Comment les cultivateurs de cannabis d'Afrique du Sud sont laissés pour compte par les projets de légalisation

il y a une heure

Par Vumani Mkhize BBC Africa Business, Umthatha

Depuis des générations, les habitants du Cap-Oriental en Afrique du Sud gagnent leur vie en cultivant du cannabis. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient les premiers à bénéficier de la légalisation de cette culture, mais ce n'est pas nécessairement le cas.

Le trajet entre Umthatha et le village de Dikidikini, dans la province sud-africaine du Cap-Oriental, est un voyage pittoresque rempli de panoramas infinis, de fermes dispersées et de routes sinueuses qui serpentent à travers des collines vertes ondulantes que l'on pourrait facilement prendre pour des champs de maïs - alors qu'elles sont tout sauf cela.

"C'est du cannabis", me dit mon guide local et militant du cannabis, Greek Zueni. "Tout le monde ici en cultive, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie".

Le cannabis, appelé familièrement "umthunzi wez'nkukhu" ou "ombre de poulet", est une partie intrinsèque de nombreuses communautés rurales du Pondoland du Cap-Oriental et une source vitale de revenus.

Dans une ferme située au bord de la rivière, nous rencontrons un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'occupent d'une récolte fraîche. Leurs mains sont tachées de vert à force de cueillir les têtes de cannabis toute la journée.

L'odeur âcre du cannabis flotte dans l'air. Ils plaisantent tout en travaillant - la récolte est un travail de groupe. Un énorme tas de têtes vertes se trouve à côté d'eux, séchant sous le soleil de midi.

Pour Nontobeko, qui n'est pas son vrai nom, la culture du cannabis est tout ce qu'elle a jamais connu : "j'ai appris à le cultiver à l'âge de huit ans", dit-elle fièrement.

"Le cannabis est très important pour nous car c'est notre moyen de subsistance et notre source de revenus. Tout ce que nous obtenons, nous l'obtenons en vendant du cannabis. Il n'y a pas de travail, nos enfants sont juste assis ici avec nous."

Bien que le cannabis puisse être un mode de vie pour cette communauté, sa culture à cette échelle est illégale.

Plus de 900 000 petits agriculteurs des provinces du Cap-Oriental et du KwaZulu-Natal cultivent du cannabis depuis des années.

Ces cultivateurs se sont souvent retrouvés du mauvais côté de la loi, mais la position dure du gouvernement à l'égard du cannabis semble devoir changer.

Tout a commencé par une décision de justice historique en 2018 qui a dépénalisé l'usage privé, la possession et la culture du cannabis.

Plus tôt cette année, lors de son discours sur l'état de la nation, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud devrait exploiter l'industrie mondiale du chanvre médical et du cannabis, qui représente plusieurs milliards de dollars et qui, selon lui, pourrait créer 130 000 emplois indispensables.

Si cela peut être une bonne nouvelle pour les entreprises commerciales, les cultivateurs traditionnels du Cap-Oriental se sentent laissés pour compte. Le coût de l'obtention d'une licence pour cultiver du cannabis est tout simplement trop élevé pour beaucoup.

Légende image, Greek Zueni affirme que le gouvernement doit faire davantage pour soutenir les petits cultivateurs de cannabis

"Le gouvernement doit changer son approche et proposer des lois qui soient favorables aux cultivateurs et aux citoyens. Pour l'instant, les personnes qui ont des licences [pour cultiver du cannabis] sont des gens riches", déclare M. Zueni.

"Le gouvernement devrait aider les communautés à cultiver pour qu'elles puissent être compétitives sur le marché mondial. Voici un produit qui pousse si facilement et de manière organique. Nous ne sommes pas jaloux, les riches doivent aussi venir, mais s'il vous plaît, aidez les plus pauvres des pauvres", dit M. Zueni.

Tourner le dos à la réalité

L'année dernière, le gouvernement a dévoilé un plan directeur pour l'industrialisation et la commercialisation de la plante de cannabis. Il évalue l'industrie locale, qui a largement opéré dans l'ombre, à près de 2 milliards de dollars (1 billion 319 milliards 175 millions 800 mille FCFA).

Il cherche à rendre l'industrie sud-africaine du cannabis compétitive au niveau mondial et à produire des produits à base de cannabis pour le marché national et international.

Le projet de loi sur le cannabis à des fins privées, dont la signature est prévue au cours de l'exercice 2022-23, est un élément clé du déploiement de cette industrie.

Il légaliserait la culture du chanvre et du cannabis à des fins médicinales, ouvrant ainsi le secteur à des investissements sérieux et à la croissance. Il est également prévu de clarifier les zones d'ombre juridiques et de donner aux investisseurs potentiels une idée claire de l'avenir du marché sud-africain du cannabis.

