Cinq scénarios que pourrait présenter le conflit Russie-Ukraine en 2023

Crédit photo, Getty Images Légende image, Char russe détruit dans la ville libérée de Sviatohirsk.

il y a une heure

Le conflit en Ukraine est sur le point d'entrer dans sa deuxième année civile. Nous avons demandé à plusieurs analystes militaires comment ils pensent que les événements sur le terrain se dérouleront en 2023.

Pourrait-il se conclure au cours de l'année à venir et comment - sur le champ de bataille ou à la table des négociations ? Ou pourrait-il se prolonger jusqu'en 2024 ?

"L'offensive de printemps de la Russie sera déterminante"

Michael Clarke, directeur associé du Strategic Studies Institute, Exeter, Royaume-Uni.

Ceux qui cherchent à envahir un autre pays n'importe où dans les grandes steppes eurasiennes sont condamnés à y passer l'hiver.

Napoléon, Hitler et Staline ont tous dû maintenir leurs armées en mouvement face à l'hiver des steppes, et aujourd'hui, alors que son invasion recule sur le terrain, Vladimir Poutine retranche ses forces pour l'hiver en attendant une nouvelle offensive russe au printemps.

Les deux camps ont besoin d'une pause, mais les Ukrainiens sont mieux équipés et motivés pour continuer, et nous pouvons nous attendre à ce qu'ils maintiennent la pression, au moins dans le Donbas.

Autour de Kreminna et de Svatove, ils sont très proches d'une percée importante qui rejetterait les forces russes à 40 miles en arrière, sur la prochaine ligne de défense naturelle, près de l'endroit où leur invasion a effectivement commencé en février.

Kiev hésitera à s'arrêter lorsque la récompense immédiate est si grande. Les offensives ukrainiennes pourraient néanmoins faire une pause dans le sud-ouest, après la reprise de Kherson.

La traversée de la rive est du fleuve Dnipro pour faire pression sur les liaisons routières et ferroviaires vulnérables de la Russie vers la Crimée pourrait être trop exigeante. Mais on ne peut jamais exclure la possibilité que Kiev lance une nouvelle offensive surprise.

Pour 2023, le facteur déterminant sera le sort de l'offensive de printemps de la Russie. Poutine a admis qu'environ 50 000 des troupes nouvellement mobilisées sont déjà au front ; les 250 000 autres s'entraînent pour l'année prochaine. Il n'y a pas de place pour autre chose que plus de guerre jusqu'à ce que le sort de ces nouvelles forces russes soit réglé sur le champ de bataille. Un cessez-le-feu court et instable est la seule autre perspective. Poutine a clairement fait savoir qu'il ne s'arrêterait pas. Et l'Ukraine a clairement fait savoir qu'elle se battait toujours pour sa vie.

"L'Ukraine récupérera son territoire"

Andrei Piontkovsky, scientifique et analyste basé à Washington DC.

L'Ukraine gagnera en rétablissant complètement son intégrité territoriale au plus tard au printemps 2023. Deux facteurs permettent de tirer cette conclusion.

Le premier est la motivation, la détermination et le courage de l'armée ukrainienne et de la nation ukrainienne dans son ensemble, qui sont sans précédent dans l'histoire de la guerre moderne.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'artillerie ukrainienne en action près de Bakhmut le 26 décembre.

D'autre part, après des années d'apaisement à l'égard d'un dictateur russe, l'Occident a finalement pris conscience de l'ampleur du défi historique auquel il est confronté. Une récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en est la meilleure illustration.

"Le prix que nous payons est en argent. Alors que le prix que les Ukrainiens paient est par le sang. Si les régimes autoritaires voient que la force est récompensée, nous paierons tous un prix beaucoup plus élevé. Et le monde deviendra un monde plus dangereux pour nous tous".

Le moment exact de l'inévitable victoire ukrainienne sera déterminé par la vitesse à laquelle l'OTAN pourra livrer un nouveau paquet d'armes d'assaut militaires (chars, avions, missiles à longue portée) qui changera la donne.

Je pense que Melitopol deviendra le point de bataille clé dans les mois (voire les semaines) à venir. Après avoir pris le contrôle de Melitopol, les Ukrainiens se déplaceront facilement vers la mer d'Azov, coupant efficacement les lignes d'approvisionnement et de communication vers la Crimée.

La capitulation russe fera l'objet d'un accord formel lors de pourparlers techniques après les avancées dévastatrices des Ukrainiens sur le champ de bataille.

Les puissances victorieuses - Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis - façonneront une nouvelle architecture de sécurité internationale.

"Il n'y a aucune fin en vue"

Barbara Zanchetta, Département des études sur la guerre, King's College London.

Vladimir Poutine s'attendait à ce que l'Ukraine accepte passivement les actions de son voisin plus puissant, sans implication significative des autres pays. Cette grave erreur de calcul a conduit à un conflit prolongé, dont la fin ne semble pas en vue.

L'hiver sera difficile, car les attaques russes contre les infrastructures ukrainiennes tenteront de briser le moral et l'endurance d'une population déjà ébranlée. Mais la résilience des Ukrainiens s'est avérée remarquable. Ils tiendront bon. La guerre va s'éterniser. Et encore.

