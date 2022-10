Un guide très simple des manifestations en Iran

Les protestations déclenchées par la mort en détention d'une jeune femme se sont étendues à des dizaines de villes et de villages.

il y a une heure

Les manifestations sont considérées comme le défi le plus sérieux lancé aux autorités iraniennes depuis des décennies.

Quel est le but de ces manifestations ?

Depuis lors, les protestations se sont multipliées, avec des revendications allant de plus de libertés à un renversement de l'État.

Quel rôle jouent les femmes ?

Des vidéos les montrent en train de mettre le feu à leur foulard et de se couper les cheveux en public aux cris de "Femme, vie, liberté" et "Mort au dictateur", en référence au Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

Si certaines femmes ont déjà protesté publiquement contre le hijab, les cas ont été isolés et traités avec sévérité. Il n'y a rien eu de comparable à l'ampleur actuelle.

Dans une manifestation de soutien sans précédent, des écolières ont également manifesté dans les cours de récréation et dans les rues.

Des hommes et des adolescents ont également participé en grand nombre et soutenu les revendications des femmes.

Ils ont minimisé les protestations et tenté de les réprimer par la force.

L'ayatollah Khamenei a accusé les États-Unis et Israël, les ennemis jurés de l'Iran, d'avoir orchestré les "émeutes", ce que les critiques considèrent comme une invention.

Combien de personnes ont-elles été tuées ?

La BBC et d'autres médias indépendants n'ont pas le droit de faire des reportages à l'intérieur de l'Iran, ce qui rend difficile la vérification des affirmations des médias d'État.

Les réseaux sociaux, les militants et les groupes de défense des droits de l'homme contribuent à fournir une image, bien que les autorités aient perturbé les services Internet et téléphoniques.

En 2009, des millions de personnes sont descendues dans la rue après une élection présidentielle contestée. Cependant, les troubles se sont limités aux grandes villes et ont été menés par la classe moyenne.

Les difficultés économiques ont déclenché des manifestations à l'échelle nationale en 2017 et 2019, mais elles ont eu lieu principalement dans les quartiers populaires.

Aujourd'hui cependant, pour la première fois, les protestations impliquent des personnes de toutes les sections de la société et de tous les groupes d'âge, et se sont étendues à des dizaines de villes et de villages.