Bien que beaucoup de choses restent encore floues, il semble que le gouvernement soit déterminé à ouvrir le secteur, car les opportunités économiques sont trop alléchantes pour être ignorées. Les plans bénéficient d'un large soutien public, avec peu de voix discordantes.

Bien que le cadre juridique soit encore en train d'essayer de rattraper un marché en pleine évolution, de nombreuses entreprises vont de l'avant en espérant que la loi finira par ouvrir le secteur.

À l'heure actuelle, même si l'usage privé a été dépénalisé, il est toujours illégal d'acheter et de vendre du cannabis et divers produits dérivés.

Toutefois, à en juger par la prolifération des magasins qui vendent des produits du cannabis dans le pays, les autorités ferment déjà les yeux.

Pour ajouter à ce champ de mines juridique, il est légal pour les entreprises privées de cultiver et d'exporter du cannabis médicinal vers d'autres pays.

"Les possibilités de distribution en Europe sont importantes"

Labat Africa Group est une entreprise qui cherche à tirer parti du cannabis médicinal. Cette société cotée à la Bourse de Johannesburg a récemment acquis le producteur de cannabis Sweetwater Aquaponics, situé dans la province du Cap-Oriental.

Le directeur de Labat, Herschel Maasdorp, affirme que l'entreprise connaît une croissance importante en Europe et en Afrique.

Légende image, L'installation Sweetwater Aquaponics a une grande capacité de production de cannabis

Elle s'est également cotée à Francfort, car "l'Allemagne est le plus grand marché d'Europe pour la distribution de cannabis médicinal", dit-il.

"Les possibilités de distribution en Europe sont très importantes. En plus de cela, au-delà des frontières, rien qu'en Afrique, il y a une proposition que nous avons consolidée à travers un certain nombre de pays différents, du Kenya à la Zambie en passant par l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, ainsi qu'au Zimbabwe."

Le commerce légal du cannabis sur le continent devrait atteindre 7 milliards de dollars (4 billions 607 milliards 45 millions 300 mille FCFA) avec l'amélioration de la réglementation et des conditions du marché, selon Prohibition Partners, analyste du secteur basé à Londres.

Il indique que les principaux producteurs africains d'ici 2023 seront le Nigéria avec 3,7 milliards de dollars, l'Afrique du Sud avec 1,7 milliard de dollars, le Maroc avec 900 millions de dollars, le Lesotho avec 90 millions de dollars et le Zimbabwe avec 80 millions de dollars.

Dans son Global Cannabis Report, Prohibition Partners prévoit une croissance exponentielle de l'industrie mondiale : "les ventes mondiales combinées de CBD, de cannabis médical et de cannabis à usage adulte ont dépassé 37,4 milliards de dollars en 2021 et pourraient atteindre 105 milliards de dollars en 2026."

Légende image, Sweetwater Aquaponics souhaite que sa production de cannabis profite à la population locale.

"Ce que nous voulions réaliser avec notre licence n'est pas seulement de cultiver du cannabis médicinal, mais d'utiliser cette licence pour en faire profiter tout le monde dans la province du Cap-Oriental", explique-t-il à la BBC.

Il admet que les cultivateurs plus traditionnels ont été laissés pour compte au fur et à mesure que la législation sur le cannabis progressait.

"La région de Pondoland était synonyme de fourniture de cannabis dans toute l'Afrique du Sud", dit-il.

Cependant, les changements de la loi ont eu un effet "préjudiciable" sur les agriculteurs du Pondoland, car cela signifiait que tout le monde pouvait désormais cultiver et consommer son propre cannabis, de sorte qu'ils n'avaient plus de marché pour une culture qui était auparavant très lucrative.

Même la culture du cannabis pour l'exportation à des fins médicales n'est pas envisageable pour les petits exploitants, en raison des coûts élevés.

Il faut obtenir une licence auprès de l'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA), qui coûte environ 1 465 dollars (962 579 FCFA).

Outre les frais de licence, pour mettre en place une installation de cannabis médicinal, il faut compter entre 182 000 et 304 000 dollars (119 549 270 et 199 615 310 FCFA), ce qui est hors de portée de nombreux cultivateurs traditionnels.

Cependant, il y a des nouvelles prometteuses pour les agriculteurs de l'Eastern Cape. La souche Pondoland ou Landrace de la plante, qui pousse en abondance dans la région, a donné des résultats encourageants dans le traitement du cancer du sein.

Sweetwater Aquaponics et le Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) mènent actuellement une étude, et les scientifiques sont optimistes quant aux résultats de cette souche.