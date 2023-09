Pourquoi les inondations en Derna ont été si catastrophiques

Des quartiers entiers ont disparu dans la mer lorsqu'un énorme torrent d'eau semblable à un tsunami a balayé la ville portuaire de l'est de la Libye.

Les survivants ont décrit la situation comme étant « plus que catastrophique ».

BBC Verify et l'équipe de journalisme visuel de la BBC ont analysé certaines des raisons pour lesquelles les inondations ont causé des dégâts aussi catastrophiques à Derna.

Des précipitations record

La tempête – un système de type ouragan méditerranéen connu sous le nom de medicane – a apporté plus de 400 mm de pluie sur certaines parties de la côte nord-est en 24 heures.

Les données satellitaires montrent l'étendue d'une partie des précipitations dans la région, même si dans de nombreux endroits, la quantité enregistrée au sol était plus élevée.

Cependant, on pense que le changement climatique augmente la fréquence des médicaments les plus puissants.

Le professeur Liz Stephens, experte en risques climatiques et en résilience à l'Université de Reading au Royaume-Uni, affirme que les scientifiques sont convaincus que le changement climatique augmente les précipitations associées à de telles tempêtes.

Deux barrages débordés

Le fleuve Wadi Derna coule des montagnes intérieures de la Libye, traverse la ville de Derna et se jette dans la Méditerranée.

Le temps est sec pendant une grande partie de l'année, mais les pluies inhabituellement fortes ont submergé deux barrages cruciaux et détruit plusieurs ponts.

Combinez ce poids avec la descente et cela peut produire une puissance énorme. Des témoins ont affirmé que l'eau atteignait par endroits près de trois mètres.

On estime que six pouces (20 cm) d’eau de crue en mouvement rapide suffisent à faire tomber quelqu’un, et 2 pieds (60 cm) suffisent pour faire flotter une voiture. Il n’est donc pas surprenant que des bâtiments entiers aient été détruits par les inondations.