Les perspectives de négociation sont sombres. Pour un accord de paix potentiel, les exigences fondamentales d'au moins une des parties doivent changer. Rien ne prouve que cela s'est produit, ou que cela se produira bientôt.

Crédit photo, Getty Images

Comment la fin arrivera-t-elle alors ?

Les coûts de la guerre, tant matériels qu'humains, pourraient briser le niveau d'engagement de l'élite politique russe. La clé se trouvera à l'intérieur de la Russie.

Les guerres passées dans lesquelles une erreur de calcul était un élément crucial, comme le Vietnam pour les États-Unis ou l'Afghanistan pour l'Union soviétique, ne se sont terminées que de cette manière. Les conditions politiques intérieures ont changé dans le pays qui avait fait le mauvais calcul, faisant de la sortie - "honorable" ou non - la seule option viable.

Cela ne peut toutefois se produire que si l'Occident reste ferme dans son soutien à l'Ukraine, face aux pressions intérieures croissantes liées aux coûts de la guerre.

Malheureusement, il s'agira toujours d'une bataille politique, économique et militaire de longue haleine. Et à la fin de 2023, elle sera très probablement toujours en cours.

"Pas d'autre issue que la défaite russe"

Ben Hodges, ancien général commandant de l'armée américaine en Europe.

Il est trop tôt pour prévoir un défilé de la victoire à Kiev, mais l'Ukraine a le vent en poupe et il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'elle gagnera cette guerre, probablement en 2023.

Les choses évolueront plus lentement au cours de l'hiver, mais il ne fait aucun doute que les forces ukrainiennes seront mieux armées que les forces russes grâce à l'équipement d'hiver fourni par le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne.

En janvier, l'Ukraine pourrait être en mesure d'entamer la phase finale de la campagne, à savoir la libération de la Crimée.

L'histoire nous apprend que la guerre est un test de volonté et un test de logistique. Lorsque je vois la détermination du peuple et des soldats ukrainiens, et la situation logistique qui s'améliore rapidement pour l'Ukraine, je ne vois pas d'autre issue qu'une défaite russe.

Le retrait russe de Kherson m'a en partie conduit à cette conclusion. D'abord parce qu'il constitue un stimulant psychologique pour le peuple ukrainien, ensuite parce qu'il embarrasse profondément le Kremlin et enfin parce qu'il confère aux forces ukrainiennes un avantage opérationnel essentiel : toutes les approches de la Crimée sont désormais à portée des systèmes d'armes ukrainiens.

Crédit photo, Getty Images

Je pense que la fin de l'année 2023 verra la Crimée entièrement rétablie sous le contrôle et la souveraineté de l'Ukraine, bien qu'il puisse y avoir une sorte d'accord permettant à la Russie de retirer progressivement une partie de sa présence navale à Sébastopol... peut-être même jusqu'à la fin du traité (environ 2025) qui existait avant l'annexion illégale de la Crimée par la Russie.

Des efforts de reconstruction des infrastructures ukrainiennes seront en cours le long de la côte de la mer d'Azov, y compris les importants ports de Mariupol et de Berdyansk, et la réouverture du canal de Crimée du Nord, qui détourne l'eau du Dniepr vers la Crimée, sera un autre projet important qui retiendra l'attention.

"S'attendre plus à la même chose"

David Gendelman, expert militaire basé en Israël.

Au lieu de dire "comment ça va finir", voici ce que chaque partie aimerait réaliser dans la prochaine phase.

Seule la moitié environ des 300 000 soldats russes mobilisés se trouve déjà dans la zone des combats. Le reste, ainsi que les forces libérées pour l'action après le retrait de Kherson, donne aux Russes la possibilité de lancer une offensive.

L'occupation des régions de Lougansk et de Donetsk se poursuivra, mais une percée russe majeure comme une poussée du sud vers Pavlograd pour encercler les forces ukrainiennes dans le Donbas est moins probable.

Il est plus probable que les tactiques actuelles se poursuivent - un lent broyage des forces ukrainiennes dans des directions étroites et une lente progression, comme dans les régions de Bakhmut et d'Avdiivka, avec éventuellement la même tactique dans la région de Svatove-Kreminna.

La poursuite du ciblage des infrastructures énergétiques ukrainiennes et d'autres attaques contre les arrières ukrainiens compléteront cette stratégie de guerre d'usure.

D'importantes forces ukrainiennes ont également été libérées après une retraite russe de Kherson. Pour elles, la direction la plus importante d'un point de vue stratégique est le sud, vers Melitopol ou Berdyansk, afin de couper le corridor continental russe vers la Crimée. Ce serait une victoire ukrainienne majeure, et c'est exactement la raison pour laquelle les Russes fortifient Melitopol.

Une autre option pour l'Ukraine est Svatove - un succès à cet endroit mettrait en danger tout le flanc nord de l'ensemble de la ligne de front russe.

La grande question est de savoir combien de forces ukrainiennes sont libres et disponibles pour l'offensive à ce stade, et quel calendrier le général Zaluzhnyi a sur son bureau, indiquant combien de nouvelles brigades de réserve et de corps d'armée en cours de construction seront prêts dans un, deux ou trois mois, y compris les effectifs, les véhicules blindés et les armes lourdes.

Après le gel de la boue, nous aurons la réponse à cette question. Et cette réponse nous rapprochera un peu plus de "comment ça va finir".