2020, un « contrat commercial » pour « l’achèvement des travaux du complexe sportif d’Olembe, pour un montant total de 55 milliards de francs CFA. Mais ce n’est qu’en juin 2021 que les financements ont été mis à disposition grâce à un accord de prêt avec Standard Chartered Bank de Londres et BPI France Export.

Très tôt des discordes vont naitre. Selon le rapport d’arbitrage d’urgence, la première facture adressée par Magil à l’Etat du Cameroun a été payée avec près de 15 mois de retard, 11 autres, d’une valeur de 15,4 milliards restent querellées, et c’est elles qui ont conduit à la saisine de la cour d’arbitrage de Paris.

Les travaux arrêtés à la veille de la Can 2021 que le Cameroun a abrité en janvier- février 2022 n’ont toujours pas repris, malgré les injonctions du ministère des sports, et des réunions avec les hautes autorités dont le secrétaire général de la présidence de la république, et les responsables de Magil.