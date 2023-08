Quelle affaire pénale pourrait être la plus difficile à gagner pour Trump ?

Crédit photo, Getty Images

il y a 33 minutes

Trois actes d'accusation, 78 chefs d'inculpation, trois procès. Quelle pourrait être la défense de Donald Trump au tribunal et laquelle des trois affaires sera la plus difficile à gagner pour lui ?

L'ancien président est accusé d'une multitude de crimes :

Conspiration pour renverser l'élection présidentielle de 2020, atteinte au droit de vote des Américains;

Accumulation de documents classifiés dans deux de ses propriétés ;

Utilisation de moyens frauduleux pour payer une actrice de films pour adultes en pleine course pour la présidentielle en 2016.

Il fait face à près de 80 chefs d'accusation dans trois États et peut-être plus si, comme on s'y attend, il est inculpé d'ingérence électorale en Géorgie.

Nous avons vu les arguments de l'accusation tels qu'ils sont exposés dans les actes d'accusation, mais que savons-nous de la manière dont Trump, qui nie tout acte répréhensible, se défendra lors des procès qui se tiendront l'année prochaine ?

Un succès retentissant - ou est-ce le cas ?

La dynamique la plus intéressante se trouve dans l'affaire des documents classifiés de Floride, expliquent des experts juridiques à la BBC.

"Bien qu'il s'agisse probablement de l'affaire la plus solide sur le plan juridique - elle est absolument inattaquable - le jury pourrait être suffisamment favorable à ce que Donald Trump obtienne essentiellement d'un juré ou d'une poignée de jurés qu'ils annulent l'affaire et l'en sortent", a déclaré Anthony Michael Kries, professeur de droit électoral et de droit du travail à l'université de l'État de Géorgie.

Le ministère de la justice accuse Donald Trump de s'être emparé illégalement de documents classifiés de la Maison-Blanche après son départ, de les avoir stockés de manière inappropriée dans sa propriété de Mar-a-Lago et d'avoir ensuite fait obstruction aux tentatives répétées du gouvernement de récupérer ces documents.

La loi américaine exige que les présidents sortants remettent ces documents aux Archives nationales. Il existe une loi déjà testée et appliquée qui régit la possession de documents classifiés et de nombreuses jurisprudences sur lesquels s'appuyer. D'autres anciens présidents, comme l'ancien vice-président Mike Pence, ont restitué ces documents dès qu'ils été découverts.

L'acte d'accusation contient de nombreuses preuves contre Donald Trump, notamment des photos de boîtes entreposées au hasard à son domicile de Floride. Les procureurs ont même obtenu des enregistrements audio de Trump parlant d'un document classifié devant des personnes non habilitées et admettant qu'il ne pouvait pas déclassifier le document maintenant qu'il avait quitté ses fonctions.

Trump y affirme à tort en public qu'il aurait pu déclassifier les documents. Il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation à Miami en juin et a estimé que les poursuites sont politiquement motivées.

Mais il pourrait trouver grâce auprès des jurés de l'État. Trump est à la fois aimé et détesté dans le sud de la Floride et les experts juridiques basés dans cette région affirment que le choix d'un jury impartial pourrait s'avérer difficile.

"L'élément supplémentaire, ce sont les gens qui ont certains agendas", a déclaré Rob Mendell, un avocat de Floride, à la BBC en juin.

Une affaire plus facile

La première affaire à laquelle l'ancien président a été confronté cette année pourrait s'avérer la plus simple à gagner.

En mars, les procureurs de New York ont émis 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. Ces accusations sont liées à un paiement de 130 000 dollars effectué par l'avocat de Trump à une star du cinéma pour adultes au cours des dernières semaines de la campagne électorale de 2016.

L'argent devait l'empêcher de parler d'une prétendue liaison, une relation niée par l'ancien président. Alvin Bragg, procureur du district de Manhattan, affirme que Trump a fait transiter le paiement par son avocat, Michael Cohen, et qu'il a frauduleusement enregistré les paiements en tant que frais juridiques.

En règle générale, la falsification de documents commerciaux ne constitue qu'un délit. Mais s'ils ont été falsifiés pour commettre un autre délit, cela peut constituer un crime. Alvin Bragg n'a pas nécessairement besoin de prouver que Trump a commis un crime pour obtenir une condamnation pour crime. Il n'a pas encore précisé sa théorie sur les autres délits.

Lors d'une conférence de presse en avril, il a toutefois affirmé que Trump avait effectué les paiements "pour dissimuler des crimes liés à l'élection de 2016" et qu'il avait commis une infraction fiscale. L'équipe de Trump a pris des mesures pour faire passer l'affaire de la juridiction de l'État à un tribunal fédéral et pourrait tenter de faire rejeter les accusations. Elle a déjà fait valoir que M. Trump avait effectué les paiements pour éviter à sa famille d'être dans l'embarras, et non pour commettre un délit.

