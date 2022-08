Le dernier membre d’une tribu amazonienne est mort

On pense qu'il est mort de causes naturelles à un âge estimé à 60 ans.

En 1995, six des membres restants de sa tribu ont été tués lors d'une attaque de mineurs illégaux, faisant de lui le seul survivant.

L'Agence brésilienne des affaires indigènes (Funai) n'a appris qu'il avait survécu qu'en 1996, et surveillait depuis lors la région pour sa propre sécurité.

Il n'y avait aucun signe d'incursion sur son territoire et rien dans sa hutte n'avait été dérangé, ont indiqué les responsables. Une autopsie sera pratiquée pour tenter de déterminer s'il avait contracté une maladie.

Comme il avait évité tout contact avec des étrangers, on ne sait pas quelle langue l'homme parlait ni à quel groupe ethnique il pouvait appartenir.

En 2018, des membres de la Funai ont réussi à le filmer lors d'une rencontre fortuite dans la jungle. Dans la séquence, on peut le voir en train de tailler un arbre avec quelque chose qui ressemble à une hache.

Il n'a pas été aperçu depuis, mais les agents de Funai ont retrouvé ses huttes de paille et les trous profonds qu'il a creusés.

Certains avaient des pointes aiguisées au fond et on pense qu'il s'agissait de pièges pour les animaux qu'il chassait, comme le sanglier.

M. Algayer, l'agent de la Funai qui a trouvé son corps, a déclaré que toutes les huttes que l'homme avait construites au fil des ans - il y en avait plus de 50 - contenaient également un trou de 3 m de profondeur.

On pense qu'il a creusé des trous dans la jungle pour chasser.

Les preuves trouvées au fil des ans dans la région suggèrent également qu'il plantait du maïs et du manioc et qu'il récoltait du miel ainsi que des fruits comme la papaye et les bananes.