La décision prise en juillet par un juge fédéral de rejeter la tentative de Trump de transférer le procès devant un tribunal fédéral a été "une victoire à 100 % pour nous", a déclaré Bragg à la station de radio locale WCBS cette semaine. Le juge fédéral a également indiqué qu'il soutenait la tentative du procureur d'élever les crimes au rang de délits.

L'affaire la plus difficile à résoudre

La semaine dernière, le ministère de la justice a inculpé l'ex-président Trump de quatre chefs d'accusation liés à la fraude électorale. Il s'agit d'une affaire sans précédent, dans laquelle un président aurait tenté d'utiliser les leviers du gouvernement pour s'accrocher au pouvoir.

Il est accusé d'avoir fait pression sur des fonctionnaires électoraux et sur le vice-président pour modifier le résultat de l'élection de 2020, qu'il a perdue face à Joe Biden. Il est également accusé d'avoir largement diffusé la désinformation selon laquelle l'élection avait été volée, ce qui a finalement conduit à l'émeute du Capitole.

Certains experts juridiques pensent que la litanie de preuves, la juridiction peu sympathique de Washington DC et la façon dont le conseiller spécial Jack Smith a construit le dossier sont autant d'éléments qui montrent que la bataille sera difficile pour Trump.

"La violation de l'élection à Washington DC est, selon moi, une affaire à suspens", a déclaré Kreis. "Je pense que c'est le point le plus difficile [pour Trump] à battre", ajoute-t-il.

Un facteur crucial contre lequel Trump peut lutter est la question de l'intention, à savoir s'il a réellement planifié de commettre ces crimes. Les procureurs devront démontrer que M. Trump a sciemment fait de fausses déclarations dans le but de commettre des crimes.

"La personne doit savoir que c'est faux, puis faire la déclaration intentionnellement, dans le but d'influencer l'activité du gouvernement", a déclaré Morgan Cloud, professeur à la faculté de droit de l'université Emory.

Crédit photo, REUTERS/ JANE ROSENBERG

C'est la clé, ajoute Kreis. "Donald Trump a-t-il honnêtement cru et honnêtement compris que l'élection était frauduleuse et qu'il avait en fait gagné ?

Dans l'acte d'accusation, le conseiller spécial Smith s'est donné beaucoup de mal pour montrer les nombreux moments où des collaborateurs et des alliés de premier plan ont averti Trump que les allégations d'ingérence dans l'élection étaient fausses, mais qu'il avait tout de même continué à agir.

Son avocat John Lauro a déclaré que l'ancien président croyait "au plus profond de lui-même" qu'il avait remporté l'élection et que l'accusation ne serait pas en mesure de prouver le contraire. Son client a été attaqué pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement, a-t-il ajouté, et les demandes qu'il a adressées aux responsables électoraux n'étaient que des "aspirations".

Il y a cependant de fortes chances que Trump ne puisse pas s'appuyer sur l'argument de la liberté d'expression. Certains de ses propos pourraient être protégés par le premier amendement, a déclaré Aziz Huq, de la faculté de droit de l'université de Chicago. Mais, ajoute-t-il, "les propos utilisés pour faciliter le crime ne sont presque jamais couverts".

Crédit photo, Getty Images

Jack Smith a souligné ce point dans l'acte d'accusation, à savoir que si Donald Trump pouvait librement dire ce qu'il voulait sur le résultat de l'élection, il ne pouvait pas utiliser cette conviction pour tenter d'annuler le résultat.

Mais tout le monde ne croit pas que l'affaire aboutira à une condamnation. Sarah Isgur, commentatrice juridique sur le site conservateur The Despatch, a déclaré à The Economist que les lois en vertu desquelles ces chefs d'accusation ont été déposés exigent la preuve de l'intention. Cela signifie que le fait que des personnes lui aient dit que ses affirmations étaient fausses n'est pas suffisant, a-t-elle ajouté.

Donald Trump peut également citer des avocats comme John Eastman et d'autres qui lui disaient que ses affirmations étaient correctes, a-t-elle ajouté.

Une équation à plusieurs variables - les jurys

Quelle que soit la façon dont les deux parties plaident l'affaire, elles doivent convaincre un jury. Et c'est cette variable qui, selon les experts juridiques, est la plus difficile à prévoir.

Les quatre juridictions en jeu - Washington DC, la Floride, Manhattan et potentiellement la Géorgie - donneront lieu à quatre dynamiques de jury très différentes.

Le seuil de condamnation est au-delà du doute raisonnable et les décisions doivent être prises à l'unanimité, deux facteurs en faveur de Trump.

"Cela facilitera certainement la tâche de Trump", déclare Kreis. "Il n'a pas besoin de convaincre 12 personnes... ils n'ont besoin que d'une seule personne."

L'autre grande variable est Trump lui-même.

En théorie, il pourrait retarder toute condamnation en faisant appel, gagner la présidence et faire pression sur le ministère de la justice pour qu'il abandonne ses enquêtes.